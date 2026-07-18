سنتکام در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر)، دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن، هنگام دفاع نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای شریک در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران، در عملیات کشته شدند. علاوه بر این، یک نظامی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است.»
بهگفته سنتکام، چهار نظامی آمریکایی دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند، اما پس از درمان مرخص شدهاند. همچنین تعدادی دیگر از نیروها جراحات جزئی برداشته و به محل خدمت خود بازگشتهاند.
سنتکام اعلام کرد هویت نظامیان کشتهشده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به خانوادههای آنها منتشر نخواهد شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به بیانیه سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا نگهدار قهرمانان. فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
با کشته شدن این دو نفر، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده در جنگ با جمهوری اسلامی در نزدیک به پنجماه گذشته به ۱۵ نفر رسیده است. دستکم ۴۰۰ نظامی آمریکایی نیز در جریان این جنگ مجروح شدهاند.
در اول مارس، شش سرباز نیروی ذخیره ارتش آمریکا در پی حمله مستقیم جمهوری اسلامی به یک مرکز عملیاتی موقت در بندر الشعیبه کویت کشته شدند.
چند روز بعد نیز یک گروهبان ارتش آمریکا در اثر جراحاتی که در جریان حملهای در عربستان سعودی برداشته بود، جان خود را از دست داد.
آخرین تلفات آمریکا پیش از این مربوط به روز ۱۲ مارس بود؛ زمانی که شش نظامی آمریکایی در سانحه سقوط یک هواپیمای سوخترسان KC-135 Stratotanker نیروی هوایی آمریکا در غرب عراق کشته شدند. با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرده بود این حادثه «در نتیجه آتش دشمن یا آتش خودی» رخ نداده است.
دو نظامی دیگر آمریکا در شرایطی کشته شدند که آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا در این هفته عملا فروپاشیده و دو طرف بار دیگر حملات متقابل را از سر گرفتهاند.
حملات مرگبار آمریکا با موجهایی از حملات پهپادی و موشکی ایران پاسخ داده شده و دامنه اهداف نیز به کشورهای بیشتری که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، گسترش یافته است.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر در ایران کشته شدهاند و بدین ترتیب شمار قربانیان مرحله اخیر جنگ به ۵۰ نفر رسیده است.
سنتکام دقایقی پس از انتشار پیام مکتوب مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که از زمان به قدرت رسیدن دیده نشده است، خبر کشته شدن دو نظامی آمریکا را تایید کرد.
مجتبی خامنهای، در پیامی که شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، گفت: «ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشمن آمریکایی درسهای فراموشنشدنی در اختیار دارند.»
مجتبی خامنهای افزود آمریکا با نقض مکرر تفاهمنامه امضاشده میان روسای جمهوری ایران و آمریکا، بار دیگر بیارزش و نامعتبر بودن امضای رییسجمهوری آمریکا را ثابت کرده است.
او همچنین آمریکا را به جنگافروزی متهم کرد و گفت «رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب» نمونهای از درسهایی است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت برای آمریکا در اختیار دارند.