مسی، بالاتر از پله، سلطان پاسگل در جامجهانی
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی با پاس گلی که در بازی با سوئیس در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ داد، بالاتر پله، اسطوره فوتبال برزیل، به رکورد ۱۰ پاس گل در تاریخ جام جهانی رسید.
در دقیقه ۱۰ این بازی که در کانزاس سیتی برگزار میشود، لیونل مسی کرنر را از سمت چپ به تیر نزدیک ارسال کرد و الکسیس مکآلیستر بالاتر از همه پرید و با ضربه سر، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد و گل برتری مدافع عنوان قهرمانی را به ثمر رساند.
ردهبندی برترین پاسورهای تاریخ جام جهانی:
۱. لیونل مسی (آرژانتین)؛ ۱۰ پاس گل
۲. پله (برزیل)؛ ۹ پاس گل
۳. فریتس والتر (آلمان غربی)؛ ۹ پاس گل
۴. دیگو مارادونا (آرژانتین)؛ ۸ پاس گل
۵. گریژگوش لاتو (لهستان)؛ ۷ پاس گل
۷. دیوید بکام (انگلیس)؛ ۷ پاس گل
نکته جالب اینکه هر ۱۰ پاس گل مسی به ۱۰ همتیمی متفاوت رسیده است؛ از هرنان کرسپو در سال ۲۰۰۶ تا الکسیس مکآلیستر در سال ۲۰۲۶.
هرنان کرسپو؛ آرژانتین ۶-۰ صربستان و مونتهنگرو (۲۰۰۶)
کارلوس توس؛ آرژانتین ۳-۱ مکزیک (۲۰۱۰)
آنخل دیماریا؛ سوئیس ۰-۱ آرژانتین (۲۰۱۴)
گابریل مرکادو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
سرخیو آگوئرو؛ فرانسه ۴-۳ آرژانتین (۲۰۱۸)
انزو فرناندس؛ آرژانتین ۲-۰ مکزیک (۲۰۲۲)
نائوئل مولینا؛ آرژانتین ۲-۲ هلند، پیروزی ۶-۵ آرژانتین در ضربات پنالتی (۲۰۲۲)
خولیان آلوارس؛ آرژانتین ۳-۰ کرواسی (۲۰۲۲)
کریستیان رومرو؛ آرژانتین ۳-۲ مصر (۲۰۲۶)
الکسیس مکآلیستر؛ آرژانتین ۱-۰ سوئیس (۲۰۲۶)
همچنین، مسی با ۸ گل و ۲ پاس گل در جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد اثرگذاریهای خود را در این تورنمن، دورقمی کرد و برای دومین دوره متوالی به این حدنصاب رسید.
در ادوار جام جهانی تنها دو بازیکن تواسنتهاند در دو دوره بیش از ۱۰ تأثیر مستقیم روی گل داشته باشند؛ کیلیان امباپه و لیونل مسی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶.