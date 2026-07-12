۷۰۰ کارگر پیمانکاری معدن زغالسنگ طزره دو روز اعتصاب کردند
۷۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ طزره (از زیرمجموعههای شرکت زغالسنگ البرز شرقی) در جریان اعتصاب روزهای شنبه و یکشنبه خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه، اجرای تعهدات پیمانکاران قبلی و بهبود وضعیت ایمنی و رفاهی خود شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیشگیری از انباشت معوقات مزدی در ماههای آینده شدند.
اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن طرزه در شرایطی یکشنبه ادامه یافت که کارفرما روز قبل از آن، بخشی از بدهیهای بیمهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخته بود.
به نوشته ایلنا، در پی این اقدام، مشکل خدمات درمانی دفترچههای بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شد کارگران خواستار حل ریشهای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند.
این خبرگزاری اشاره کرد که بخش دیگری از مشکل کارگران، مربوط به طلب سنوات پرداختنشده پیمانکار سابق است.
کارگران همچنین خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغالسنگ البرز شرقی برای نظارت بر تأمین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.