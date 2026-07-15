ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حمله پهپادهای متخاصم در پی حمله جمهوری اسلامی هستند.
این نهاد افزود صداهای انفجار شنیدهشده ناشی از رهگیری این پهپادها از سوی سامانههای پدافندی است و از شهروندان و ساکنان خواست دستورالعملهای ایمنی و امنیتی صادرشده از سوی مقامهای ذیربط را رعایت کنند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی به یک شهروند آمریکایی که به گفته او در دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن «به ناحق بازداشت شده بود»، اجازه خروج از ایران را داده است.
ترامپ در تروت سوشال نوشت این شهروند که یک زن است، اکنون با سلامت کامل از ایران خارج شده و افزود: «ایالات متحده از این اقدام حسن نیت جمهوری اسلامی قدردانی میکند.»
ساعتی پس از این پست دونالد ترامپ، جرد گنسر، وکیل این شهروند بازداشت شده نیز نام او را «دنا کراری» اعلام کرد و افزود هم اکنون در مسیر بازگشت به آمریکا قرار دارد. به گفته این وکیل:« کراری با اتهامهای بیاساس بازداشت شده بود و آزادی او با تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، امکانپذیر شده است».
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت عملیات جمهوری اسلامی در حال حاضر بر به گفته او «نابودی زیرساختهای تهاجمی آمریکا در منطقه» متمرکز است و «مراحل بعدی این عملیات نیز اجرا خواهد شد».
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا نباید تصور کند که میتواند این جنگ را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند.
این اظهارات در حالی است که بیشتر حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، بنا به اعلام این کشورها، با سامانه های دفاعی و رهگیری موثر مواجه و پیش از رسیدن به هدف، منهدم شدهاند.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، گفت قانون جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران شامل مردانی که خدمت اجباری خود را در یگانهای سپاه گذراندهاند، نمیشود. به گفته او، عضویت ناشی از خدمت سربازی با عضویت داوطلبانه در یک سازمان تفاوت دارد و جرمانگاری نخواهد شد.
جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی، به ایراناینترنشنال گفت تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.
هال در خصوص جزییات قانون جدید گفت عضویت در یک نهاد دولتی تعیینشده، از جمله سپاه پاسداران، بهطور عمدی جرمانگاری نشده است تا افرادی که به اجبار خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه گذراندهاند، مجرم شناخته نشوند.
او گفت: «موضوع خدمت اجباری هنگام تحلیل این قانون تاثیر قابل توجهی بر نظر من داشت.»
به گفته هال، عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه میتواند جرم باشد، زیرا افراد معمولا با اختیار خود به آن میپیوندند یا در آن باقی میمانند، اما این منطق درباره افرادی که ناچار به خدمت در یک نهاد دولتی بودهاند، صدق نمیکند.
او افزود: «بدیهی است که در مورد کسی که هیچ اختیاری برای عضویت در یک نهاد دولتی ندارد، چنین رویکردی درست نخواهد بود.»
هال در پاسخ به این پرسش که آیا قانون جدید شامل مردان ایرانی که خدمت سربازی خود را در یگانهای سپاه پاسداران گذراندهاند نیز میشود، گفت: پاسخ این است که این قانون به هیچ وجه شامل آنها نمیشود.
برخی از بازیکنان تیمملی فوتبال آرژانتین بلافاصله پس از سوت پایان بازی مقابل انگلیس در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم آتلانتا آمریکا برگزار شد، پرچمی را با شعار «جزایر مالویناس (فالکلند) متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشت و سپس با تعدادی دیگر از بازیکنان آرژانتین آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
این اقدام تنشهای تاریخی دو کشور را به زمین فوتبال کشاند و احتمالا واکنشهای زیادی در پی داشته باشد.
«مالویناس» نامی است که آرژانتینیها برای جزایر فالکلند به کار میبرند؛ مجمعالجزایری تحت حاکمیت بریتانیا که حدود ۴۸۰ کیلومتر از سواحل شرقی آرژانتین فاصله دارد.
در سال ۱۹۸۲، حکومت نظامی آرژانتین برای تصرف این جزایر به آنها حمله کرد. این جنگ از دوم آوریل تا ۱۴ ژوئن ادامه یافت و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری سه غیرنظامی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و ۶۴۹ نظامی آرژانتینی کشته شدند.
توماس توخل، سرمربی انگلیس، پس از شکست در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در گفتوگو با بیبیسی درباره تغییرات تاکتیکی خود در نیمه دوم، پیش از بازگشت آرژانتین، گفت: «ناامید هستیم. خیلی به پیروزی نزدیک شده بودیم، اما بعد از گل بیش از حد منفعل شدیم، موقعیتهای زیادی به حریف دادیم.»
او گفت: «نتوانستیم دوباره مالکیت توپ را در اختیار بگیریم. ارسالهای زیادی روی دروازه ما انجام شد، شوتها و موقعیتهای زیادی به حریف دادیم.»
سرمربی انگلیس گفت: «به پیروزی نزدیک بودیم، اما پس از گل نتوانستیم همان سطح بازی را حفظ کنیم. در بازی قبلی هم تعویضهای هجومی انجام داده بودم. فقط سعی کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما بلافاصله گل خوردیم.»
او گفت: «تصمیم گرفتیم با پنج مدافع بازی کنیم، چون فاصله بین خطوط بیش از حد زیاد شده بود. آنها همه نبردهای هوایی را میبردند و مدام روی دروازه ما سانتر میکردند. به همین دلیل سیستم را به خط دفاع پنجنفره تغییر دادیم تا فضاهای مرکزی را ببندیم و در نبردهای هوایی قدرتمندتر باشیم.»
توخل گفت: «حتی بلافاصله بعد از گل ما و پیش از انجام هر تعویضی هم ارسالهای زیادی روی دروازهمان انجام شد و موقعیتهای فراوانی به حریف دادیم.»
او گفت: «ما (کادر فنی) فقط تلاش کردیم به بازیکنان کمک کنیم، اما در نهایت مسئولیت با سرمربی است. وقتی نتیجه نگیری، طبیعی است که همه بگویند تصمیمها اشتباه بوده است.»