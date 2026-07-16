مناقشه ایران؛ آنچه در ۲۵ تیر گذشت
درگیری نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله گستردهتری شده است. سنتکام اعلام کرد در موج تازه حملات، مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، توان موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی ایران، از جمله در بندرعباس و جزیره تنب بزرگ، هدف قرار گرفتهاند. گزارشها همچنین از حمله به مراکزی در سمنان، پاکدشت، ارومیه، خرمآباد، قشم و دیگر نقاط ایران حکایت دارد.
در مقابل، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در کویت، بحرین و اردن را تایید کرده و مدعی شده تجهیزات و پایگاههای آمریکا را هدف قرار داده است؛ ادعاهایی که برخی از آنها از سوی کشورهای میزبان یا آمریکا تایید نشدهاند. عربستان سعودی، قطر، اردن و کویت این حملات را نقض حاکمیت و حقوق بینالملل دانسته و از اقدامات دفاعی کشورهای هدف حمایت کردهاند.
کاخ سفید همزمان با تشدید فشار نظامی اعلام کرده ایران همچنان در تماس با واشینگتن و خواهان دستیابی به توافق است، اما محاصره دریایی بنادر ایران با مشارکت گسترده نیروهای آمریکایی ادامه دارد. در داخل جمهوری اسلامی، برخی مقامها تفاهم با آمریکا را پایانیافته میدانند، در حالی که واشینگتن همچنان از امکان دیپلماسی در کنار عملیات نظامی سخن میگوید.
بحران تنگه هرمز پیامدهای جدی اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده است: شمار کشتیهای عبوری بهشدت کاهش یافته، هیچ نفتکش بسیار بزرگ یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از تنگه عبور نکرده و خطر حمله، مین و اختلال ناوبری افزایش یافته است. آژانس بینالمللی انرژی نیز هشدار داده ذخایر جهانی نفت در حال کاهش است و ادامه اختلال در عرضه خاورمیانه میتواند اقتصاد جهانی را با شوک بزرگتری روبهرو کند.
در دیگر تحولات منطقه، سوریه از توقیف محمولهای شامل موشک، پهپاد و تسلیحات پیشرفته برای حزبالله خبر داده و عراق تحقیقات درباره نحوه عبور آن را آغاز کرده است. لبنان نیز بر پایان فعالیت نظامی حزبالله و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است. در داخل ایران، تشکلهای فرهنگیان خواستار تعلیق امتحانات نهایی در مناطق جنگی شدهاند و هشدار دادهاند ادامه امتحانات، جان و سلامت روانی دانشآموزان را به خطر میاندازد.
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