به گزارش اکسیوس، نخست‌وزیر عراق هفته گذشته در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی در نجف حضور یافت، اما تنها چند روز بعد در دفتر بیضی کاخ سفید با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دیدار و گفت‌وگو کرد؛ فردی که دستور حمله‌ای را صادر کرده بود که به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی انجامید.

اکسیوس نوشت که زیدی، مانند همه نخست‌وزیران عراق در دو دهه گذشته، ناچار است میان روابط راهبردی بغداد با واشینگتن و تهران توازن برقرار کند، اما با توجه به درگیری نظامی دو طرف، حفظ این تعادل دشوارتر از همیشه شده است.

به نوشته این رسانه، دیدار روز سه‌شنبه زیدی با ترامپ از نگاه کاخ سفید یک موفقیت مهم برای دولت آمریکا محسوب می‌شود. اکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، طی چند هفته گذشته برای هماهنگی این سفر تلاش کرده بود تا این دیدار به عنوان نشانه‌ای از نزدیک شدن دولت جدید عراق به ایالات متحده و فاصله گرفتن آن از حکومت ایران تلقی شود.

اکسیوس در ادامه گزارش خود نوشت که زیدی، بازرگان ۴۰ ساله‌ای که وارد عرصه سیاست شده است، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی در عراق، در ماه اردیبهشت به مقام نخست‌وزیری رسید. او نامزد مورد توافق جناح‌های شیعه عراق بود و در عین حال از حمایت دولت ترامپ نیز برخوردار شد. به نوشته این رسانه، کاخ سفید او را برخلاف رقیبش، نوری المالکی، سیاستمداری می‌داند که برای حفظ قدرت به حمایت تهران وابسته نیست.

این گزارش می‌افزاید زیدی از آغاز کار خود وعده مبارزه با فساد را عملی کرده و هم‌زمان متعهد شده است نفوذ شبه‌نظامیان مورد حمایت حکومت ایران را مهار کند، هرچند در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کرده است.

اکسیوس با اشاره به تناقض ظاهری سفرهای اخیر نخست‌وزیر عراق نوشت که او ابتدا در مراسم تشییع رهبر جمهوری اسلامی در نجف شرکت کرد و سپس راهی واشینگتن شد تا با رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کند؛ رییس‌جمهوری که فرمان حمله منجر به کشته شدن او را صادر کرده بود.

به نوشته اکسیوس، دو مقام آمریکایی گفته‌اند مقام‌های ایرانی به زیدی و اعضای دولتش فشار آورده بودند که نخستین سفر خارجی او در مقام نخست‌وزیر به واشینگتن نباشد، اما او با وجود این فشارها بر دیدار با ترامپ اصرار داشت.

این دو مقام به اکسیوس گفته‌اند دولت آمریکا این تصمیم را نشانه‌ای از جدیت زیدی در اجرای سیاست «اول عراق» می‌داند؛ سیاستی که هدف آن نزدیک‌تر کردن بغداد به واشینگتن و کاهش وابستگی به تهران است.

اکسیوس گزارش داد که ترامپ در دیدار با نخست‌وزیر عراق به گرمی از او تمجید کرد و حتی برنامه دیدار را با افزودن یک ناهار کاری که از پیش در دستور کار نبود، گسترش داد.

ترامپ در آغاز این دیدار گفت: «ما یک قهرمان فوق‌العاده داریم، یک قهرمان تازه. او مبارز بزرگی بوده و از حامیان بزرگ آمریکا بوده است. او رهبر بزرگی است و فکر می‌کنم برای مدت طولانی در این جایگاه باقی خواهد ماند.»

به نوشته اکسیوس، زیدی چند دقیقه در برابر دوربین‌ها در کنار ترامپ نشست، در حالی که رییس‌جمهوری آمریکا درباره ادامه حملات نظامی علیه [حکومت] ایران و اعمال محاصره دریایی علیه این کشور سخن می‌گفت.

این رسانه افزود که نخست‌وزیر عراق در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد و در عوض بر تقویت روابط اقتصادی با آمریکا، تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه سپتامبر، تلاش برای خلع سلاح شبه‌نظامیان و قرار گرفتن همه سلاح‌های موجود در عراق تحت کنترل دولت مرکزی تاکید کرد.

یکی از مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفت: «اینکه زیدی در حالی کنار رییس‌جمهوری ترامپ نشست که او درباره ایران سخن می‌گفت، تصویر قدرتمندی بود و نشان داد که نخست‌وزیر عراق، با وجود مخالفت [حکومت] ایران، در تصمیم خود برای همسویی با ایالات متحده جدی است.»

اکسیوس در پایان گزارش خود نوشت که خلع سلاح شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت حکومت ایران، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای زیدی با ترامپ و همچنین با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بوده است.

به نوشته این رسانه، مقام‌های آمریکایی امیدوارند سفر نخست‌وزیر عراق به واشینگتن نخستین نشانه عملی از اجرای تعهدات او برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران و قرار دادن انحصار سلاح در اختیار دولت عراق باشد.

