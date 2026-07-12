ابراهیموویچ در برنامه شبکه فاکس اسپورتس گفت: «فکر می‌کنم تا زمانی که مادوئکه در زمین بود، انگلیس با یک بازیکن کمتر بازی می‌کرد. هر بار که توپ به او می‌رسید، تصمیم اشتباه می‌گرفت و فقط در زمین راه می‌رفت.»

این مسابقه با جنجال برخورد احتمالی توپ به سیم دوربین هوایی اسپایدرکم پیش از گل تساوی بلینگام همراه بود. در حالی که نروژی‌ها نسبت به این صحنه، که از سوی فیفا رد شد، اعتراض داشتند، ابراهیموویچ از این اتفاق برای طعنه‌ای دیگر به مادوئکه استفاده کرد.

او گفت: «حتی وقفه برای نوشیدن آب هم کمکی به او نکرد. انگلیس بازی را با یک نفر کمتر شروع کرد. اما اگر توپ واقعا به سیم برخورد کرده باشد، آن سیم قطعا عملکرد بهتری از مادوئکه داشت.»