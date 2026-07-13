خبرگزاری رویترز گزارش داد بهای نفت دوشنبه ۲۲ تیر، پس از حملات تازه آمریکا و جمهوری اسلامی و افزایش نگرانیها درباره انتقال انرژی از تنگه هرمز، بیش از سه درصد افزایش یافت.
بهای معاملات آتی نفت برنت با دو دلار و ۶۷ سنت، معادل ۳.۵۱ درصد، به ۷۸ دلار و ۶۸ سنت و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۴۸ سنت، معادل ۳.۴۷ درصد، به ۷۳ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید.
تحلیلگران بانک ایانزد گفتند شرکتهای کشتیرانی با افزایش نگرانیهای امنیتی محتاطتر شدهاند و ورود شناورها به منطقه کاهش یافته است.
بر اساس دادههای شرکت کپلر، تردد شناورها از تنگه هرمز یکشنبه به پایینترین سطح در پنج هفته گذشته رسید و تنها شش شناور از این آبراه عبور کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از وضعیت وخیم بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه در زندان تهران بزرگ است.
شاهدان عینی گفتند زندانیان به آب گرم، جای خواب کافی و دارو دسترسی ندارند و در معرض انواع بیماریها قرار گرفتهاند.
چند نفر از زندانیان امنیتی در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، وضعیت نگهداری معترضان دیماه در این زندان را شرح دادند.
ساس، کفخوابی و بیماری
بر اساس روایت معترضان بازداشتشده، تعداد زندانیان در ماههای اخیر دستکم دو برابر بیشتر از ظرفیت هر بند بوده است.
هر بند زندان تهران بزرگ ۱۵ اتاق ۱۵ تخته دارد و هر اتاق شامل پنج تخت سه طبقه است.
زندانیان معمولا یکی از تختها را تبدیل به آشپزخانه میکنند و خوراکی و نان را روی آن میچینند. بنابراین تنها ۱۴ تخت برای خواب باقی میماند: یعنی ۲۱۰ نفر به تخت دسترسی دارند اما مسئولان، در این فضا حدود ۵۰۰ نفر را میگنجانند.
در هر اتاق ۱۵ تخته، حداقل ۳۰ نفر حضور دارند و همین باعث شده نیمی از زندانیان «کفخواب» شوند و شبها در کریدورها بخوابند.
این شاهدان، وضعیت بهداشت و نظافت تهران بزرگ را «فاجعه» توصیف کردند: «فضایی پر از ساس، شپش، انواع حشرات، ویروس و میکروب ...»
یکی از شاهدان گفت: «ساس از سر و کول زندانیان بالا میرود و همه در معرض ابتلا به انواع بیماریها هستند .... به دلیل ازدحام زیاد، اگر یک نفر بیمار شود، بلافاصله تمام بند مریض میشوند. مثلا یک ویروس سرماخوردگی، همه را از پا میاندازد.»
از طرف دیگر، بهداری زندان بسیار ناکارآمد و دسترسی به دارو محدود است.
یکی از زندانیان سابق گفت: «خانوادهها به هزار بدبختی به بازداشتیها دارو میرساندند و همان هم عموما بین همه تقسیم میشود. چون بهداری عملا کاری انجام نمیدهد. فقط اگر کسی واقعا رو به مرگ باشد او را به بهداری منتقل میکنند.»
پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از زندان تهران بزرگ درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاعرسانی کرده بودند.
در یک نمونه، رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان میگذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانیها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.
او همچنین به امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز، غیر استریل بودن بهداری و کمبود پزشک و کادر درمان اشاره کرده بود.
نبود آب آشامیدنی کافی
یکی از بحرانهای همیشگی زندان، نبود وسایل گرمایشی در زمستان و سرمایشی در تابستان است.
در کنار اینها، در زندان تهران بزرگ خبری از آب آشامیدنی پاکیزه نیست.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، زندانیان آب را خودشان از فروشگاه زندان میخرند اما همین حالا و در میانه تابستان، گاهی فروشگاه آب معدنی نمیآورد و ممکن است تا سه روز آب تمیز برای آشامیدن به دست زندانیان نرسد.
بسیاری که تحمل چنین شرایطی را ندارند، مجبورند از آب خود زندان استفاده کنند که بیماریزاست.
گاهی از غذا خبری نیست
زندانیان در بندهای یک، دو و چهار تیپ شش تهران بزرگ، وضعیت غذای زندان را هم «فاجعه و فاقد کیفیت» توصیف کردند.
به گفته آنها همین غذا هم گاهی ارائه نمیشود؛ یعنی هر چند روز یکبار، یک یا حتی دو وعده، خبری از غذای زندان نیست.
شانزدهم تیر نیز زندانیان سیاسی بند شش این زندان از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمامها خبر داده و گفته بودند این اقدامات برای «اعمال فشار» بر آنان انجام شده است.
آنها تاکید کرده بودند ملاقاتهای روز سهشنبه نیز لغو و حق ملاقات از آنان گرفته شده است.
مشکل حمام و سرویسهای «غیر بهداشتی»
شماری از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ به ایراناینترنشنال گفتند اساسا در حمام، آب گرم و نظافت وجود ندارد و چه زمستان و چه تابستان، همیشه آب سرد است.
به گفته آنها، وقتی به مسئولان زندان یا تیپ اعتراض میشود، در پاسخ میگویند امکان تامین آب گرم ندارند و زندانیان باید با همین شرایط کنار بیایند.
از طرف دیگر، در بسیاری از روزهای هفته، چاه توالتها گرفته است.
یکی از شاهدان عینی گفت: «یکبار به مدت سه روز، توالتها قابل استفاده نبودند. کار به جایی رسید که زندانیان هنگام سرشماری اعتراض کردند. مسئولان زندان مجبور شدند کسی را بفرستند تا چاه دستشوییها را باز کند.»
به گفته او، در حمام و دستشویی، مواد شوینده به قدر کافی وجود ندارد، پتوها و فرشها و ظرفها همه کثیف هستند و برای همین، خیلیها دچار بیماری پوستی مسری «گال» میشوند.
هواخوری اجباری زیر آفتاب و دمای ۴۰ درجه
یکی دیگر از معترضان زندانی در زندان تهران بزرگ، به مشکل «هواخوری اجباری» اشاره کرد.
این زندان که در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران، در بخش فشافویه شهرستان ری قرار دارد، در منطقهای بیابانی است و در تابستان به شدت گرم میشود.
مسئولان زندان در هوای بسیار گرم تابستان، زندانیان را مجبور میکنند هر روز دستکم دو ساعت در محوطهای آزاد و بدون سقف، زیر آفتاب بمانند.
به گفته این شاهد عینی، این وضعیت در زمستان هم برقرار است: «در سرما حتی اگر یخ میزدی هم اجازه نمیدادند به داخل بند برگردی.»
در چنین شرایطی و با وجود شمار بازداشتشدگان بیش از ظرفیت زندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش وثیقه برای آزادی موقت معترضان تا زمان برگزاری دادگاه نیست.
چالش «ارزیها» و «شعبهایها»
زندانیان زندان تهران بزرگ همواره از دسترسی به ابتداییترین حقوق خود محروم بودهاند، اما با افزایش شمار افراد محبوس در این زندان پس از انقلاب ملی ایرانیان، این بحران شدیدتر شده است.
تا پیش از نوروز، دو زندان تهران بزرگ و اوین بود که بازداشتیهای پایتخت را پذیرش میکرد.
شماری از معترضان که در بازداشتگاههای امنیتی نامشخص مانند یک-الف حضور داشتند هم بعد از مدتی به تهران بزرگ منتقل میشدند که ظرفیت بیشتری داشت.
در آن هفتهها، زندان اوین هم پر شده بود و بعضی از زندانیان آن به تهران بزرگ منتقل شدند.
همه این موارد باعث شد شمار زندانیان، بسیار بیشتر از فضای زندان شود و معترضان بازداشتی با وضعیتی به مراتب وخیمتر از حالت عادی مواجه شوند.
یکی از افرادی که دیماه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد، به ایراناینترنشنال گفت پیش از نوروز، سه بند یک، دو و چهار از تیپ شش این زندان را به «بچههای اعتراضی» اختصاص داده بودند.
به گفته او، کلیدواژه سیستم قضایی برای این معترضان «ارزی» بود.
مشخص نیست که چرا مقامها و دستاندرکاران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، معترضان بازداشتشده دیماه را با این ادبیات خطاب میکنند.
در همان روزهای بازداشتهای گسترده دیماه، «ارزیها» در سه بندی اسکان یافتند که پیشتر متعلق به زندانیانی با جرایمی مانند «مصرف مواد مخدر» یا «سرقت» بود.
در زندان اوین، معمولا خود زندانیان سیاسی یا معترضان، مسئولیت اداره بند را بر عهده دارند.
با این حال در این سه بند تهران بزرگ، وکیل بند و انتظامات از معترضان بازداشتشده نیستند، بلکه افرادی با اتهامات سرقت و مواد مخدر، اداره بندها را بر عهده دارند. افرادی که در ادبیات زندان، آنها را «شعبهای» خطاب میکنند.
یکی از شاهدان عینی توضیح داد: «برخی از شعبهایها درکی از وضعیت اعتراضات دی نداشتند و حتی اگر در لفظ به معترضان میگفتند هوایتان را داریم، اما در عمل با معترضان بازداشتی رفتارهایی بد و توهینآمیز داشتند و با آنها درگیر میشدند. افسر نگهبان هم البته با آنها همراهی میکرد.»
به گفته او، «این دسته از شعبهایها، گاهی توطئه میچیدند تا یکی از بازداشتیها را بکشند».
به گفته این شاهد عینی، زندانیان غیرسیاسی در یک مورد، درگیری بزرگی راه انداختند و به دو نفر از معترضان چاقو زدند؛ بهطوری که دست یک نفر از آنها دچار جراحاتی جدی و شدید شد.
این شاهد عینی تاکید کرد بسیاری از بازداشتیها اغلب بسیار جوان و در سنین پایین هستند و مواجهه با چنین فضایی باعث شده در شرایط روحی بسیار بدی قرار بگیرند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران گفت جمهوری اسلامی باید پیش از ورود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به ترکیه اعلام میکرد که در صورت پذیرش او از سوی آنکارا، هدف حمله قرار خواهد گرفت.
او افزود مطالبه «مردم» این بوده است که ترامپ حتی در آخرین روز حضورش در ترکیه هدف قرار گیرد و گفت باید اعلام شود رییسجمهوری آمریکا «در هر جایی از دنیا» مورد حمله قرار خواهد گرفت.
حاجیدلیگانی گفت حتی در کاخ سفید نیز افرادی پیدا میشوند که «حکم خدا» را درباره او اجرا کنند و تاکید کرد ترامپ در آمریکا نیز امنیت ندارد.
این نماینده مجلس خواستار محاکمه غیابی آمران و عاملان کشتهشدن علی خامنهای شد و گفت کسانی که آمر یا عامل بودهاند، به «قصاص» محکوم خواهند شد. او افزود پس از صدور احکام، «مسلمانانی در سراسر دنیا» میتوانند آنها را اجرا کنند و نیازی نیست قوه قضاییه جمهوری اسلامی اجرای حکم را بر عهده بگیرد.
حاجیدلیگانی همچنین گفت تاکنون افراد زیادی «مبالغ هنگفتی» برای سر ترامپ تعیین کردهاند و تاکید کرد که سرانجام این تهدید عملی خواهد شد.
او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت جمهوری اسلامی باید «آزمایشهای هستهای» انجام دهد و در صورت لزوم «سلاحهای هستهای تامین کند». به گفته او، نحوه استفاده از این سلاحها و «ملاحظات شرعی» آن در زمان مناسب از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد.
حاجیدلیگانی از طرح سوال از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، درباره تفاهمنامه جمهوری اسلامی و عمان خبر داد و گفت وزیر باید درباره صحت و محتوای این تفاهمنامه، دلیل مخفی ماندن آن و امضایش بدون نظارت مجلس توضیح دهد. او این تفاهمنامه را بدون نظارت مجلس فاقد اعتبار دانست.
او با اشاره به ممنوعیت طرح موضوع مدیریت تنگه هرمز و برنامه هستهای در مذاکرات، تنگه هرمز را «ناموس کشور» خواند و گفت «مدیریت انحصاری» این آبراه، خط قرمز تعیینشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی است.
حاجیدلیگانی افزود عمان حق دخالت در مدیریت تنگه هرمز را ندارد و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید تنها حاکم و مدیر این آبراه باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت تحویل ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، باید در مذاکرات گنجانده میشد و در این زمینه «کوتاهی» شده است.
او از اینکه ترامپ تفاهمنامه را رد کرده ابراز خرسندی کرد و گفت اکنون حساب جمهوری اسلامی با آمریکا جز با فرستادن آنها «به قعر خلیج فارس» تسویه نخواهد شد.
وزیر خارجه فرانسه گفت تحریمهای ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود دست نکشد، لغو نخواهد شد. همزمان، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تنگه هرمز را محکوم کردند.
ساجده شریفی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
اکبر صالحی، معاون امنیتی استاندار اصفهان، گفت حمله بامداد دوشنبه ۲۲ تیر آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان نائین یک کشته و هفت مجروح بر جا گذاشت.
او در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا افزود این حمله در ساعات اولیه بامداد انجام شد و مجروحان بهصورت سرپایی مداوا شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره محل دقیق مقر، میزان خسارتها و هویت فرد کشتهشده منتشر نکردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه ۲۲ تیر گفت: «ما به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمیکنیم.»
این در حالی است که همزمان سپاه پاسداران و ارتش از حملات موشکی و پهپادی به پایگاهها و تاسیسات آمریکا در اردن، بحرین، عمان، قطر و کویت خبر دادهاند.
بقائی گفت حملات جمهوری اسلامی صرفا متوجه پایگاهها، امکانات و مواضعی است که آمریکا از آنها برای حمله به ایران استفاده میکند و افزود جمهوری اسلامی بارها از کشورهای منطقه خواسته است اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از خاک و امکانات آنها علیه ایران استفاده کنند.
او تاکید کرد هر بخشی از هر کشوری که برای حمله به ایران به کار گرفته شود، «مشمول اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی خواهد بود» و زمان، شیوه و محل این اقدامات را نیروهای مسلح تعیین میکنند.
بقائی در ادامه گفت جمهوری اسلامی «مطالبه عدالت» برای کسانی را که در حمله به ایران نقش داشتهاند، پیگیری خواهد کرد و افزود قوه قضاییه نیز این پرونده را در داخل کشور دنبال میکند.
او درباره یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن گفت آمریکا از همان روزهای نخست از تعهدات خود عقبنشینی کرد و حتی فرصت اجرای بازه پیشبینیشده در بند پنجم درباره تنگه هرمز را نداد. به گفته بقائی، هر بار آمریکا تعهداتش را نقض کرده، جمهوری اسلامی نیز اجرای تعهدات خود را متوقف کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت مذاکرات شنبه در عمان صرفا بر تنگه هرمز متمرکز بود و بهدلیل فشارهای آمریکا به نتیجه نرسید. او مسئولیت مستقیم تحولات اخیر در این آبراه را متوجه واشینگتن دانست و سخنان درباره اسکورت کشتیهای تجاری را نشانه «اصرار آمریکا بر ادامه ناامنی در منطقه» خواند.
بقائی همچنین گفت جمهوری اسلامی با درخواست آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای دسترسی به تاسیسات هستهای موافقت نخواهد کرد و بیانیه سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت دانست.
او گزارشها درباره درخواست جمهوری اسلامی برای مذاکره با واشینگتن را «بخشی از جنگ روانی طرف مقابل» خواند، اما گفت در روزهای اخیر با قطر، عمان و پاکستان تماسهایی انجام شده و رایزنی با میانجیها برای جلوگیری از تشدید تنش ادامه دارد.
بقائی افزود این تصور که جمهوری اسلامی در این فرایند «دستبسته» بوده یا از روند آن اطلاعی نداشته، درست نیست و گفت حکومت ایران از این روند در جهت منافع خود بهره گرفته و متناسب با شرایط و عملکرد طرفهای مقابل تصمیم خواهد گرفت.