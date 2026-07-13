همزمان با تشدید درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی اسرائیل از آنچه «فاصله گرفتن اولویت‌های راهبردی» واشینگتن و تل‌آویو در قبال ایران می‌دانند، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گزارش روزنامه هاآرتص، این مقام‌ها معتقدند دولت آمریکا در شرایط کنونی تمرکز خود را بر بازگشایی تنگه هرمز و حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی گذاشته، در حالی که از دید اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران همچنان مهم‌ترین تهدید راهبردی است.

هاآرتص به نقل از مقام‌های دفاعی اسرائیل نوشت که واشینگتن در قبال پرونده هسته‌ای ایران، همان میزان قاطعیتی را که برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی نشان می‌دهد، از خود بروز نداده است؛ موضوعی که از نگاه ارتش اسرائیل اهمیت بسیار بیشتری دارد.

بر اساس این گزارش، همزمان [حکومت] ایران روند بازسازی برخی از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در حملات پیشین را آغاز کرده است؛ موضوعی که بر نگرانی‌های دستگاه امنیتی اسرائیل افزوده است.

تل‌آویو: نه آمریکا و نه ایران خواهان جنگ فراگیر نیستند

به نوشته هاآرتص، ارزیابی غالب در ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی این کشور آن است که تنش‌های محدود میان تهران و واشینگتن احتمالاً برای مدتی ادامه خواهد یافت، زیرا هیچ‌یک از دو طرف تمایلی به بازگشت به یک جنگ تمام‌عیار ندارند.

یک منبع دفاعی اسرائیلی به این روزنامه گفت دو طرف ترجیح می‌دهند «درگیری را مدیریت کنند»؛ به این معنا که از طریق حملات پراکنده و درگیری‌های کوتاه‌مدت، بدون ورود به جنگی گسترده مانند عملیات‌های اسرائیل و آمریکا علیه ایران در اوایل سال جاری میلادی، سطح تنش را کنترل کنند.

در همین چارچوب، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که از زمان برقراری آتش‌بس ماه آوریل، سطح آمادگی نیروهای خود را در بالاترین حد حفظ کرده است. هاآرتص می‌نویسد نیروی هوایی اسرائیل همچنان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و هم برای ماموریت‌های دفاعی و هم تهاجمی آماده است؛ به‌ویژه در سناریویی که ایران تصمیم بگیرد با شلیک موشک، اسرائیل را مستقیماً وارد رویارویی کنونی با آمریکا کند.

چرا جمهوری اسلامی تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده است؟

یکی از پرسش‌های اصلی که به نوشته هاآرتص ذهن مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل را به خود مشغول کرده، این است که چرا جمهوری اسلامی تاکنون در پاسخ به حملات آمریکا، اسرائیل را هدف قرار نداده است.

ارزیابی ارتش اسرائیل این است که این رویکرد، تصمیمی حساب‌شده از سوی تهران است تا واکنش خود به حملات آمریکا را از سیاستش در قبال اسرائیل جدا نگه دارد.

مقام‌های دفاعی اسرائیل به هاآرتص گفته‌اند تا زمانی که اسرائیل به‌طور آشکار در حملات آمریکا مشارکت نکند، جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد پاسخ‌های خود را صرفا متوجه اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه کند.

در عین حال، ارتش اسرائیل این خویشتن‌داری را ناشی از ضعف یا ناتوانی نظامی [حکومت] ایران نمی‌داند. به باور مقام‌های اسرائیلی، تهران عامدانه توان نظامی خود را برای زمانی حفظ کرده که خود آن را مناسب بداند؛ از جمله در صورتی که بار دیگر درگیری گسترده‌ای در جبهه لبنان آغاز شود.

هشدار درباره احتمال تغییر محاسبات تهران

هاآرتص می‌نویسد با وجود این ارزیابی‌ها، مقام‌های دفاعی اسرائیل هشدار داده‌اند اگر فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی به سطحی برسد که موجودیت حکومت را تهدید کند، تهران ممکن است محاسبات خود را تغییر دهد و مستقیما اسرائیل را وارد این رویارویی کند.

به نوشته این روزنامه، مقام‌های ارشد دفاعی اسرائیل اتفاق‌نظر دارند که هرگونه حمله مستقیم [حکومت] ایران به اسرائیل، با پاسخ نظامی تل‌آویو روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، برخی از این مقام‌ها نسبت به میزان اثربخشی چنین پاسخی تردید دارند. به گفته چند مقام دفاعی که هاآرتص با آنها گفت‌وگو کرده، حتی یک حمله گسترده تلافی‌جویانه از سوی اسرائیل نیز ممکن است نتواند توازن راهبردی بلندمدت میان [حکومت] ایران و اسرائیل را به شکل اساسی تغییر دهد.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر حفاظت از تنگه هرمز، حملات به اهداف نظامی ایران و امنیت کشتیرانی بین‌المللی متمرکز بوده است؛ موضوعی که به نوشته هاآرتص، از نگاه مقام‌های اسرائیلی با مهم‌ترین اولویت امنیتی تل‌آویو، یعنی مهار برنامه هسته‌ای ایران، فاصله گرفته است.

