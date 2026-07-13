تقابل نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه وارد مرحله تازه‌ای شد. ساعاتی پس از آنکه آمریکا موج جدیدی از حملات خود به مواضع نظامی ایران را آغاز و به پایان رساند، سپاه پاسداران از اجرای چند مرحله عملیات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. مقام‌های آمریکایی تاکنون این ادعاها را تایید یا رد نکرده‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه اهداف نظامی در ایران به پایان رسیده و نیروهای آمریکایی «ده‌ها هدف» را در نقاط مختلف با مهمات هدایت‌شونده دقیق هدف قرار داده‌اند.

سنتکام اعلام کرد در این عملیات، برای نخستین بار به‌طور همزمان از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای هوایی و پهپادهای دریایی انتحاری استفاده شده است. به گفته این فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

سنتکام هدف عملیات را کاهش توان جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد و تاکید کرد: «تنگه هرمز یک کریدور حیاتی تجارت جهانی است و ایران آن را کنترل نمی‌کند.» این فرماندهی همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی برای حفظ آزادی کشتیرانی و مقابله با «تهدید، آزار و ادعاهای خودسرانه ایران» در آمادگی کامل قرار دارند.

در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد عملیات تلافی‌جویانه خود را در سه مرحله علیه اهداف آمریکایی در منطقه انجام داده است.

در نخستین اطلاعیه، روابط عمومی سپاه اعلام کرد حمله آمریکا به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی پس از آن صورت گرفت که نیروی دریایی سپاه دو کشتی را به اتهام خاموش کردن سامانه‌های رهگیری و حرکت در «مسیر غیرقانونی» در تنگه هرمز متوقف کرده بود.

سپاه تاکید کرد در مرحله نخست پاسخ خود، «چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت» پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را با موشک و پهپاد هدف قرار داده و «نابود کرده است.»

در اطلاعیه دوم، سپاه اعلام کرد نیروهای هوافضای این نهاد، مراکز تعمیر و نگهداری بالگردها، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک «پی-۸» و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار داده و «منهدم کرده‌اند.»

در سومین اطلاعیه نیز سپاه مدعی شد مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه علی السالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی «FPS» در پایگاه احمد الجابر کویت را «به‌طور کامل منهدم کرده است.»

سپاه در پایان این بیانیه اعلام کرد: «تنگه هرمز سرزمین ماست» و اجازه نخواهد داد ارتش آمریکا «از آن سوی دنیا به دخالت‌های غیرقانونی خود در آن ادامه دهد.»

دقایقی بعد، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ساعاتی قبل در واکنش به حملات آمریکا، به «محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جان‌پناه و سوله‌های پشتیبانی» ارتش ایالات متحده در کویت حمله کرده است.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ‌یک از این ادعاها از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده بود.

همزمان با انتشار این بیانیه‌ها، وزارت کشور بحرین اعلام کرد به دلیل «پیش‌بینی حملات خصمانه»، آژیر خطر در سراسر این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین مکان امن بروند.

پیش از آن، نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز «حملات گسترده موشکی و پهپادی» علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داده بود .

به نوشته نورنیوز، این حملات از پایگاه‌های موشکی در غرب و مرکز ایران آغاز شده و اهدافی را که پس از جابه‌جایی نیروهای آمریکایی در ۴۸ ساعت گذشته شناسایی شده بودند، هدف قرار داده است.

صابرین‌نیوز، رسانه نزدیک به سپاه، نیز گزارش داد چندین موشک بالستیک به‌طور همزمان از نقاط مختلف ایران به سمت مواضع نظامی آمریکا در منطقه شلیک شده و ده‌ها پهپاد انتحاری نیز به سوی این اهداف به پرواز درآمده‌اند.

در داخل ایران نیز همزمان با ادامه حملات آمریکا، رسانه‌های حکومتی از وقوع انفجارهای تازه خبر دادند. کانال «اخبار سپاه پاسداران» از دو انفجار در بندرعباس خبر داد و خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرد صدای دست‌کم دو انفجار شدید در این شهر شنیده شده است.

این تحولات تنها چند ساعت پس از موج گسترده حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی رخ داد؛ حملاتی که بنا بر اعلام سنتکام، سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های موشکی و پهپادی، رادارهای ساحلی، شناورهای سپاه و دیگر زیرساخت‌های نظامی مرتبط با حملات به کشتیرانی در تنگه هرمز را هدف قرار داده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز از حملات آمریکا به نقاطی در استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و مرکزی خبر داده بودند و سنتکام اعلام کرده بود هدف این عملیات، کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز است.

با ادامه حملات متقابل و طرح ادعاهای تازه از سوی دو طرف، تنش نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که دامنه آن از خاک ایران فراتر رفته و پایگاه‌های نظامی آمریکا در چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس را نیز دربر گرفته است.

