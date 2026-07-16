کانال ۱۲ اسرائیل: تلآویو برای تشدید احتمالی درگیری آمریکا و ایران آماده میشود
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این کشور برای احتمال تشدید درگیری میان واشینگتن و تهران در هفته آینده آماده میشود. این موضوع پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک جاری مطرح شده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر منتشر شد، اسرائیل معتقد است آمریکا ممکن است حملات خود را به زیرساختهای غیرنظامی ایران گسترش دهد.
در روزهای گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در چند نوبت به احتمال گسترش حملات به زیرساختها و پلها در ایران اشاره کرد و گفت این اتفاق در صورتی میافتد که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد.
درگیری نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله گستردهتری شده است. سنتکام اعلام کرد در موج تازه حملات، مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، توان موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی ایران، از جمله در بندرعباس و جزیره تنب بزرگ، هدف قرار گرفتهاند. گزارشها همچنین از حمله به مراکزی در سمنان، پاکدشت، ارومیه، خرمآباد، قشم و دیگر نقاط ایران حکایت دارد.
در مقابل، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی به اهدافی در کویت، بحرین و اردن را تایید کرده و مدعی شده تجهیزات و پایگاههای آمریکا را هدف قرار داده است؛ ادعاهایی که برخی از آنها از سوی کشورهای میزبان یا آمریکا تایید نشدهاند. عربستان سعودی، قطر، اردن و کویت این حملات را نقض حاکمیت و حقوق بینالملل دانسته و از اقدامات دفاعی کشورهای هدف حمایت کردهاند.
کاخ سفید همزمان با تشدید فشار نظامی اعلام کرده ایران همچنان در تماس با واشینگتن و خواهان دستیابی به توافق است، اما محاصره دریایی بنادر ایران با مشارکت گسترده نیروهای آمریکایی ادامه دارد. در داخل جمهوری اسلامی، برخی مقامها تفاهم با آمریکا را پایانیافته میدانند، در حالی که واشینگتن همچنان از امکان دیپلماسی در کنار عملیات نظامی سخن میگوید.
بحران تنگه هرمز پیامدهای جدی اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده است: شمار کشتیهای عبوری بهشدت کاهش یافته، هیچ نفتکش بسیار بزرگ یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از تنگه عبور نکرده و خطر حمله، مین و اختلال ناوبری افزایش یافته است. آژانس بینالمللی انرژی نیز هشدار داده ذخایر جهانی نفت در حال کاهش است و ادامه اختلال در عرضه خاورمیانه میتواند اقتصاد جهانی را با شوک بزرگتری روبهرو کند.
در دیگر تحولات منطقه، سوریه از توقیف محمولهای شامل موشک، پهپاد و تسلیحات پیشرفته برای حزبالله خبر داده و عراق تحقیقات درباره نحوه عبور آن را آغاز کرده است. لبنان نیز بر پایان فعالیت نظامی حزبالله و انحصار سلاح در دست دولت تاکید کرده است. در داخل ایران، تشکلهای فرهنگیان خواستار تعلیق امتحانات نهایی در مناطق جنگی شدهاند و هشدار دادهاند ادامه امتحانات، جان و سلامت روانی دانشآموزان را به خطر میاندازد.
فیفا اعلام کرد پیش از تصمیمگیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارشها مربوط به دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که بازیکنان آرژانتین پس از صعود به فینال، بنری با شعار «مالویناس متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.
به گزارش بیبیسی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارشهای مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آییننامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری کند.»
شب گذشته و پس از مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین، از جمله جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند و سپس آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیتهای سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.
واکنش بریتانیا و آرژانتین
دفتر نخستوزیری بریتانیا از درخواستها برای تحقیق فیفا حمایت کرد. سخنگوی رسمی نخستوزیر روز پنجشنبه گفت: «شاید جام جهانی متعلق به ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ما هستند. تعهد ما به فالکلند هرگز تغییر نخواهد کرد.»
در مقابل، خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، اقدام بازیکنان را «قابل درک» و «موجه» توصیف کرد، اما تاکید کرد مسائل داخل زمین فوتبال نباید بخشی از دیپلماسی باشد.
او به رادیو ال اوبسروادور گفت: «مالویناس متعلق به آرژانتین است و ما آن را از راه دیپلماتیک و با هوشمندی بازپس خواهیم گرفت.»
آرژانتین در سال ۱۹۸۲، در دوران حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری، به جزایر فالکلند حمله کرد. این جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه نفر از ساکنان جزایر کشته شدند.
در همهپرسی سال ۲۰۱۳ نیز ساکنان جزایر فالکلند با اکثریتی قاطع به ادامه حاکمیت بریتانیا رای دادند؛ از مجموع یکهزار و ۵۱۷ رای، یکهزار و ۵۱۳ نفر با باقی ماندن این جزایر بهعنوان قلمرو فرادریایی بریتانیا موافقت کردند.
چه مجازاتی ممکن است در انتظار آرژانتین باشد؟
فیفا معمولا تخلفات بازیکنان یا هواداران را چند هفته پس از پایان تورنمنت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میکند، اما به دلیل حساسیت سیاسی این موضوع و برگزاری مسابقه میان دو کشور، احتمال بررسی جدیتر وجود دارد.
با این حال، هیچ احتمالی برای محروم شدن آرژانتین از حضور در فینال وجود ندارد.
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، خواستار محرومیت بازیکنانی شد که بنر را در دست داشتند تا دیدار فینال مقابل اسپانیا را از دست بدهند.
او به محرومیت یک جلسهای آلوارو موراتا و رودری پس از سر دادن شعار «جبلالطارق متعلق به اسپانیاست» در جشن قهرمانی یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد.
همچنین سابقه مشابهی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؛ زمانی که پارک جونگ وو، هافبک کره جنوبی، پس از نمایش پلاکاردی با مضمون «دوکدو متعلق به ماست» از سوی فیفا دو جلسه محروم شد.
واکنشها به بنر
به گزارش بیبیسی، دولت جزایر فالکلند اعلام کرد از این اقدام «ناامید» شده و ابراز امیدواری کرد فیفا مطابق مقررات خود با چنین رفتارهایی برخورد کند.
در بیانیه دولت فالکلند آمده است: «مایل نیستیم سیاست وارد ورزش شود.»
خاویر میلی نیز در گفتوگو با شبکه آرژانتینی TN گفت طبیعی است که بازیکنان بخواهند نظر خود را بیان کنند، اما تاکید کرد نباید از این اقدام «برداشتهای نادرست» شود و افزود: «این فقط یک مسابقه فوتبال است.»
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز گفت سیاست باید از جام جهانی دور نگه داشته شود و از فیفا خواست این موضوع را بهطور کامل بررسی کند.
او افزود: «به تیم انگلیس، حرفهایگری و وقاری که از خود نشان داد افتخار میکنم. این رفتار کاملا در تضاد با آن چیزی بود که از تیم آرژانتین دیدیم.»
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، نیز گفت فیفا «قطعا باید این موضوع را بررسی کند.»