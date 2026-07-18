بر اساس گزارشی از اسرائیل‌هیوم، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان نظامی آمریکا در روزهای اخیر وارد اسرائیل شده و در پایگاه‌های نیروی هوایی عوودا و رامون در جنوب این کشور مستقر شده‌اند. همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی مستقر در فرودگاه بن‌گوریون، جای هواپیماهای اسرائیلی را گرفته‌اند که به خارج از کشور منتقل شده‌اند.

هم‌زمان با این تحرکات، مقام‌های امنیتی اسرائیل هر روز نشست‌های ارزیابی برگزار می‌کنند تا احتمال گسترش رویارویی حکومت ایران و آمریکا و پیامدهای ورود اسرائیل به این درگیری را بررسی کنند. رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این کشور نیز از آمادگی برای سناریوهای مختلف سخن گفته‌اند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روزهای اخیر گفت این کشور در صورت لزوم، برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. او افزود: «ما سد ترس را شکسته‌ایم. اکنون نمی‌توانم بگویم در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن است اتفاق‌های بسیاری رخ دهد. ما برای هر سناریویی آماده‌ایم.»

نتانیاهو همچنین مستقیما به تهران هشدار داد که در صورت حمله به اسرائیل، واکنش این کشور شدیدتر از گذشته خواهد بود. او گفت: «اگر به ما حمله کنید، آنچه رخ خواهد داد تکرار گذشته نخواهد بود. پاسخ ما به‌مراتب قدرتمندتر خواهد بود. دورانی که کسی می‌توانست به ما حمله کند، بدون آنکه با پاسخی دو برابر شدیدتر روبه‌رو شود، به پایان رسیده است.»

رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز موضع مشابهی درباره آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران اتخاذ کرده است. استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا، انتقال شماری از هواپیماهای اسرائیلی به خارج و ارزیابی‌های روزانه امنیتی، همگی در شرایطی انجام می‌شوند که احتمال گسترش درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

