کانال اخبار سپاه پاسداران از حملات هوایی دوباره آمریکا به ماهشهر خبر داد
کانال اخبار سپاه پاسداران نوشت:«گزارشها از حملات هوایی دوباره آمریکا به ماهشهر در جنوب ایران خبر میدهند.»
کانال اخبار سپاه پاسداران نوشت:«گزارشها از حملات هوایی دوباره آمریکا به ماهشهر در جنوب ایران خبر میدهند.»
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
در دقیقه ۱۰ این بازی که در کانزاس سیتی برگزار میشود، لیونل مسی کرنر را از سمت چپ به تیر نزدیک ارسال کرد و الکسیس مکآلیستر بالاتر از همه پرید و با ضربه سر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد و گل برتری مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.
ردهبندی برترین پاسورهای تاریخ جام جهانی:
۱. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۱۰ پاس گل
۲. پله (برزیل)؛ ۹ پاس گل
۳. فریتس والتر (آلمان غربی)؛ ۹ پاس گل
۴. دیگو مارادونا (آرژانتین)؛ ۸ پاس گل
۵. گریژگوش لاتو (لهستان)؛ ۷ پاس گل
۷. دیوید بکام (انگلیس)؛ ۷ پاس گل
نکته جالب اینکه هر ۱۰ پاس گل مسی به ۱۰ همتیمی متفاوت رسیده است؛ از هرنان کرسپو در سال ۲۰۰۶ تا الکسیس مکآلیستر در سال ۲۰۲۶.
هرنان کرسپو؛ آرژانتین ۶-۰ صربستان و مونتهنگرو (۲۰۰۶)
کارلوس توس؛ آرژانتین ۳-۱ مکزیک (۲۰۱۰)
آنخل دیماریا؛ سوئیس ۰-۱ آرژانتین (۲۰۱۴)
گابریل مرکادو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
سرخیو آگوئرو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
انزو فرناندس؛ آرژانتین ۲-۰ مکزیک (۲۰۲۲)
نائوئل مولینا؛ آرژانتین ۲-۲ هلند، پیروزی ۶-۵ آرژانتین در ضربات پنالتی (۲۰۲۲)
خولیان آلوارس؛ آرژانتین ۳-۰ کرواسی (۲۰۲۲)
کریستیان رومرو؛ آرژانتین ۳-۲ مصر (۲۰۲۶)
الکسیس مکآلیستر؛ آرژانتین ۱-۰ سوئیس (۲۰۲۶)
همچنین، مسی با ۸ گل و ۲ پاس گل در جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد اثرگذاریهای خود را در این تورنمن، دورقمی کرد و برای دومین دوره متوالی به این حدنصاب رسید.
در ادوار جام جهانی تنها دو بازیکن تواسنتهاند در دو دوره بیش از ۱۰ تأثیر مستقیم روی گل داشته باشند؛ کیلیان امباپه و لیونل مسی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶.
شماری از رسانهها در ایران به نقل از «برخی منابع» از «آغاز پاسخ موشکی و پهپادی» جمهوری اسلامی به حملات بامداد یکشنبه نیروهای آمریکا خبر دادند.
این رسانهها نوشتند: «حجم حملات و پایگاههایی که هدف قرار گرفتهاند، هنوز روشن نیست.»
تاکنون منابع آمریکا و کشورهای منطقه واکنشی به این گزارش نداشتهاند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در ۹ مایل دریایی شرق عمان دریافت کرده است.
به گزارش سایت این سازمان، مقامات نظامی گزارش دادهاند که یک کشتی باری از ناحیه عقب دچار آسیب شده و باعث آتشسوزی در داخل آن شده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اشاره کرد که توسط مقامات نظامی و افسر ارشد امنیت کشتی مطلع شده است که خدمه، کشتی را ترک کردهاند و در حال حاضر سوار بر یک قایق نجات هستند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که مقامات همچنان در حال بررسی حادثه هستند، و به کشتیها توصیه کرد با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این سازمان گزارش دهند.
پیش از این، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که گزارشی از وقوع یک حادثه در حدود ۱۷ کیلومتری شرق عمان دریافت کرده است.
خبرگزاری مهر،نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از ولیالله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان، نوشت: «شهرستانهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.»
او توضیح بیشتری در مورد جزییات این حملات نداد.
پیشتر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از او اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان را تکذیب کرده بود.
صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به نقل از «منابع محلی» از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بوشهر و جاسک خبر داد.
این رسانه حکومتی اشاره کرد که ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شده است.
صدا و سیما نوشت: «در یک ساعت گذشته، صدای ۱۲ انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر شنیده شد؛ ۵ انفجار در بندر دیر، ۴ انفجار در عسلویه و ۳ انفجار در بوشهر.»