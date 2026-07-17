کشته شدن ۹ پیشمرگه حزب کومله کردستان ایران در حمله موشکی جمهوری اسلامی
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب «کومله کردستان ایران» گزارش داد در حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویز سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، ۹ پیشمرگه کشته و سه عضو دیگر زخمی شدند که حال آنها وخیم است.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن انجام شد؛ سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب آسیب جدی به این مقر شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
حزب کومله کردستان ایران یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است.
همزمان، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد اربیل نیز بامداد جمعه با هشت پهپاد هدف قرار گرفت و همه آنها منهدم شدند.
دولت آمریکا حملات هوایی به ایران را گسترش داده و از احتمال هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و مراکز راهبردی سخن گفته است، اما برخی تحلیلگران معتقدند بعید است افزایش فشار نظامی، جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش خواستههای واشینگتن کند و ممکن است دامنه جنگ گستردهتر شود.
خبرگزاری رویترز در یادداشتی تحلیلی با اشاره به فروپاشی توافق آتشبس موقتی که یک ماه پیش به دست آمد، نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اکنون میکوشد تسلط جمهوری اسلامی را بر تنگه هرمز در هم بشکند و تهران را وادار به پذیرش مطالبات خود کند.
در این یادداشت که جمعه ۲۶ تیر منتشر شد، آمده است: «هرچند دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگ تمامعیار خودداری کردهاند، امید به دستیابی سریع به راهی برای خروج از بحران کاهش یافته است. بحرانی که بار دیگر قیمت جهانی نفت را افزایش داده و بازارهای مالی را متلاطم کرده است.»
حملات متقابل، ۲۵ تیر وارد ششمین روز شد. همزمان، تهران نشانههایی به دست داد که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، ممکن است از حوثیهای یمن بخواهد تنگه بابالمندب، یکی دیگر از گذرگاههای مهم انتقال نفت در ورودی دریای سرخ، را ببندند.
ترامپ در گفتوگو با مشاوران خود و گاه بهطور علنی، گزینههایی مانند حمله به نیروگاهها و پلها، اعزام نیروی زمینی برای تصرف جزیره خارک و بمباران یک تاسیسات عمیق زیرزمینی مرتبط با برنامه هستهای موسوم به «کوه کلنگ» (کلنگ گزلا) را مطرح کرده است.
برخی از این گزینهها اما بهدلیل خطرهای شدید و احتمال واکنش منفی در داخل آمریکا و عرصه بینالمللی، غیرواقعبینانه به نظر میرسند. ترامپ پیشتر نیز تهدیدهای مشابهی مطرح کرده، اما در نهایت از اجرای آنها عقبنشینی کرده است.
بیشتر تحلیلگران معتقدند حتی تشدید گسترده حملات آمریکا - جز در قالب تهاجم زمینی «خطرناک و از نظر سیاسی غیرقابل دفاع برای سرنگونی حاکمان ایران» -، بعید است بتواند تهران را بیش از مراحل پیشین جنگ اخیر، به تغییر مسیر وادار کند.
در این مدت، حملات آمریکا و اسرائیل شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را کشته و خسارت سنگینی به تواناییهای نظامی حکومت ایران وارد کرده است.
جاناتان پانیکوف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا در امور خاورمیانه و پژوهشگر کنونی شورای آتلانتیک، گفت: «هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این دور تازه حملات یا هر اقدام دیگری که رییسجمهوری آمریکا در نظر دارد، ایرانیها را به تغییر محاسباتشان وادار کند. حتی ممکن است موضع آنها را سختتر کند.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به رویترز گفت اولویت ترامپ همچنان دیپلماسی است، اما «تنها زبانی که ایران میفهمد، قدرت نظامی است» و واشینگتن، تهران را به دلیل آنچه او «اقدامات تروریستی» در تنگه هرمز خواند، پاسخگو خواهد کرد.
رویترز نوشت فروپاشی توافق در حالی رخ داده است که ترامپ برای پایان دادن به جنگی زیر فشار است که «هزاران کشته، عمدتا در ایران و لبنان، بر جا گذاشته، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، به کاهش محبوبیت او منجر شده» است.
مذاکرات برای تبدیل توافق موقت به صلحی پایدار، متوقف شده؛ هرچند نشانههایی محدود از تحرک دیپلماتیک دیده میشود. ترامپ از آنچه آزادی یک شهروند آمریکایی زندانی در ایران خواند استقبال کرد، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی هرگونه آزادی یا مبادله زندانی را رد کرد.
ترامپ ممکن است امیدوار باشد با افزایش بمباران، تهران را بر سر برنامه هستهای به میز مذاکره بازگرداند؛ موضوعی که هدف اصلی جنگ معرفی کرده است. با این حال، ریشه درگیریهای تازه به برداشتهای متفاوت دو طرف از مفاد توافق موقت درباره کنترل تنگه هرمز بازمیگردد.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ نشان داد میتواند جریان انتقال یکپنجم نفت جهان از این گذرگاه را مختل کند. تهران برای خود نقشی در مدیریت آبراه قائل است و احتمال دریافت عوارض یا هزینه عبور را مطرح کرده، اما آمریکا و متحدان او در خلیج فارس، بر بازگشت کشتیرانی آزاد تاکید دارند.
بیشتر کارشناسان نشانهای نمیبینند که جمهوری اسلامی آماده دادن امتیازهای مورد نظر ترامپ باشد.
ازسرگیری حملات به کشتیها در روزهای اخیر از سوی ایران که کاخ سفید آن را نقض توافق موقت خواند، واکنش تازه آمریکا، از جمله بازگرداندن محاصره بنادر جنوب ایران را در پی داشت. واشینگتن همچنین معافیتی که امکان فروش بینالمللی نفت ایران را فراهم میکرد، لغو کرد و یکی از دستاوردهای تهران در توافق موقت را از میان برد.
سه مقام آمریکایی به رویترز گفتند موج حملات تازه میتواند بخشی از «عملیات آمادهسازی» باشد. عملیاتی برای نابودی تواناییهای نظامی ایران پیش از آن که ترامپ درباره اقدامات بزرگتر تصمیم بگیرد.
جمهوری اسلامی در مقابل هشدار داده است در صورت تشدید حملات، تاسیسات غیرنظامی متحدان آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار خواهد داد و تاکید کرده است همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک و پهپاد در اختیار دارد.
تهران همچنین از حوثیهای یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت برق ایران، برای بستن مسیر نفتی دریای سرخ آماده باشند.
این تهدید میتواند فشار تازهای بر عرضه جهانی انرژی وارد کند؛ بهویژه آن که بخشی از محمولهها پس از اختلال در تنگه هرمز، به این مسیر منتقل شدهاند.
مارک دوبوویتز، رییس بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشینگتن، معتقد است تهران از سر استیصال از «کارت هرمز» استفاده میکند و چنین اقداماتی، تلاش جهانی را برای ایجاد خطوط لوله و مسیرهای دریایی تازه، سرعت خواهد بخشید.
برخی تحلیلگران باور دارند ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود از مداخلات خارجی پرهیز کند و بر مشکلات اقتصادی آمریکاییها تمرکز داشته باشد، جنگ را بدون توضیح روشن درباره دلایل آن و بدون راهبرد مشخصی برای خروج، آغاز کرد.
با این حال، مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد فشار نظامی و اقتصادی واشینگتن بود که جمهوری اسلامی را به مذاکره و امضای یک تفاهمنامه وادار کرد.
دنی سیترینوویچ، پژوهشگر امور ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل و افسر پیشین اطلاعات نظامی این کشور، گفت فارغ از میزان فشار و تهدیدهای تازه آمریکا، بعید است رهبران جمهوری اسلامی تسلیم شوند.
او افزود: «اگر ترامپ به گسترش فهرست اهداف ادامه دهد، تهران نیز احتمالا به همان شکل پاسخ خواهد داد.»
وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، از اعلام زمان مشخص برای رسیدگی به پروندههای معطلمانده ویزای مهارتی ایرانیان خودداری کرد و همچنین بهطور مستقیم توضیح نداد که آیا اتباع ایران نسبت به سایر ملیتها تحت بررسیهای امنیتی یا هویتی بیشتری قرار میگیرند یا خیر.
وزارت کشور استرالیا روز جمعه ۲۶ تیر، در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره تاخیر طولانی در صدور ویزاهای مهارتی برای متقاضیان ایرانی، اعلام کرد همه متقاضیان ویزا، صرفنظر از تابعیت، باید پیش از صدور ویزا تمامی شرایط تعیینشده در قوانین مهاجرتی استرالیا را احراز کنند.
این وزارتخانه در پاسخ خود تاکید کرد که مدت زمان رسیدگی به درخواستها به عواملی از جمله پیچیدگی هر پرونده، کامل بودن مدارک، حجم درخواستها، اولویتهای تعیینشده در دستورالعملهای وزیر و ظرفیت برنامه مهاجرتی استرالیا بستگی دارد.
وزارت کشور استرالیا همچنین اعلام کرد که راستیآزمایی سوابق تحصیلی و شغلی متقاضیان و دریافت تاییدیه از نهادهای بیرونی در زمینه سلامت، سوابق کیفری و ملاحظات امنیتی میتواند روند بررسی پروندهها را طولانیتر کند. با این حال، این وزارتخانه بهطور مستقیم پاسخ نداد که آیا این بررسیها برای شهروندان ایرانی گستردهتر یا متفاوت از سایر ملیتها انجام میشود یا خیر.
این وزارتخانه همچنین به پرسش ایراناینترنشنال درباره علت تاخیر در رسیدگی به پرونده متقاضیان ایرانی که هنگام ثبت درخواست در داخل خاک استرالیا حضور داشتهاند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.
پاسخ وزارت کشور استرالیا پس از آن ارائه شد که ایران اینترنشنال به تصاویر تجمعهای اعتراضی متقاضیان ایرانی مقابل سفارت استرالیا در تهران، نامهها، مکاتبات رسمی با وزارت کشور استرالیا، اسناد مربوط به پروندهها و پیامهای شماری از متقاضیان داخل و خارج از استرالیا دسترسی پیدا کرد و درباره علت تاخیر در رسیدگی به ویزاهای مهارتی زیرگروههای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۹۱ از این وزارتخانه توضیح خواست.
اسناد و مکاتباتی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته نشان میدهد شماری از پروندهها، با وجود تکمیل تمام مراحل اصلی از جمله ارزیابی مهارت، انجام معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بیومتریک، بیش از دو سال و در برخی موارد بیش از ۳۰ ماه بدون تعیین تکلیف باقی ماندهاند.
در ماههای اخیر نیز گروهی از متقاضیان ایرانی دو تجمع اعتراضی مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار کردهاند و خواستار شفافسازی درباره علت این تاخیرها و تعیین وضعیت پروندههای خود شدهاند. ایران اینترنشنال به تصاویر این تجمعها و همچنین نامهها و مکاتبات متقاضیان با نهادهای استرالیایی دسترسی پیدا کرده است.
وزارت کشور استرالیا در بخش دیگری از پاسخ خود به سیاست محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی نیز اشاره کرد و گفت «دستور کنترل ورود» که مانع ورود دارندگان ویزای توریستی زیرگروه ۶۰۰ با گذرنامه ایرانی از خارج از استرالیا میشود، شش ماه اعتبار دارد.
این محدودیت از ۲۶ مارس ۲۰۲۶ اجرایی شده و حتی افرادی را که پیش از آن موفق به دریافت این ویزا شده بودند نیز دربر گرفته است.
دولت استرالیا هنگام اجرای این سیاست اعلام کرده بود که این تصمیم ممکن است حدود ۶۱ هزار دارنده ویزای موقت در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس اعلام وزارت کشور، ادامه اجرای این محدودیت پس از پایان دوره ششماهه، مستلزم اتخاذ تصمیم قانونی جدید و احراز منافع ملی خواهد بود.
دولت بریتانیا از برنامهای رونمایی کرده است که بر اساس آن، استفاده نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله از شبکههای اجتماعی بهطور پیشفرض از نیمهشب تا ساعت ۶ صبح محدود میشود.
این طرح که بخشی از برنامه گستردهتر لندن برای کاهش آسیبهای فضای مجازی به کودکان است، اگرچه امکان غیرفعال کردن آن از سوی کاربران را فراهم میکند، اما دولت میگوید تجربههای آزمایشی نشان داده بیشتر نوجوانان این محدودیت را حفظ میکنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دولت حزب کارگر بریتانیا چهارشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام کرد در تازهترین اقدام خود برای مقابله با آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله یک «محدودیت زمانی شبانه» را بهصورت پیشفرض فعال خواهد کرد؛ بهگونهای که از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح دسترسی آنها به شبکههای اجتماعی محدود میشود، هرچند کاربران در صورت تمایل میتوانند این تنظیمات را غیرفعال کنند.
بر اساس این طرح، قابلیتهایی که باعث میشوند کاربران زمان بیشتری را در شبکههای اجتماعی سپری کنند نیز بهطور پیشفرض برای این گروه سنی غیرفعال خواهد شد. از جمله این قابلیتها میتوان به پخش خودکار ویدیوها اشاره کرد که باعث میشود ویدیوها بدون دخالت کاربر یکی پس از دیگری اجرا شوند.
این پیشنهاد تنها یک ماه پس از آن مطرح شده است که دولت بریتانیا از برنامه ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد؛ طرحی که قرار است از بهار سال آینده شبکههایی مانند اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس را در بر بگیرد، اما پیامرسانهایی مانند واتساپ و سیگنال را شامل نمیشود.
این محدودیتهای جدید از آخرین اقدامات دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پیش از پایان کار دولت او به شمار میرود و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب پارلمان است. با این حال، بسیاری انتظار دارند اندی برنهام، که از او به عنوان جانشین احتمالی استارمر یاد میشود، این سیاستها را دنبال کند.
کانیشکا نارایان، وزیر ایمنی آنلاین بریتانیا، انتقادها مبنی بر اینکه نوجوانان بهسادگی محدودیت اختیاری را غیرفعال خواهند کرد، رد کرد و گفت چنین برداشتی «بیانصافی» در حق نوجوانان است.
او به نتایج یک برنامه آزمایشی اشاره کرد که با مشارکت بیش از ۳۰۰ نوجوان و والدین آنها در سراسر بریتانیا اجرا شد. به گفته او، این طرح باعث کاهش چشمگیر استفاده از شبکههای اجتماعی در ساعات شب شده و در عین حال کیفیت خواب و میزان تمرکز نوجوانان را نیز بهبود بخشیده است.
نارایان همچنین گفت برخی شبکههای اجتماعی از ماه اکتبر چنین تنظیمات پیشفرضی را بهصورت آزمایشی اجرا کردهاند و بیش از ۹۰ درصد نوجوانان شرکتکننده تصمیم گرفتهاند این محدودیتها را غیرفعال نکنند؛ موضوعی که به گفته او نشان میدهد بسیاری از نوجوانان خود نیز از کاهش استفاده شبانه از شبکههای اجتماعی استقبال میکنند.
اما این طرح با انتقاد احزاب مخالف روبهرو شده است. لورا تروت، سخنگوی آموزش حزب محافظهکار، گفت این پیشنهادها «هیچ منطقی ندارد.»
او افزود: «یا دولت معتقد است نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله باید از شبکههای اجتماعی استفاده کنند یا نباید. محدودیتی که کاربران بتوانند بهراحتی آن را خاموش کنند، هیچ نتیجهای نخواهد داشت.»
سازمان حمایت از کودکان بریتانیا (NSPCC) نیز ضمن استقبال محتاطانه از این تصمیم اعلام کرد که این اقدامات میتواند تا حدی تجربه نوجوانان در شبکههای اجتماعی را بهبود دهد، اما بهتنهایی برای مقابله با آسیبهای فضای مجازی کافی نیست.
کریس شروود، مدیر اجرایی این سازمان، گفت اگر این سیاستها با اقدامات قویتر همراه نشود، تنها راهکاری موقت خواهد بود و نمیتواند ویژگیهای اعتیادآور طراحی شبکههای اجتماعی را که موجب افزایش زمان استفاده از صفحهنمایش و آسیب به سلامت روان و رفاه کودکان میشود، از میان بردارد.
ریچل دِ سوزا، کمیسر کودکان در انگلستان، نیز این تصمیم را «گامی مثبت» توصیف کرد و گفت بسیاری از نوجوانان تمایل دارند زمان حضور خود در شبکههای اجتماعی را کاهش دهند، اما انجام این کار برای آنها آسان نیست.
او افزود که نحوه اجرای این سیاستها و میزان اثربخشی آنها را با دقت دنبال خواهد کرد تا مشخص شود محدودیتهای پیشنهادی تا چه اندازه در حفاظت از سلامت و رفاه نوجوانان موفق خواهند بود.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
رویترز چنین تهدیدی را تازه و قدرتمند ارزیابی کرده و افزوده است که این اقدام میتواند عرضه جهانی انرژی را با خطر بیشتری روبهرو کند.
بهنوشته رویترز منابع آگاه به این خبرگزاری گفتهاند که حوثیها در انتظار دستور برای حمله کشتیها در دریای سرخ و بستن تنگه بابالمندب هستند و عربستان سعودی این تهدید را جدی گرفته است.
دو منبع ارشد جمهوری اسلبامی و یک منبع منطقهای آگاه از موضوع که بهدلیل حساسیت آن نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این طرح در داخل رهبری جمهوری اسلامی بررسی شده و پیام آن به متحدان حوثی ایران منتقل شده است.
این منابع گفتند حوثیها اخیرا از درخواست تهران مطلع شدهاند؛ موضوعی که پیشتر گزارش نشده بود.
این منابع جزئیات بیشتری درباره نحوه انتقال پیام ارائه نکردند و نگفتند آیا این درخواست پس از تهدید روز سهشنبه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای حمله به زیرساختهای برق و پلها در ایران مطرح شده است یا نه.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی گروه حوثی به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخ ندادهاند.
استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی بابالمندب
یک منبع نزدیک به حوثیها گفت این گروه با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، ورودی دریای سرخ، در ارتفاعات یمن مشرف به حدیده و خلیج عدن، آمادهسازیهای لازم برای حمله به کشتیها را تکمیل کرده و در انتظار دستور آغاز عملیات است.
هرگونه تهدید در دریای سرخ و ورودی آن در بابالمندب میتواند بحران جهانی انرژی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی را بهشدت وخیمتر کند و خطرات انفجاری ناشی از دور تازه جنگ را برجسته سازد.
بهنوشته رویترز، با توجه به اینکه تنگه هرمز هماکنون بسته است، هرگونه حمله حوثیها به کشتیها یا بنادر دریای سرخ به معنای اختلال همزمان در دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه خواهد بود و جبههای تازه هم در بحران انرژی و هم در مناقشه گستردهتر جمهوری اسلامی با ایالات متحده باز خواهد کرد.
این منبع نزدیک به حوثیها گفت نمایندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هماکنون در یمن حضور دارند، تصمیمگیری درباره زمان بستن تنگه بابالمندب را در اختیار خواهند داشت.
در نشانهای از تشدید تنشها در منطقه، حوثیها پس از آنکه عربستان سعودی را به بمباران فرودگاهی تحت کنترل خود در روز دوشنبه متهم کردند، به این کشور موشک شلیک کردند و به آتشبسی چهار ساله در مناقشه میان عربستان و این گروه پایان دادند.
دو منبع منطقهای نزدیک به ریاض به رویترز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای تهران و حوثیها را بسیار جدی گرفته است. آنهت افزودند ریاض آگاه است که این گروه یمنی اکنون درباره دریای سرخ هماهنگی نزدیکی با حکومت ایران دارد.
تنشها از زمان فروپاشی آتشبس شکننده اخیر میان تهران و واشینگتن افزایش یافته و بار دیگر نگرانی از آغاز جنگی تمامعیار و اختلال در جریان انرژی از تنگه هرمز را زنده کرده است.
بستن دریای سرخ دشوار نخواهد بود
از آن زمان، حجم قابل توجهی از نفت خلیج فارس از طریق یک خط لوله عربستان سعودی به دریای سرخ منتقل شده و این آبراه اکنون حدود هفت درصد از عرضه جهانی انرژی را جابهجا میکند.
هنگامی که حوثیها در جریان جنگ غزه به کشتیها حمله کردند، شرکتهای بزرگ کشتیرانی محمولههای خود را به مسیر بسیار طولانیتر و پرهزینهتر دور آفریقا منتقل کردند.
با توجه به اینکه عربستان سعودی خود ۷۰ درصد صادرات انرژیاش را از طریق بندر ینبع در دریای سرخ انجام میدهد، هرگونه حمله مستقیم به آنجا نیز مشکل بزرگی برای بازارهای نفت ایجاد خواهد کرد.
یکی از منابع منطقهای گفت رهبران جمهوری اسلامی میکوشند با افزایش هزینه احتمالی برای اقتصاد جهانی، تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و جریان صادرات نفت عربستان از این آبراه، ایالات متحده را تحت فشار قرار دهند؛ اقدامی که این منبع آن را بخشی از «تفکر ایرانی» توصیف کرد.
این منبع گفت مسدود کردن تنگه دشوار نخواهد بود.
او افزود: «هر کسی که یک تفنگ برای شلیک داشته باشد میتواند کشتیرانی را مختل کند. برای ایجاد اختلال در کشتیرانی نیازی به موشکهای پیشرفته نیست.»
جمهوری اسلامی حوثیها را بخشی از «محور مقاومت» منطقهای خود میداند؛ ائتلافی که حزبالله لبنان و گروههای مسلح شیعه عراقی را نیز در بر میگیرد. این گروهها پیشتر به مناقشه منطقهای میان تهران و واشینگتن پیوستهاند. با این حال، شورشیان حوثی هنوز بهطور رسمی وارد این درگیری نشدهاند.
دولت دونالد ترامپ پنجشنبه ۲۵ تیر با ابلاغ مقرراتی جدید از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، محدودیتهای تازهای برای مدت اعتبار ویزای دانشجویان بینالمللی، شرکتکنندگان برنامههای تبادل فرهنگی و خبرنگاران خارجی اعمال کرد.
بر اساس این قانون، ویزاهای دانشجویی نوع اِف، ویزاهای تبادل فرهنگی نوع جِی و ویزاهای خبرنگاری نوع آی، دیگر بهصورت نامحدود تا پایان دوره تحصیل یا فعالیت فرد معتبر نخواهند بود و برای آنها سقف زمانی مشخص تعیین میشود.
طبق مقررات جدید، مدت حضور دانشجویان خارجی و شرکتکنندگان برنامههای تبادل فرهنگی در آمریکا حداکثر چهار سال خواهد بود. خبرنگاران خارجی نیز با محدودیت بیشتری مواجه میشوند؛ بهطوری که مدت ویزای آنها حداکثر ۲۴۰ روز تعیین شده است. این مدت برای خبرنگاران چینی به ۹۰ روز کاهش مییابد.
طبق مقررات جدید اعلامشده، دارندگان این ویزاها همچنان میتوانند برای تمدید مدت اقامت خود درخواست ارائه کنند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده است که افزایش شمار دانشجویان و بازدیدکنندگان خارجی، نظارت بر وضعیت این افراد را دشوار کرده است.
این وزارتخانه گفته است در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۸ میلیون پذیرش دانشجوی خارجی در آمریکا ثبت شده که نسبت به سال قبل بیش از ۱۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین بیش از ۵۰۰ هزار نفر با ویزای تبادل فرهنگی و حدود ۳۷ هزار خبرنگار خارجی در همان سال وارد آمریکا شدهاند.
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بر اساس مقررات تازه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای تغییر هدف آموزشی خود یا انتقال به دانشگاه دیگر نیازمند دریافت مجوز خواهند بود. همچنین مهلت خروج دانشجویان و شرکتکنندگان برنامههای آموزشی پس از پایان دوره اقامت از ۶۰ روز به ۳۰ روز کاهش پیدا میکند.
منتقدان میگویند این تغییرات میتواند فشار بیشتری بر دانشجویان خارجی وارد کند و مسیر اقامت قانونی آنها پس از پایان تحصیل را دشوارتر سازد.
داگ رند، مقام پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا، هشدار داده است که این مقررات میتواند به جای کاهش بروکراسی، موانع بیشتری ایجاد کند.
دیوید بیر، مدیر مطالعات مهاجرت در موسسه کاتو، نیز گفته است محدودیتهای جدید درباره انتقال دانشگاه و تغییر برنامه تحصیلی فاقد مبنای قانونی روشن است و ممکن است دانشجویانی که سالها در آمریکا حضور داشتهاند، تنها ۳۰ روز فرصت داشته باشند تا برای ادامه اقامت خود راهحلی پیدا کنند.
چین نیز پیش از نهایی شدن این مقررات، بخش مربوط به محدودیت ویزای خبرنگاران چینی را تبعیضآمیز خوانده بود.
این قانون ۶۰ روز پس از انتشار در «فدرال رجیستر»، نشریه رسمی دولت فدرال آمریکا که قوانین جدید در آن منتشر میشود، اجرایی خواهد شد و پس از آن، افرادی که قصد ادامه حضور در آمریکا بیش از مدت تعیینشده را داشته باشند، باید برای تمدید اقامت درخواست خود را به وزارت امنیت داخلی ارائه کنند یا پس از خروج از آمریکا دوباره برای ورود اقدام کنند.
این اقدام جدید بخشی از سیاست گستردهتر دولت ترامپ برای افزایش کنترل بر روند مهاجرت قانونی و تشدید نظارت بر ورود و اقامت اتباع خارجی در آمریکا محسوب میشود.