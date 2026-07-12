اینفانتینو به افزایش تعداد تیمهای جام جهانی به ۶۴ تیم چراغ سبز نشان داد
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، اعلام کرد افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی از ۴۸ به ۶۴ تیم پیش از برگزاری رقابتهای سال ۲۰۳۰ به طور جدی بررسی خواهد شد.
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، اعلام کرد افزایش تعداد تیمهای حاضر در جام جهانی از ۴۸ به ۶۴ تیم پیش از برگزاری رقابتهای سال ۲۰۳۰ به طور جدی بررسی خواهد شد.
اینفانتینو در گفتوگو با رسانه سوئیسی «بلووین» گفت: «این موضوع قطعا پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در کمیتههای مربوطه بررسی و درباره آن بحث خواهد شد. جام جهانی باید متعلق به تمام جهان باشد، نه فقط اروپا و آمریکای جنوبی.»
رییس فیفا با دفاع از سیاست گسترش جام جهانی افزود: «هر کشوری باید رویای حضور در جام جهانی را داشته باشد. کیفیت تیمها در سراسر جهان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و اگر به کشورهای کوچکتر فرصت حضور ندهیم، انگیزهای برای پیشرفت نخواهند داشت.»
جام جهانی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۲ با حضور ۳۲ تیم برگزار میشد، اما رقابتهای ۲۰۲۶ برای نخستین بار با ۴۸ تیم و ۱۰۴ مسابقه برگزار شد. اینفانتینو این فرمت را «موفقیتی بزرگ» توصیف کرد و گفت: «تمام تیمها در سطح بالایی رقابت کردند، تیمهایی از همه قارهها گل زدند و امتیاز گرفتند. همچنین ۹ تیم از ۱۰ نماینده آفریقا به مرحله حذفی رسیدند که نشان میدهد افزایش سهمیهها تصمیم درستی بوده است.»
جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد و سه دیدار افتتاحیه نیز به مناسبت صدمین سال برگزاری این رقابتها در اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه انجام میشود. در صورت تصویب فرمت ۶۴ تیمی، احتمال دارد هر یک از سه کشور آمریکای جنوبی به جای میزبانی یک مسابقه، میزبان یک گروه کامل از رقابتها باشند.