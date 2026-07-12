فرانک مککنزی، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در گفتوگو با سیبیاس نیوز اعلام کرد ارتش آمریکا در صورت تصمیم رییسجمهور این کشور، توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد.
او افزود کنترل این آبراه حیاتی مستلزم استقرار شناورهای آمریکایی در بخش باریک تنگه هرمز خواهد بود و نیروی دریایی آمریکا تمایل زیادی به انجام چنین کاری ندارد، اما در این زمینه بسیار توانمند است.
مککنزی اعلام کرد رهبران جمهوری اسلامی معمولا در برابر «قدرت نظامی و فشار شدید» واکنش نشان میدهند و اگر هدف گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی باشد، باید فشار مستقیمی بر حکومت این کشور وارد شود؛ فشاری که شاید برای آنها جنبهای حیاتی داشته باشد.
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس جمهوری اسلامی، گفت جلسات مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با روسای قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بهصورت مجازی برگزار میشود.
رامین در گفتوگو با سایت دیدبان ایران، درباره برگزار نشدن جلسات علنی مجلس، گفت مجلس هنوز مجوز قانونگذاری بهصورت مجازی را دریافت نکرده است و برای تصویب آییننامه برگزاری جلسات وبیناری، باید دستکم یک جلسه حضوری برگزار شود. او افزود با این وجود هیاترییسه مجلس برگزاری جلسات علنی را به برقراری شرایط امنیتی منوط کرده است.
رامین در بخش دیگری از سخنانش، درباره طرح انتقام از دونالد ترامپ گفت کسی که قصد انتقام داشته باشد، آن را بهصورت قانون تصویب نمیکند. او افزود اگر جمهوری اسلامی بخواهد انتقام بگیرد، «قانون راهش نیست» و این طرح را اقدامی دانست که به گفته او، مانع تحقق انتقام میشود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، گفت انتقام خون کشتهشدگان جنگ و در راس آنها علی خامنهای باید گرفته شود و آمریکا باید هزینه سنگین آن را بپردازد.
گودرزی در گفتوگو با خانه ملت گفت خونخواهی علی خامنهای باید علاوه بر شعار، در حوزههای قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری نیز دنبال شود. او همچنین گفت همه ظرفیتها برای خونخواهی کشتهشدگان «جنگ رمضان» و «جنگ ۱۲ روزه» به کار گرفته خواهد شد.
گودرزی در بخش دیگری از سخنانش گفت نقد مذاکرات به معنای وحدت شکنی و اختلاف افکنی نیست، اما گره زدن حل مشکلات کشور به مذاکره با آمریکا «ظلم به ایران و خیانت به آینده کشور» است.
آمریکا، در گستردهترین حملات دو ماه اخیر، بیش از ۳۰۰ نقطه در ۱۷ شهر و هفت استان ایران را هدف قرار داد. در مقابل سپاه و ارتش به پنج کشور عربی حمله کردند. جنگ بر سر تنگهای که سپاه میگوید آن را بسته اما به نظر میرسد کنترلش از دست جمهوری اسلامی خارج شده.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت جمهوری اسلامی به تفاهم اولیهای که مذاکرهکنندگان در ماه ژوئن به آن رسیدند، پایبند نیست و «همه گزینهها روی میز است».
والتز در گفتوگو با شبکه ایبیسی، درباره اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه تهران در هدف قرار دادن کشتیهای عبوری از تنگه هرمز «اشتباه کرده است»، ابراز تردید کرد و گفت هیچ کشوری، صرفنظر از اینکه درگیر مناقشه باشد یا نه، نمیتواند «به همهسو شلیک کند، به کشورهای همسایه، کشتیهای غیرنظامی و زیرساختهای غیرنظامی حمله کند، در آبراههای بینالمللی مینگذاری کند و مانند یک حکومت نسلکش و غیرمسئول رفتار کند.»
او افزود جمهوری اسلامی همچنان تصور میکند میتواند از اقتصاد جهانی بهعنوان اهرم فشار استفاده کند و گفت ۱۴۳ کشور در سازمان ملل اقدامات جمهوری اسلامی را ناقض قوانین بینالمللی میدانند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت یک روز پیش با جمهوری اسلامی به توافق رسیده بود، اما دو ساعت بعد، یک کشتی با پهپاد هدف حمله قرار گرفت.
ترامپ افزود ایالات متحده شامگاه شنبه ضربه بسیار سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد.
ترامپ در گفتوگو با شبکه سیانان گفت: «این افراد مشکل دارند، آنها همه چیز را پذیرفته بودند، اما ناگهان دو ساعت بعد به یک کشتی حمله کردند.»
ارتش آمریکا اعلام کرد در تازهترین حملات خود ۱۴۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته ارتش آمریکا، این حملات پس از حمله به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز انجام شد؛ حملهای که واشینگتن آن را به نیروهای سپاه پاسداران نسبت داده است.
ترامپ همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: «از نظر ما، تنگه هرمز باز است.»