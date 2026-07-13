از صبح یکشنبه ۲۱ تیر تا صبح دوشنبه ۲۲ تیر، با آغاز دور تازه حملات گسترده آمریکا به اهداف نظامی در ایران و پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، درگیری‌ها شدت گرفت و چشم‌انداز حفظ توافق موقت و بازگشت به مذاکرات بیش از پیش تضعیف شد.

بامداد دوشنبه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، از پایان دور تازه حملات به ده‌ها هدف در نقاط مختلف ایران خبر داد و اعلام کرد این حملات با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان در تنگه هرمز انجام شده است.

به گفته سنتکام، در این عملیات از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری و برای نخستین بار شناورهای بدون سرنشین انتحاری استفاده شد و سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توان موشکی و پهپادی و قایق‌های نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.

از شامگاه یکشنبه تا بامداد دوشنبه، رسانه‌های حکومتی و مقام‌های محلی از حملات آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در نقاطی از استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان‌ و بلوچستان و مرکزی، از جمله بندرعباس، قشم، جاسک، چابهار، اهواز، آبادان، ماهشهر و منطقه خنداب خبر دادند.

در مقابل، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌ها و تاسیسات آمریکا در اردن، کویت، بحرین، قطر و عمان خبر دادند. قطر اعلام کرد سه نفر، از جمله یک کودک، بر اثر اصابت ترکش زخمی شدند.

هم‌زمان، جمهوری اسلامی بار دیگر از بسته ماندن تنگه هرمز خبر داد. سپاه نیز از هدف قرار دادن دو شناور در این آبراه خبر داد و عمان اعلام کرد ۲۳ خدمه کشتی کانتینری «جی‌اف‌اس گالاکسی» را نجات داده است.

در عرصه دیپلماتیک نیز مذاکرات تهران و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز بدون نتیجه پایان یافت و مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را مسئول شکست این گفت‌وگوها دانستند.

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