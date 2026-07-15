این صحنه چندان خشن نبود و داور نیز خطایی اعلام نکرد. اما جریان بازی نشان می‌دهد اگر آرژانتینی‌ها احساس کنند انگلیس مسی را هدف گرفته است، احتمالا با شدتی دو برابر واکنش نشان خواهند داد؛ همان‌گونه که فرناندز با اندرسون برخورد کرد.

همچنین نشانه‌هایی از همان صحنه‌های زشتی که پیش از بازی درباره آن هشدار داده می‌شد، خیلی زود در مسابقه دیده شد؛ تنها در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی، هشت خطا ثبت شد؛ پنج خطا از سوی آرژانتین و سه خطا از سوی انگلیس.

اگر روند بازی به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است رکورد بیشترین تعداد خطا در تاریخ جام جهانی شکسته شود.

رکورد فعلی، ۴۷ خطا، مربوط به دیدار مشهور هلند و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶ است؛ مسابقه‌ای که به «نبرد نورنبرگ» معروف شد.

در پایان نیمه اول بازی انگلیس و آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، ۱۸ خطا ثبت شد.

اما بیش از انگلیسی‌ها، بازیکنان آرژانتین به طور محسوسی نشان داده‌اند که می‌خواهند این مسابقه را به یک نبرد فیزیکی تبدیل کنند. توماس توخل بدون تردید به بازیکنانش هشدار داده که در دام بازیکنان آرژانتین نیفتند، اما اجرای این توصیه آسان نیست.

به طور مشخص، انزو فرناندز آشکارا تلاش می‌کند بازیکنان انگلیس را تحریک کند و آنها را به دردسر بیندازد؛ هافبک چلسی پس از درگیری با الیوت اندرسون، مانع بلند شدن او شد و سپس وانمود کرد که اندرسون قصد داشته او را روی زمین نگه دارد.

در ابتدای بازی، فرناندز با خطایی خشن روی الیوت اندرسون او را متوقف کرد؛ خطایی که به اعتقاد بسیاری می‌توانست با کارت زرد جریمه شود.

پس از این صحنه، بازیکنان دو تیم دور از جریان توپ با یکدیگر درگیر شدند و تنش در زمین بالا گرفت.