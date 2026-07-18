نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره و شماری از مقامهای ایالات متحده کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن در پی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، تسلیت گفتند.
به گزارش شبکه خبری فاکس، نماینده آبه (ابراهیم) حماده، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، گفت که از شنیدن خبر از دست دادن «دو سرباز آمریکایی که قهرمانانه از ملت و نیروهای شریک ما در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران در اردن دفاع کردند، دلشکسته» شده است.
نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، هم این خبر را «ویرانگر» خواند و از آمریکاییها خواست که برای سرباز مفقودشده و خانوادههای سربازان دعا کنند.
همچنین سناتور اندی کیم، نماینده دموکرات مجلس سنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلب من با خانوادههای دو سرباز آمریکایی است که در حمله ایران در اردن کشته شدند. من در کنار عزیزانشان برای آنها سوگوارم.»
او افزود: «من همچنین به کسانی که مفقود و مجروح شدهاند، فکر میکنم و امیدوارم هر چه زودتر بهبود یابند.»
کیم در عین حال اضافه کرد: «ما باید سربازان خود را از آسیب دور کنیم و به این جنگ پایان دهیم.»
ملانی استنسبری، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، نیز گفت سربازان در «جنگی که از همان ابتدا هرگز نباید اتفاق میافتاد» کشته شدند.
به گفته فاکس، استیو اسکالیس، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، از حزب جمهوریخواه؛ سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوریخواه مجلس سنا؛ تیم والز، فرماندار دموکرات مینهسوتا از جمله سیاستمدارانی بودند که برای سربازان کشتهشده، خانوادههای آنها و سربازی مفقودالاثر است، دعا و حمایت کردند.