پرتاب موشک از تبریز در بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر، یک فروند موشک از تبریز پرتاب شده است.
تاکنون جزییات بیشتری درباره محل دقیق پرتاب، یا مقصد احتمالی این موشک منتشر نشده است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر، یک فروند موشک از تبریز پرتاب شده است.
تاکنون جزییات بیشتری درباره محل دقیق پرتاب، یا مقصد احتمالی این موشک منتشر نشده است.
روزنامه اطلاعات با استناد به دادههای بخش خصوصی گزارش داد خاموشی برق صنایع در ایران اکنون به دو روز در هفته رسیده است و این وضعیت میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه چهارشنبه ۲۴ تیر در گزارشی با عنوان «برق که میرود، بیکاری هجوم میآورد»، قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه با اطلاعات اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
عدمالنفع به معنای سود یا درآمدی است که فعالان اقتصادی بهدلیل بروز موانعی بیرونی مانند قطع برق، فرصت بهدست آوردن آن را از دست دادهاند.
شجاعی با اشاره به جهش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و افزایش چشمگیر هزینههای انرژی واحدهای صنعتی هشدار داد ادامه این روند، رشد بخش صنعت را با تهدیدهای جدی روبهرو خواهد کرد.
این مقام وزارت صنعت «توزیع عادلانه محدودیتهای برق» میان همه بخشهای مصرفکننده بهجای تمرکز بر صنایع، ایجاد سازوکاری برای عرضه اختصاصی برق در بورس و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری را از جمله راهکارهای برونرفت از بحران انرژی در فصل اوج مصرف تابستان دانست.
همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت بخشهای تولیدی افزایش یافته است.
برق نیست یا باید گرانتر خرید؟
روزنامه اطلاعات در ادامه گزارش داد برخی صنعتگران معتقدند بحران انرژی و اعمال محدودیت بر واحدهای صنعتی تنها «بهانهای» برای افزایش قیمت برق و تامین کسری بودجه وزارت نیرو است.
محسن فراهانی، یکی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی شمسآباد، به اطلاعات گفت: «وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه میکنیم، در پاسخ میگویند برق به میزان کافی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خود را از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.»
او پرسید: «اگر عرضه برق در شبکه سراسری به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی موجود است، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال میشود؟ اگر واقعا ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر میتوان برق خرید؟»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وخامت بحران اقتصادی در ایران، بهویژه در پی درگیریهای نظامی اخیر، بخش صنعت را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی ایران در سال جاری نشان میدهد نشانههایی از «سقوط صنعتی» در پی جنگ اخیر بروز کرده است.
انتقاد از قطع برق صنایع و توقف تغییر ساعت رسمی
جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قطع برق صنایع را «در تضاد با استانداردهای جهانی» توصیف کرد و گفت صنایعی که میلیاردها دلار در آنها سرمایهگذاری شده است، در پی قطعی برق به حاشیه رانده میشوند.
او تاکید کرد با اصلاح سیاستهای موجود و توزیع عادلانه خاموشیها، باید اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به بخشهای مولد و صنعتی تغییر کند.
حسینیکیا همچنین توقف تغییر ساعت رسمی کشور را سیاستی اشتباه خواند و افزود تغییر ساعت تجربهای رایج و موفق در جهان است که در ایران نیز میتواند دستکم ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین از راهاندازی قریبالوقوع «سامانه جامع انرژی» با هدف «مدیریت رفتارهای پرمصرف» مشترکان برق، آب و گاز و «شناسایی تخلفاتی مانند انشعابهای غیرمجاز» خبر داد و اعلام کرد هدف از راهاندازی این سامانه، «اصلاح الگوی مصرف» و کاهش دستکم ۲۵ درصدی فشار بر شبکه انرژی کشور است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه برق و آب ناتوان بودهاند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، در اصفهان اجرا شده است.
بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهاقانی در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود. این رسانه اعلام کرد اتهام او «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» بوده است.
پیش از اعلام اجرای حکم، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت، روند قضایی یا پرونده این شهروند معترض منتشر نشده بود.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، در اصفهان اجرا شده است.
بر اساس گزارش میزان، محمد امینی دهاقانی در دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود. این رسانه اعلام کرد اتهام او «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» بوده است.
پیش از اعلام اجرای حکم، هیچ اطلاعاتی درباره بازداشت، روند قضایی یا پرونده این شهروند معترض منتشر نشده بود.
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اعلام کرد در پی حملات شامگاه سهشنبه آمریکا به بندر چابهار، مرکز کنترل ترافیک دریایی این بندر مورد اصابت قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است برج مراقبت دریایی بندر کلانتری چابهار، اسکلهها و سایر تجهیزات دچار آسیب و خسارت نشدند.
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان همچنین افزود عملیات تخلیه و بارگیری پس از انجام بررسیهای اولیه، از سر گرفته خواهد شد.
بر اساس اعلام رسانههای ایران، برج مراقبت دریایی چابهار برای دومین بار طی روزهای اخیر مورد اصابت موشکهای آمریکایی قرار گرفته است.
منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد پایگاههایی در منطقه که از آن به خاک ایران حمله میشود، «اهداف مشروع» هستند و باید یکی از آنها از سوی جمهوری اسلامی تصرف شود.
این نماینده مجلس گفت: «باید به صورت زمینی به پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه حمله و آنها را تصرف کنیم و هزاران سرباز آمریکایی اسیر بگیریم و به ایران بیاوریم.»
او افزود: «ما باید حمله زمینی را آغاز کنیم، چیزی که آمریکاییها مدتها تهدید کردند اما جرات اقدام نداشتند.»