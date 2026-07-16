وزارت کشور سوریه اعلام کرد یگانهای این وزارتخانه محمولهای شامل موشکهای دوربرد، موشکهای هدایتشونده ضدزره و پهپادها را که به گفته این وزارتخانه برای حزبالله لبنان در نظر گرفته شده بود، پیش از ورود به خاک سوریه در مرز عراق توقیف کردهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد این عملیات پس از شناسایی یک خودروی مشکوک در منطقه مرزی انجام شد و بازرسی آن به کشف این محموله منجر شد.
وزارت کشور سوریه افزود بررسیهای اولیه، بر اساس شواهد و مدارک جمعآوریشده، نشان میدهد این محموله قرار بود از خاک سوریه به مقصد لبنان و برای حزبالله منتقل شود. به گفته این وزارتخانه، تحقیقات برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، شناسایی افراد دخیل و شبکههای مرتبط با آن ادامه دارد.
وزارت کشور سوریه همچنین تاکید کرد حفاظت از مرزها و حاکمیت ملی از اولویتهای این کشور است و اجازه نخواهد داد از خاک سوریه برای قاچاق سلاح یا انجام فعالیتهایی که امنیت سوریه یا کشورهای همسایه را تهدید کند، استفاده شود.
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در یک گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به آسیبهای وارده به پالایشگاههای ایران در جریان جنگ گفت پالایشگاه لاوان در روز اول آتشبس مورد حمله قرار گرفت و نصف ظرفیت آن از دست رفت.
به گفته ویسکرمی، پالایشگاه لاوان که تا پیش از حمله روزانه نزدیک به سه میلیون لیتر بنزین تولید میکرد، اکنون با نزدیک به ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.
این مقام نفتی تاکید کرد شرکت فرآوردههای نفتی کوشیده با افزایش خوراک سایر پالایشگاهها، کاهش ظرفیت تولید لاوان را جبران کند.
اسناد تازه نشان میدهند سید سلمان سامانی، سخنگو و معاون سابق وزارت کشور جمهوری اسلامی، با مراجعه به دادگاه فدرال کانادا خواستار تعلیق حکم اخراج خود از کانادا شده و همزمان تلاش کرده است نام و هویتش را در اسناد دادگاه به طور کامل مخفی نگه دارد.
جزییات جدید از پرونده یکی از مقامهای پیشین تهران در حالی فاش شده است که جامعه ایرانیان کانادا بارها به حضور چهرههای وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور اعتراض کرده است.
دادخواست معاون سابق وزیر کشور در تورنتو؛ ادعای «نقض حقوق بشر» در صورت اخراج
سید سلمان سامانی، ۴۵ ساله، که تا پیش از سفر به کانادا بهعنوان سخنگو و معاون وزارت کشور فعالیت میکرد، در دادخواستی که به تازگی در دادگاه فدرال در تورنتو ثبت کرده، تصمیم اداره مهاجرت کانادا مبنی بر رد تعویق اخراجش را «غیرقانونی» و «کاملا غیرمنطقی» خوانده است.
حکم دیپورت سامانی بیش از دو سال پیش، در سال ۱۴۰۳، صادر شد. اکنون او ادعا کرده است که بازگرداندن او به ایران حقوقش را نقض میکند و ممکن است با «انتقامجویی مقامات تهران» مواجه شود.
تقاضای کدگذاری نام در پرونده؛ تلاشی دیگر برای فرار از افکار عمومی
معاون پیشین وزارت کشور علاوه بر تلاش برای توقف اخراج، درخواست رسمی برای «حفظ ناشناسی» به دادگاه ارائه کرده است.
او از قاضی فدرال خواسته تا بهدلیل «حساسیت بالای پرونده و توجه گسترده رسانهها»، نام او را از تمام پروندههای عمومی حذف و هویتش را با حروف اختصاری تصادفی مانند «الف.ب» یا «ایکس.وای» جایگزین کنند.
سامانی پیش از این در سال ۱۴۰۳ نیز تلاش کرده بود حضور رسانهها را در جلسات اخراج خود ممنوع کند که با شکایت رسانههای کانادایی و مخالفت دادگاه روبهرو شد.
گزارش مرزبانی کانادا؛ مهره وفادار به نظام و توجیهگر سرکوبها
برخلاف تلاش سامانی برای ناچیز جلوه دادن نقش خود در ساختار قدرت، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) در گزارش رسمی خود او را یک «سیاستمدار حرفهای» معرفی کرده که وفاداری خود به نظام را در مناصب مختلف ثابت کرده است.
در سند مرزبانی کانادا تاکید شده که او بهعنوان سخنگوی وزارت کشور، نقش مستقیمی در توجیه تبلیغات حکومتی، مشروعیتبخشی به سرکوب اعتراضات مردمی و نقض گسترده حق آزادی بیان و تجمعات در ایران داشته و موقعیت شغلی او تنها دو رتبه با رییسجمهوری فاصله داشته است.
بنبست اخراج؛ وقتی از میان ۳۴ پرونده تنها یک نفر دیپورت میشود
دولت کانادا در سال ۱۴۰۱ ورود تمامی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را به این کشور ممنوع کرد، اما روند اخراج کسانی که از قبل در این کشور مستقر شدهاند با کندی شدیدی پیش میرود.
طبق آخرین آمارهای رسمی، از میان ۳۴ چهره مشکوک و وابسته به حکومت ایران که از سوی آژانس مرزی کانادا برای اخراج احتمالی شناسایی شدهاند، تا کنون تنها یک نفر بهطور واقعی به ایران بازگردانده شده است؛ موضوعی که موجی از انتقاد و نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه ایرانی-کانادایی برانگیخته است.
اسرائیل و لبنان پس از دو روز مذاکره در رم، با میانجیگری واشینگتن، برای اجرای آزمایشی گام نخست صلح به توافق رسیدند. شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که دو طرف بر سر سازوکار عقبنشینی از مناطقی در جنوب لبنان به توافق رسیدهاند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با بابک اسحاقی و مریم رحمتی، خبرنگاران ایراناینترنشنال
خالد درج سعد الشریعان، رییس ستاد کل ارتش کویت، در جریان سفر رسمی خود به ترکیه، با سلجوق بیرقداراوغلو، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف روابط همکاریهای نظامی و دفاعی میان دو کشور را بررسی و درباره راههای توسعه و تقویت این همکاریها گفتوگو کردند.
در مقر ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در آنکارا، مراسم استقبال رسمی از رییس ستاد کل ارتش کویت برگزار شد.
در این طرف، دو طرف همچنین شماری از موضوعهای مورد علاقه مشترک، از جمله آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این سفر، هیاتی از فرماندهان ارشد ارتش کویت، رییس ستاد کل ارتش این کشور را همراهی میکنند.
وزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای حملات مکرر جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و این حملات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها و نقض صریح قواعد حقوق بینالملل دانست.
در این بیانیه بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرقابل توجیه، ادامه گفتوگو و دیپلماسی و کاهش تنشها تاکید شده و آمده است این رویکرد به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی کمک میکند.
وزارت خارجه قطر همچنین بر همبستگی کامل این کشور با اردن، بحرین و کویت تاکید کرد و حمایت خود را از همه اقدامهای این سه کشور برای حفظ حاکمیت و امنیتشان اعلام کرد.