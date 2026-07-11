روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی، با اشاره به درخواست آمریکا برای دریافت تعهد رسمی از جمهوری اسلامی درباره توقف حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، گفت تجربه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است تعهد بدهد، اما تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

او تاکید کرد آمریکا اکنون به دنبال راستی‌آزمایی توان حکومت در کنترل نیروهای مسلح و تغییر رفتار عملی جمهوری اسلامی است، نه صرفا دریافت یک بیانیه یا توافق سیاسی.