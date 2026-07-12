عربستان سعودی اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان اصول حقوق بینالملل و قواعد حسن همجواری را نقض میکند.
در بیانیه این کشور تاکید شده که تکرار حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری امنیت و آزادی کشتیرانی را تهدید میکند.
به گزارش خانه ملت، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتقاد از اظهارات عباس عراقچی درباره یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه اعمال دوباره تحریمها از سوی آمریکا نقض تفاهمنامه است، نشان میدهد او «در جریان اخبار روز قرار ندارد».
خضریان افزود آمریکا نهتنها از نخستین روز پس از تفاهم اسلامآباد آن را بهطور مداوم نقض کرده، بلکه هفته گذشته نیز از آن خارج شده است.
او همچنین نوشت این مواضع نشان میدهد مسئول ارشد دستگاه دیپلماسی «حداقل یک هفته از مناسبات روز عقب مانده است»، زیرا دونالد ترامپ پس از موارد متعدد نقض تفاهمنامه، هفته گذشته پایان آن را اعلام کرد و آمریکا نیز در حملات ۱۷ و ۱۸ تیر به جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰ نفر را مجروح و ۱۷ نفر را کشت.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود در چنین شرایطی، بحث از نقض تفاهمنامه «بیمعنا» و اصرار بر پایبندی جمهوری اسلامی به متنی که «از همان ابتدا عملیاتی نشده» بیمعناتر است. او همچنین نوشت برخی این «سوءتفاهم» را تفاهمنامه نامیدهاند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت واشینگتن برای دستیابی به توافق، موضوع برنامه موشکی و حمایت تهران از نیروهای نیابتی را از دستور کار کنار گذاشت و تمرکز را بر بازرسیهای گسترده از تاسیسات هستهای، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و امنیت تنگه هرمز قرار داد.
به گفته او، با این حال جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش این شروط نشد و اختلافات داخلی در ساختار قدرت، بهویژه نقش سپاه پاسداران، موجب شده است سیاست ادامه تنش و بحرانآفرینی بر مسیر توافق با آمریکا ترجیح داده شود.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به حملات سپاه پاسداران به چند کشور منطقه گفت جمهوری اسلامی با افزایش سطح تنش و ناامنسازی منطقه تلاش میکند از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار برای تقویت موقعیت چانهزنی خود در مذاکرات استفاده کند.
به گفته او، این رویکرد، علاوه بر هدف قرار دادن منافع آمریکا در منطقه، با افزایش هزینه همکاری کشورهای عربی با واشینگتن دنبال میشود.
در حالی که مقامهای اسرائیلی معتقدند صبر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است، منابع اسرائیلی احتمال دستیابی به یک توافق دایمی میان تهران و واشینگتن را بسیار اندک و نزدیک به صفر ارزیابی میکنند.
گزارش بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، پس از پیروزی برابر نروژ گفت که تیمش پس از نمایشی شلخته خوششانس بود که برد. جود بلینگام، فوقستاره سهشیرها در این باره گفت: «شاید او نداند بازی کردن در چنین شرایطی مقابل ارلینگ هالند، مارتین اودگارد، آنتونیو نوسا و الکساندر سورلوث چه حسی دارد.»
بلینگام گفت: «این تیم، تیم آسانی برای بازی کردن نیست.»
زننده هر دو گل انگلیس در ادامه گفت: «ما تلاش کردهایم فضایی مثبت ایجاد کنیم و باید این روند را تا جمع چهار تیم پایانی ادامه دهیم. هر چه از بچهها تعریف کنم کم گفتهام. قرار نیست همه بازیها را فقط با پاسکاری و هزار پاس برد. بعضی وقتها باید بازی را به هر شکلی که شده ببری.»
توخل پس از بازی با وجود تمجید از روحیه شاگردانش، گفته بود: «من یک مربی فوتبال هم هستم و انتظاراتی دارم. طبیعی است که بخواهیم بهترین نسخه خود و بهترین عملکردمان را ارائه دهیم، چون عملکرد عالی به بردن بازیها کمک میکند. بنابراین از نظر فنی کاملا راضی نیستم و صددرصد از نحوه بازیمان خوشحال نیستم و همچنان بر این نظر پایبندم. فکر میکنم میتوانیم سریعتر و بیرحمانهتر بازی کنیم. اشتباهات فنی و خطاهای بدون فشار زیادی داشتیم که اعتماد به نفسمان را کاهش داد.»