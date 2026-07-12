شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس جمهوری اسلامی، گفت جلسات مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با روسای قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بهصورت مجازی برگزار میشود.
رامین در گفتوگو با سایت دیدبان ایران، درباره برگزار نشدن جلسات علنی مجلس، گفت مجلس هنوز مجوز قانونگذاری بهصورت مجازی را دریافت نکرده است و برای تصویب آییننامه برگزاری جلسات وبیناری، باید دستکم یک جلسه حضوری برگزار شود. او افزود با این وجود هیاترییسه مجلس برگزاری جلسات علنی را به برقراری شرایط امنیتی منوط کرده است.
رامین در بخش دیگری از سخنانش، درباره طرح انتقام از دونالد ترامپ گفت کسی که قصد انتقام داشته باشد، آن را بهصورت قانون تصویب نمیکند. او افزود اگر جمهوری اسلامی بخواهد انتقام بگیرد، «قانون راهش نیست» و این طرح را اقدامی دانست که به گفته او، مانع تحقق انتقام میشود.