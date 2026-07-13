حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه ایکس نوشت: «آمریکا با مداخله در تنگه هرمز امنیت تامین نفت و گاز جهان را به خطر جدی انداخته است و باید جوابگو باشد.»
محبی نوشت همانطور که سپاه پاسداران اهداف «متوهمانه» آمریکا را به بازگشایی تنگه هرمز تقلیل داده است، در تحرکات جدیدشان نیز آنها را بیش از پیش به «خفت و استیصال» خواهند کشاند.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا اعلام کرد: «اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد.»
سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هرگونه اختلال و ناامنی در عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکشها از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیر تعیینشده و بدون مجوز نیروهای مسلح، با شدت برخورد میکنند.»
او افزود: «مسئولیت همه ناامنیها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشورهایی است که با ارتش آن کشور همکاری میکنند.»
وزارت خارجه قطر اعلام کرد این کشور بر ضرورت کاهش تنشها برای تقویت پایههای امنیت و ثبات تاکید کرد.
باید از منطقه در برابر حملات جمهوری اسلامی که آنها را غیرموجه خواند، محافظت کرد و مسیر دیپلماسی را پیش برد.
این وزارتخانه همچنین حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز با اشاره به تحولات ایران و تنگه هرمز گفت: «کنترل تنگه هرمز را به دست خواهیم گرفت.»
او افزود: «ما به یک توافق رسیده بودیم، اما آنها آن را نقض کردند. مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهیم گرفت و باید هزینه این کار به ما پرداخت شود. بابت حفاظت از این تنگه پول دریافت خواهیم کرد.»
ترامپ درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای گفت: «آنها هیچ شانسی ندارند. ما کاملا آنها را تحت فشار گذاشتهایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانههای پدافند هواییشان نابود شدهاند. شامگاه یکشنبه ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم. هر بار که یک پهپاد بفرستند، با قدرت پاسخ میدهیم و ضربه سنگینی وارد میکنیم.»
او همچنین درباره مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «آنها گروهی بد هستند.»
ترامپ در ادامه افزود: «همه رهبران آنها کشته شدند. علی خامنهای از بین رفت و مجتبی خامنهای نیز ۹۰ درصد از بین رفته است. با این حال، نیویورکتایمز مینویسد که آنها در حال بهبود وضعیت خود هستند.»
بریتانیا با انتشار بیانیهای رسمی، سپاه پاسداران را در فهرست گروههای غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروههای تروریستی قرار داد. همچنین در همین راستا، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد.
گفتوگو با راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم
ارتش آمریکا دوشنبه ۲۲ تیر، به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرد. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت این حملات سه نقطه در آبادان را هدف قرار داده است.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد