صدا و سیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به نقل از «منابع محلی» از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در بوشهر و جاسک خبر داد.

این رسانه حکومتی اشاره کرد که ۱۰ انفجار در جاسک شنیده شده است.

صدا و سیما نوشت: «در یک ساعت گذشته، صدای ۱۲ انفجار در نقاط مختلف استان بوشهر شنیده شد؛ ۵ انفجار در بندر دیر، ۴ انفجار در عسلویه و ۳ انفجار در بوشهر.»