این طرح که بخشی از برنامه گسترده‌تر لندن برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیرفعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم می‌کند، اما دولت می‌گوید تجربه‌های آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ می‌کنند.

به گزارش آسوشیتدپرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی، برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله یک «محدودیت زمانی شبانه» را به‌صورت پیش‌فرض فعال خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شود، هرچند کاربران در صورت تمایل می‌توانند این تنظیمات را غیرفعال کنند.

بر اساس این طرح، قابلیت‌هایی که باعث می‌شوند کاربران زمان بیشتری را در شبکه‌های اجتماعی سپری کنند نیز به‌طور پیش‌فرض برای این گروه سنی غیرفعال خواهد شد. از جمله این قابلیت‌ها می‌توان به پخش خودکار ویدیوها اشاره کرد که باعث می‌شود ویدیوها بدون دخالت کاربر یکی پس از دیگری اجرا شوند.

این پیشنهاد تنها یک ماه پس از آن مطرح شده است که دولت بریتانیا از برنامه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی خبر داد؛ طرحی که قرار است از بهار سال آینده شبکه‌هایی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس را در بر بگیرد، اما پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و سیگنال را شامل نمی‌شود.

این محدودیت‌های جدید از آخرین اقدامات دولت کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از پایان کار دولت او به شمار می‌رود و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب پارلمان است. با این حال، بسیاری انتظار دارند اندی برنهام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر یاد می‌شود، این سیاست‌ها را دنبال کند.

کانیشکا نارایان، وزیر ایمنی آنلاین بریتانیا، انتقادها مبنی بر اینکه نوجوانان به‌سادگی محدودیت اختیاری را غیرفعال خواهند کرد، رد کرد و گفت چنین برداشتی «بی‌انصافی» در حق نوجوانان است.

او به نتایج یک برنامه آزمایشی اشاره کرد که با مشارکت بیش از ۳۰۰ نوجوان و والدین آنها در سراسر بریتانیا اجرا شد. به گفته او، این طرح باعث کاهش چشمگیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ساعات شب شده و در عین حال کیفیت خواب و میزان تمرکز نوجوانان را نیز بهبود بخشیده است.

نارایان همچنین گفت برخی شبکه‌های اجتماعی از ماه اکتبر چنین تنظیمات پیش‌فرضی را به‌صورت آزمایشی اجرا کرده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نوجوانان شرکت‌کننده تصمیم گرفته‌اند این محدودیت‌ها را غیرفعال نکنند؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بسیاری از نوجوانان خود نیز از کاهش استفاده شبانه از شبکه‌های اجتماعی استقبال می‌کنند.

اما این طرح با انتقاد احزاب مخالف روبه‌رو شده است. لورا تروت، سخنگوی آموزش حزب محافظه‌کار، گفت این پیشنهادها «هیچ منطقی ندارد.»

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او افزود: «یا دولت معتقد است نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند یا نباید. محدودیتی که کاربران بتوانند به‌راحتی آن را خاموش کنند، هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.»

سازمان حمایت از کودکان بریتانیا (NSPCC) نیز ضمن استقبال محتاطانه از این تصمیم اعلام کرد که این اقدامات می‌تواند تا حدی تجربه نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی را بهبود دهد، اما به‌تنهایی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی کافی نیست.

کریس شروود، مدیر اجرایی این سازمان، گفت اگر این سیاست‌ها با اقدامات قوی‌تر همراه نشود، تنها راهکاری موقت خواهد بود و نمی‌تواند ویژگی‌های اعتیادآور طراحی شبکه‌های اجتماعی را که موجب افزایش زمان استفاده از صفحه‌نمایش و آسیب به سلامت روان و رفاه کودکان می‌شود، از میان بردارد.

ریچل دِ سوزا، کمیسر کودکان در انگلستان، نیز این تصمیم را «گامی مثبت» توصیف کرد و گفت بسیاری از نوجوانان تمایل دارند زمان حضور خود در شبکه‌های اجتماعی را کاهش دهند، اما انجام این کار برای آنها آسان نیست.

او افزود که نحوه اجرای این سیاست‌ها و میزان اثربخشی آنها را با دقت دنبال خواهد کرد تا مشخص شود محدودیت‌های پیشنهادی تا چه اندازه در حفاظت از سلامت و رفاه نوجوانان موفق خواهند بود.

