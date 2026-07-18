روزنامه نیویورک تایمز به نقل از «چند مقام آمریکایی» نوشت که حمله جمهوری اسلامی به اردن که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز در روز جمعه شد، چهارمین حمله به نیروهای آمریکایی در آن کشور طی پنج روز گذشته بود.
آنها به نیویورک تایمز گفتند: «در مجموع، این حملات دهها سرباز آمریکایی را زخمی و به تعدادی هلیکوپتر از نوع بلک هاوک آسیب رسانده است.»
این مقامهای آمریکایی که «به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسایل عملیاتی صحبت میکردند»، گفتند که این حملات و خسارات ناشی از آنها «نشانه این است که نیروهای ایرانی نه تنها هنوز ذخایر موشکی فراوانی دارند، بلکه در فرار از سیستمهای دفاع هوایی ایالات متحده نیز ماهرتر شدهاند.»
نیویورک تایمز اشاره کرد اردن، که میزبان پایگاههای هوایی اصلی ایالات متحده است، در روزهای منتهی به جنگ و روزهای اولیه آن اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا پنتاگون تعدادی از نیروها را از بحرین، امارات متحده عربی و قطر به مکانهای نسبتاً امنتری در اردن و اسرائیل منتقل کرد.
مقامهای آمریکایی گفتند که نقش اردن در عملیات ایالات متحده به این دلیل افزایش یافته است که سایر متحدان آمریکا در منطقه، امکان واشینگتن را برای استقرار نیروها و پرواز هواپیما بر فراز سرزمینهای خود محدود کردهاند.
در این میان، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.