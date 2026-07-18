سایت اتلتیک گزارش داد فیفا قطعاتی از چمن محل برگزاری فینال را که درون رزین نگهداری می‌شوند، با قیمت‌های ۴۵۰، ۹۰۰، ۱۲۰۰ و ۳ هزار دلار عرضه کرده است. از هر مدل تنها ۲۰۲۶ نسخه تولید می‌شود و در صورت فروش کامل، درآمد این طرح به بیش از ۱۱.۲ میلیون دلار خواهد رسید.

مقام‌های نیوجرسی به این اقدام اعتراض کرده‌اند، زیرا هزینه آماده‌سازی زمین چمن ورزشگاه مت‌لایف از بودجه عمومی این ایالت پرداخت شده است. بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان ورزش و نمایشگاه‌های نیوجرسی بیش از ۱۳ میلیون دلار برای ساخت، نگهداری و تجهیز این زمین مطابق استانداردهای فیفا هزینه کرده است.

استیو سیگموند، سخنگوی فرماندار نیوجرسی، گفت مالیات‌دهندگان این ایالت هزینه آماده‌سازی زمین را پرداخت کرده‌اند و باید در درآمد حاصل از فروش چمن نیز سهم داشته باشند.

مایک اینگانامورت، نماینده مجلس ایالتی نیوجرسی، نیز با انتقاد از فیفا گفت فروش چمن بدون مجوز ایالت می‌تواند غیرقانونی باشد و خواستار اقدام قضایی برای جلوگیری از آن شد.

در مقابل، منابع نزدیک به فیفا و کمیته برگزاری اعلام کردند تنها بخش کوچکی از چمن ورزشگاه برای تولید این یادگاری‌ها استفاده می‌شود و بخش عمده درآمد حاصل از فروش به کمیته محلی برگزاری اختصاص خواهد یافت تا صرف سرمایه‌گذاری‌های آینده در منطقه شود. به گفته این منابع، سهم فیفا از این درآمد تنها درصد اندکی بابت استفاده از حقوق تجاری و برند این سازمان است.

کمیته برگزاری جام جهانی نیز با دفاع از این پروژه اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای میزبانی مسابقات، میلیاردها دلار اثر اقتصادی، صدها میلیون دلار درآمد مالیاتی و زیرساخت‌هایی ماندگار برای منطقه ایجاد کرده است.