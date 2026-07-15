جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با جو روگن از آنچه «جنگطلبان» در آمریکا و دیگر کشورها خواند، انتقاد کرد و گفت این افراد با صرف هزینههای گسترده تلاش میکنند مذاکرات دولت دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی را به شکست بکشانند و افکار عمومی آمریکا را تغییر دهند.
ونس با دفاع از رویکرد دولت ترامپ، تاکید کرد دیپلماسی برای حل بحران حملهها به کشتیرانی در تنگه هرمز ضروری است و گفت در کنار اقدامات نظامی، گفتوگو تنها راه رسیدگی به این بحران است.
برخی از بازیکنان تیمملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم آتلانتا آمریکا برگزار شد، پرچمی را با شعار «جزایر مالویناس (فالکلند) متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشت و سپس با تعدادی دیگر از بازیکنان آرژانتین آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
این اقدام تنشهای تاریخی دو کشور را به زمین فوتبال کشاند و احتمالا واکنشهای زیادی در پی داشته باشد.
«مالویناس» نامی است که آرژانتینیها برای جزایر فالکلند به کار میبرند؛ مجمعالجزایری تحت حاکمیت بریتانیا که حدود ۴۸۰ کیلومتر از سواحل شرقی آرژانتین فاصله دارد.
در سال ۱۹۸۲، حکومت نظامی آرژانتین برای تصرف این جزایر به آنها حمله کرد. این جنگ از دوم آوریل تا ۱۴ ژوئن ادامه یافت و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری سه غیرنظامی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و ۶۴۹ نظامی آرژانتینی کشته شدند.
توماس توخل، سرمربی انگلیس، پس از شکست در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در گفتوگو با بیبیسی درباره تغییرات تاکتیکی خود در نیمه دوم، پیش از بازگشت آرژانتین، گفت: «ناامید هستیم. خیلی به پیروزی نزدیک شده بودیم، اما بعد از گل بیش از حد منفعل شدیم، موقعیتهای زیادی به حریف دادیم.»
او گفت: «نتوانستیم دوباره مالکیت توپ را در اختیار بگیریم. ارسالهای زیادی روی دروازه ما انجام شد، شوتها و موقعیتهای زیادی به حریف دادیم.»
سرمربی انگلیس گفت: «به پیروزی نزدیک بودیم، اما پس از گل نتوانستیم همان سطح بازی را حفظ کنیم. در بازی قبلی هم تعویضهای هجومی انجام داده بودم. فقط سعی کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما بلافاصله گل خوردیم.»
او گفت: «تصمیم گرفتیم با پنج مدافع بازی کنیم، چون فاصله بین خطوط بیش از حد زیاد شده بود. آنها همه نبردهای هوایی را میبردند و مدام روی دروازه ما سانتر میکردند. به همین دلیل سیستم را به خط دفاع پنجنفره تغییر دادیم تا فضاهای مرکزی را ببندیم و در نبردهای هوایی قدرتمندتر باشیم.»
توخل گفت: «حتی بلافاصله بعد از گل ما و پیش از انجام هر تعویضی هم ارسالهای زیادی روی دروازهمان انجام شد و موقعیتهای فراوانی به حریف دادیم.»
او گفت: «ما (کادر فنی) فقط تلاش کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما در نهایت مسئولیت با سرمربی است. وقتی نتیجه نگیری، طبیعی است که همه بگویند تصمیمها اشتباه بوده است.»
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، پس از باخت به آرژانتین نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به بیبیسی گفت: «واقعاً ویران شدهام؛ ما در بیشتر زمان بازی خوب بازی کردیم. اما به محض اینکه یک - صفر جلو افتادیم، فقط سعی کردیم نتیجه را حفظ کنیم که این رویکرد در این سطح از فوتبال جواب نمیدهد.»
مهاجم انگلیس با تمجید از تلاش و فداکاری همتیمیهایش در این تورنمنت گفت: «ما برای رسیدن به اینجا بسیار سخت تلاش کردیم و بچهها تا آخرین نفس دویدند و عرق و خون ریختند. بنابراین، اینگونه ناکام ماندن واقعاً دردناک است.»
او همچنین گفت که آنها پس از زدن گل، فقط تلاش میکردند گل نخورند: «پس از گل، آنها بازیکنان بیشتری را به جلو فرستادند و ما نتوانستیم با آنها مقابله کنیم؛ حملات پیدرپی آنها شروع شد و ما فقط تلاش میکردیم دوام بیاوریم و جلوی ضربات را بگیریم.»
انگلیس درحالی که در آستانه صعود به فینال جام جهانی، پس از ۶۰ سال بود، نتوانست برتری مقابل آرژانتین را حفظ کند و در ۷ دقیقه، دو گل خورد و باخت.
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آنکه ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتوگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایران اینترنشنال گفت: «مدتها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامی در قبال فعالیتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت.»
با این حال، او افزود که اگرچه درخواستهای سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیینکننده، تعداد طرحهای منتسب به حکومت ایران بود که سرویسهای اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پروندهها بود.
او گفت: «اگر به سخنان مدیرکل امآی۵ گوش کنید، خواهید دید که در چند سال گذشته تعداد فوقالعاده زیادی از طرحها وجود داشته که سرویسهای اطلاعاتی مجبور به شناسایی، مقابله و خنثی کردن آنها شدهاند.»
دولت بریتانیا میگوید سازمان امنیت داخلی این کشور، امآی۵، طی یک سال دستکم ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت حکومت ایران را که افراد حاضر در بریتانیا را هدف قرار داده بودند، شناسایی کرده است. به گفته دولت، سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در خارج از ایران، از نیروهای نیابتی و شبکههای تبهکار استفاده کرده است.
قانون تروریسم «هرگز مناسب» نبود
هال گفت دولت بریتانیا مایل بود اقدامات شدیدتری علیه سپاه پاسداران انجام دهد، اما نمیتوانست به سادگی این نهاد را بر اساس «قانون تروریسم ۲۰۰۰» در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دهد، زیرا این قانون اساسا برای اعمال علیه نهادهای نظامی یا اطلاعاتی یک دولت خارجی طراحی نشده است.
او گفت: «قانون تروریسم هرگز قانون مناسبی نبود. این قانون اساسا برای مقابله با نهادهای دولتی تدوین نشده بود.»
قانون تروریسم به دولت اجازه میدهد سازمانهایی را ممنوع اعلام کند و عضویت یا انواع مختلف حمایت از آنها را جرمانگاری کند. اما هال گفت پارلمان بریتانیا هرگز قصد نداشته است که این اختیارات برای نهادهای رسمی دولتهای خارجی به کار گرفته شود.
وزیر کشور بریتانیا در دسامبر ۲۰۲۴ از هال خواست بررسی کند که آیا میتوان اختیارات ضدتروریسم بریتانیا را برای مقابله با تهدیدهای دولتی تطبیق داد یا خیر. نتیجه بررسی او این بود که چنین امکانی وجود ندارد و به جای آن توصیه کرد رژیم حقوقی مستقلی برای معرفی و شناسایی این نهادها در چارچوب قوانین امنیت ملی ایجاد شود.
او گفت: «بنابراین به جای اینکه سپاه پاسداران یا هر نهاد دولتی دیگری بر اساس قانون تروریسم ممنوع اعلام شود، اکنون قانون جدیدی تصویب شده است.»
قانون «امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» در هشتم ژوئیه [۱۷ تیر] تایید نهایی را دریافت کرد. این قانون، «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» را اصلاح میکند و به وزیر کشور اختیار میدهد در صورت ضرورت برای حفاظت از امنیت یا منافع بریتانیا، نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی نقش دارند، به طور رسمی معرفی و مشمول این رژیم حقوقی کند.
دولت بریتانیا ۱۳ ژوئیه [۲۲ تیر] پیشنویس مقررات مربوط به معرفی سپاه پاسداران، «جنبش اسلامی اصحاب حق» مرتبط با حکومت ایران و همچنین «سپاه داوطلبان GRU» روسیه را به پارلمان ارائه کرد. مجلس عوام چهارشنبه این مقررات را تصویب کرد و قرار است مجلس اعیان پنجشنبه آن را بررسی کند. این مقررات بدون تایید مجلس اعیان اجرایی نخواهد شد.
هدف قرار دادن نیروهای نیابتی پولبگیر
هال گفت هدف اصلی چارچوب حقوقی جدید این است که افرادی را که در بریتانیا در ازای دریافت پول، برای سپاه پاسداران عملیات مراقبت، خشونت یا فعالیتهای مشابه انجام میدهند، از این اقدامات بازدارد.
او گفت: «ما میدانیم که حکومت ایران معمولاً از طریق نیروهای نیابتی در بریتانیا عمل میکند. اینها افرادی هستند که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول، اقداماتی مشخص را انجام دهند.»
به گفته او، این قانون میتواند شامل فردی شود که برای زیر نظر گرفتن خانه یک خبرنگار تلویزیونی، تعقیب و چاقو زدن یک مخالف ایرانی یا حتی آتش زدن یک کنیسه پول دریافت کرده باشد.
هال توضیح داد که اگر فردی بداند یا به طور منطقی باید بداند که اقدام او احتمالا به سپاه پاسداران کمک میکند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرد.
او گفت: «موضوع این است که بتوان با اطمینان به کسانی که ممکن است در ازای ۵۰۰ یا هزار پوند حاضر به انجام چنین کارهایی شوند، گفت که شما در معرض ارتکاب جرم طبق قانون امنیت ملی قرار دارید.»
او افزود: «هدف این است که افراد از انجام چنین اقداماتی منصرف شوند و اگر هم به عنوان نیروی نیابتی چنین فعالیتهایی را انجام دهند، با محکومیت تحت یکی از جدیترین قوانین بریتانیا، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت.»
این قانون جرایمی را برای حمایت یا کمک به یک نهاد تعیینشده یا دریافت منفعت مادی از آن تعریف کرده که مجازات آنها تا ۱۴ سال زندان است.
همچنین افرادی که به دلیل جاسوسی، خرابکاری یا مداخله خارجی به نفع، از طرف یا با هدف کمک به یک نهاد تعیینشده محکوم شوند، ممکن است با مجازات حبس ابد روبهرو شوند. علاوه بر این، دادستانها دیگر مجبور نخواهند بود در هر پرونده، ارتباط جداگانهای با یک دولت خارجی را اثبات کنند.
مشمولان خدمت اجباری مجرم شناخته نمیشوند
هال گفت قانون جدید عمدا عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده را جرمانگاری نکرده است؛ یکی از دلایل این تصمیم نیز جلوگیری از مجازات مردان ایرانی است که ناچار بودهاند خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران بگذرانند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته او، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا خود تصمیم میگیرند به چنین گروهی بپیوندند یا در آن باقی بمانند، اما این منطق درباره کسی که مجبور به خدمت در یک نهاد دولتی شده، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: «پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.»
حفاظت از خبرنگاران، مخالفان و جامعه یهودیان
هال گفت هدف از اقدامات جدید این است که فعالیت نیروهای نیابتی سپاه پاسداران علیه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و اعضای جامعه یهودیان در بریتانیا پرهزینهتر و پرخطرتر شود.
او گفت: «موضوع فقط مسائل مالی نیست. این قانون یک لایه حمایت بیشتر ایجاد میکند.»
هال افزود: «از دیدگاه خبرنگاران، مخالفان جمهوری اسلامی و یهودیان ساکن بریتانیا، هدف این است که فعالیت برای نیروهای نیابتی خطرناکتر و امکان فعالیت آنها دشوارتر شود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، نیز گفت دولت اجازه نخواهد داد دولتهای خارجی از خاک بریتانیا برای گسترش ترس، تفرقه و خشونت استفاده کنند.
شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، نیز گفت اختیارات جدید، تعقیب قضایی افرادی را که به نمایندگی از حکومت ایران، روسیه یا دیگر دولتهای خارجی در فعالیتهای خصمانه مشارکت میکنند، آسانتر خواهد کرد.
دولت بریتانیا همچنین به طرحهای منتسب به سپاه پاسداران علیه دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال در بریتانیا به عنوان نمونهای از تهدیدهایی اشاره کرده است که چارچوب حقوقی جدید برای مقابله با آنها طراحی شده است.
همچنین دولت اعلام کرده است که «جنبش اسلامی اصحاب حق» مسئولیت هفت حمله به اماکن مرتبط با جوامع یهودی، اسرائیلی و رسانههای فارسیزبان را بین ماههای مارس تا مه بر عهده گرفته و به گفته دولت، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران «تقریباً به طور قطع» فعالیتهای این گروه را در سراسر اروپا هدایت کردهاند.
هال در پایان تاکید کرد که هدف اصلی این قانون بسیار روشن است: پر کردن خلا موجود در قوانین بریتانیا از طریق ایجاد ابزاری حقوقی که به طور خاص برای مقابله با نهادهای دولتی متخاصم طراحی شده است؛ حوزهای که به گفته او، قوانین مبارزه با تروریسم هرگز برای پوشش دادن آن تدوین نشده بودند.
انگلیس درحالی که تا دقیقه ۸۵ دیدار نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با یک گل از آرژانتین پیش بود، اما با کامبک خورد و با نتیجه دو بر یک باخت. انگلیس هشت سال پیش هم در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ در حالی که ۲۰ دقیقه تا پایان بازی برابر کرواسی یک بر صفر پیش بود، در نهایت ۲ بر یک شکست خورد.
اما این شکست حتی بدتر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این تیم انگلیس بهتر است، سرمربی بهتری دارد و در موقعیت مناسبتری قرار گرفته بود، اما همه چیز را از دست داد.
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در دسترس بود، اما انگلیس آن را از دست داد. پس از گل دقیقه ۵۵، خیلی زود بیش از حد عقب نشست و ۳۰ دقیقه بعد، بهای آن را پرداخت.
توخل پس از گل نخست، با وجود بازیکنان باکیفیتی که روی نیمکت داشت، عملا هیچ کاری انجام نداد. تیم او پس از گل برتری، دقیقا به شکلی بازی کرد که آرژانتین میخواست.
انگلیس در دقایق پایانی شبیه مکزیک در بازی مرحله یکهشتم نهایی شده بود؛ ارسالهای بلند و عجولانه به محوطه جریمه که هیچ نتیجهای نداشت.
هرچند که دیدار برابر مکزیک نشان داد انگلیس میتواند مدت زیادی زیر فشار دوام بیاورد، اما بین انجام این کار مقابل مکزیک و مقابل آرژانتین تفاوت بزرگی وجود دارد.
نمیتوان مدام به لیونل مسی و انزو فرناندز اجازه داد هر کاری میخواهند انجام دهند.