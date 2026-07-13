حمله هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بینالمللی صنعا
رسانههای یمنی گزارش دادند فرودگاه بینالمللی صنعا هدف چندین حمله هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
رسانههای یمنی گزارش دادند فرودگاه بینالمللی صنعا هدف چندین حمله هوایی عربستان سعودی قرار گرفته است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیرقانونی قرار داده است.
شبانا محمود، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیهای کتبی خطاب به پارلمان نوشت این کشور فعالیتهایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است.
جزییات بیشتر در گفتوگو با تاجالدین سروش، خبرنگار ایراناینترنشنال:
حسن گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، از بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی این دانشگاه در ارتباط با اعتراضات زمستان گذشته خبر داد و اعلام کرد حکم اخراج دو دانشجو به اتهام «آتش زدن پرچم» صادر شده است.
گلدانساز، دوشنبه ۲۲ تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «درباره دو پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم ... در نهایت برای دو نفر حکم اخراج صادر شد. تا جایی که به خاطر دارم هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلمها شناسایی شدند.»
او افزود بر اساس «شنیدهها»، این دو دانشجو در خارج از دانشگاه نیز به حبس محکوم شدهاند و گفت که از روند اجرای این احکام یا وضعیت این دانشجویان، بیاطلاع است.
گلدانساز برخورد با دانشجویان معترض را «انتظار جامعه دانشگاهی» دانست و ادامه داد: «اگر دانشجویان ببینند رفتاری خارج از عرف و قانون دانشگاه انجام دادهاند و هیچ اتفاقی هم نیفتاده است، این نگرانی وجود دارد که بعدها همین طرز فکر را وارد جامعه کنند و تصور کنند میتوان با خشونت حرف خود را پیش برد.»
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
در بسیاری از این تجمعات، دانشجویان پرچم شیر و خورشید و تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی را به دست گرفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
روایتها و ویدیوهای منتشرشده از اعتراضات سال گذشته نشان میدهد نیروهای بسیج و حامیان حکومت در موارد متعدد به تجمعات اعتراضی در دانشگاههای مختلف حمله کردند و دانشجویان را هدف ضربوشتم قرار دادند.
گلدانساز در حالی دانشجویان معترض را به «خشونت» متهم کرده است که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
پروندهسازی برای دانشجویان به اتهام «لیدری» اعتراضات
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دانشگاه در رسیدگیهای انضباطی، از برخورد با دانشجویان بهدلیل «شعارهای تند سیاسی» خودداری کرده و تنها «لیدرها و عوامل اصلی» تجمعات را تحت پیگرد قرار داده است.
گلدانساز دانشجویان معترض را به «رفتارهای غیرآکادمیک» متهم کرد و افزود: «وقتی رفتارها از عرف دانشگاه خارج میشود، خشونت در آن دیده میشود یا به پرچم کشور توهین میشود، طبیعی است که این موارد بررسی شود.»
او در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر چندماهه در رسیدگی به این پروندهها گفت بررسی پرونده دانشجویان معترض در «شرایط ملتهب» دوران اعتراضات «منطقی نبود».
در هفتههای اخیر، برخورد با دانشجویان معترض در دانشگاههای مختلف ایران شدت گرفته است.
گروه دانشجویان متحد، ۲۱ تیر خبر داد حدود ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه الزهرا در تهران «پس از ماهها سکوت و پروندهسازی در ایام جنگ و بعد از آن»، از ورود به دانشگاه منع شدهاند.
پیشتر در ۳۰ خرداد، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف شش دانشجو را به اتهام «فعالیت علیه نظام» از دانشگاه اخراج کرد.
دولت بریتانیا با استفاده از اختیارات جدید خود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای ممنوعه قرار داد.
دولت بریتانیا پس از مجموعهای از حملهها به جامعه یهودیان این کشور، لایحه امنیت ملی را که کییر استارمر وعده آن را داده بود، سریع به تصویب رساند.
قوانین پیشین بریتانیا برای قرار دادن نهادهای دولتی در فهرست سازمانهای ممنوعه محدودیت داشت.
سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۲ تیر، اردوگاه یک حزب کرد ایرانی در منطقه دارشکران اربیل هدف حمله سه پهپاد قرار گرفت. بر اساس این بیانیه، حمله تلفات جانی در پی نداشت.
گزارشهای محلی هدف حمله را یکی از مقرهای حزب آزادی کردستان، موسوم به «پاک»، اعلام کردند. گزارش حمله سه پهپاد به مقر این حزب در نزدیکی اربیل را شبکه فلوجه نیز منتشر کرده است.
سخنگوی حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرد از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، مقرهای این حزب ۸۵ بار هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند که در نتیجه آن دو نفر کشته و ۲۶ نفر زخمی شدهاند.
شبکه المسیره، وابسته به حوثیهای یمن، بعدازظهر دوشنبه ۲۲ تیر نیز گزارش داد عربستان سعودی فرودگاه بینالمللی صنعا را با چند حمله هوایی هدف قرار داده است.
همزمان با این گزارش، خبرگزاری رویترز نیز از چند حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی صنعا خبر داد.
وزارت دفاع دولت یمن مستقر در عدن نیز اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی، باند فرودگاه بینالمللی صنعا را هدف قرار دادهاند.
صنعا در کنترل حوثیها است و دولت در شهر عدن در جنوب این کشور فعالیت میکند.