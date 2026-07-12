به گزارش خانه ملت، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از اظهارات عباس عراقچی درباره یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه اعمال دوباره تحریم‌ها از سوی آمریکا نقض تفاهم‌نامه است، نشان می‌دهد او «در جریان اخبار روز قرار ندارد».

خضریان افزود آمریکا نه‌تنها از نخستین روز پس از تفاهم اسلام‌آباد آن را به‌طور مداوم نقض کرده، بلکه هفته گذشته نیز از آن خارج شده است.

او همچنین نوشت این مواضع نشان می‌دهد مسئول ارشد دستگاه دیپلماسی «حداقل یک هفته از مناسبات روز عقب مانده است»، زیرا دونالد ترامپ پس از موارد متعدد نقض تفاهم‌نامه، هفته گذشته پایان آن را اعلام کرد و آمریکا نیز در حملات ۱۷ و ۱۸ تیر به جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰ نفر را مجروح و ۱۷ نفر را کشت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود در چنین شرایطی، بحث از نقض تفاهم‌نامه «بی‌معنا» و اصرار بر پایبندی جمهوری اسلامی به متنی که «از همان ابتدا عملیاتی نشده» بی‌معناتر است. او همچنین نوشت برخی این «سوءتفاهم» را تفاهم‌نامه نامیده‌اند.