بر اساس گزارشهای دریافتی و پیامهای شهروندان، بامداد پنجشنبه صدای انفجار و فعالیت سامانههای پدافند هوایی در تهران و چندین شهر دیگر از جمله خرمآباد، بروجرد، ارومیه، سمنان، پاکدشت و پارچین شنیده شده است. همچنین شهروندان از مناطق مختلف تهران، از جمله جمالزاده، میرداماد، کن، پارچین، کیانشهر، شهرک غرب، سعادتآباد و یوسفآباد، از شنیده شدن صدای انفجار یا فعالیت پدافند هوایی خبر دادهاند.
شماری از شهروندان همچنین از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها در مناطق مختلف جنوب، مرکز، شرق و غرب تهران گزارش دادهاند.
این گزارشها تاکنون بهطور مستقل راستیآزمایی نشده و مقامهای رسمی نیز درباره علت این صداها یا جزییات احتمالی آنها اطلاعرسانی نکردهاند.
شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفتند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند. این خانوادهها میگویند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
زنی که بعد از فوت همسرش حقوق بازنشستگی او را دریافت میکند و مسئولیت مراقبت از فرزندش را بر عهده دارد، گفت این حقوق «پایه و کف» برای ۱۳ روز کاری است.
دریافتی ماهانه این خانواده در سال گذشته ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بود. اما از فروردین امسال به این مبلغ افزوده نشده است.
این زن تاکید کرد باوجود وعده افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمریبگیران در سال جدید، دریافتی او عملا برابر سال گذشته است.
شمار دیگری از زنان نیز به ایراناینترنشنال گفتند سازمان تامین اجتماعی از تمام مستمریبگیرانی که سرپرست خانواده فوت کرده است مبلغی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تحت عنوان حق عائلهمندی کم کرده است.
زنی دیگر که هزینه زندگی دو فرزند خود را تامین میکند، گفت سال گذشته مستمری همسر فوت شدهاش ۹ میلیون تومان بود و امسال دریافتیشان با حدود ۲۲ درصد افزایش، به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها در ماههای اخیر همواره بالای ۱۳۰ درصد بوده است.
علاوه بر زنانی که با حذف حق اولاد و عائلهمندی مستمری خود بهعنوان «بازمانده» مواجه شدهاند، دیگر زنان و مردانی که خودشان در سن بازنشستگی قرار دارند نیز به حداقلی بودن حقوقشان اشاره کردند.
چند شهروند اشاره کردند با ۳۵ سال سابقه بیمه و با گذشت چند سال از بازنشستگیشان، اکنون حدود ۲۲ میلیون تومان دریافتی دارند.
بسیاری اشاره کردند با این مبالغ، حتی توان پرداخت اجاره خانه خود را هم ندارند و در میانسالی، ناچار به رانندگی در سرویسهای تاکسی آنلاین شدهاند.
کسری بودجه و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی
افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان، دستکم دو بحران بزرگ را در سیستم بازتاب میدهد؛ یکی از این موارد، نبود منبعی برای افزایش حقوقها و دیگری، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۲۲ تیر در نشستی خبری از کسری ۸۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان برای پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشت خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیرماه نیز با کمبود منابع مالی مواجه است.
از سوی دیگر، دولت همزمان و با استفاده از شرایط جنگی، میکوشد سیاستهای ریاضتی خود را در قبال صندوقهای بازنشستگی پیش ببرد؛ برخی گزینههای فیشهای حقوقی را حذف کند و از طرف دیگر سن بازنشستگی را افزایش دهد.
سالهاست که اقتصاددانان نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی حکومت هشدار دادهاند؛ به ویژه در حوزه صندوقهای بازنشستگی و نسبت به «یونانیزه شدن» اقتصاد ایران.
یونان در سال ۲۰۱۰ و در پی بالا گرفتن بحران بدهیهای خود، تعدادی از جزیرهها و سایر اموال و داراییهای خود را به سرمایهگذاران خارجی واگذار کرد.
کسری صندوقهای بازنشستگی با حدود ۱۱ درصد، بزرگترین عامل کسری و بدهیهای کلی دولت یونان در آن سال بود.
در سالهای اخیر برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز تلویحا به احتمال تکرار سناریوی یونان برای مهار بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بودند.
سجادپادام، مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ گفته بود: «کشور یونان ۱۰۰ جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار میشویم. حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم.»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که صبح ۲۴ تیر، کلانتری چابهار هدف گرفته شد.
با شروع دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن برخی اهداف نظامی در شهرهای جنوبی، مردم سایر شهرهای ایران پیامهایی در همدلی با ساکنان جنوب کشور برای مدیا بات ایراناینترنشنال ارسال کردند.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
یک دانشآموز ساکن بندرعباس در پیامی به ایراناینترنشنال از وقوع انفجارهای مهیب همزمان با برگزاری امتحان نهایی ادبیات پایه دوازدهم خبر داد. به گفته این شهروند، صدای سه انفجار باعث قطع برق حوزه امتحانی، شکستن شیشهها و خروج دانشآموزان از جلسه امتحان شد.
بهاران آزادی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
همزمان با ازسرگیری جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، برگزاری امتحانات نهایی در شهرهای جنوبی ایران، دانشآموزان و خانوادههای آنها را شدیدا نگران کرده است. دانشآموزان در پیامهایی به مدیابات ایراناینترنشنال میگویند شماری از همکلاسیهایشان در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و برخی آزمونها لغو شد.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد