علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، هدف قرار گرفتن پل ریلی آققلا و مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی به سمت چین و روسیه را ضربهای مهم به توان لجستیکی و نظامی تهران توصیف کرد.
او گفت واکنش تند رسانههای نزدیک به حکومت، از جمله پیشنهاد حمله به پلها، پالایشگاهها و زیرساختهای کشورهای منطقه، ناشی از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای تنفسی جمهوری اسلامی پس از محدود شدن بنادر جنوبی است.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به درخواست آمریکا برای دریافت تعهد رسمی از جمهوری اسلامی درباره توقف حمله به کشتیها در تنگه هرمز، گفت تجربه گذشته نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است تعهد بدهد، اما تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.
او تاکید کرد آمریکا اکنون به دنبال راستیآزمایی توان حکومت در کنترل نیروهای مسلح و تغییر رفتار عملی جمهوری اسلامی است، نه صرفا دریافت یک بیانیه یا توافق سیاسی.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سیانان و تصاویر ماهوارهای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال میکند: توسعه تاسیسات هستهای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساختهای موشکی.
به گفته او، ابهامهای موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.
در ادامه تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره ضرورت انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنهای، علی خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سخنرانی در قم از کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا» و انتقام را مطرح میکنند، دفاع کرد و گفت نباید آنها را تندرو نامید.
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت افراد قدرتمند در درون جمهوری اسلامی به دنبال توافق با آمریکا هستند و کسانی که با طرح شعارهای جنگطلبانه و انتقامگیری از آمریکا سخن میگویند، صرفا در پی کسب جایگاه و تقویت موقعیت خود هستند.
روزبه میرابراهیمی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت با توجه به اتفاقات اخیر در ایران و کشته شدن علی خامنهای، بسیار بعید به نظر میرسد روابط میان جمهوری اسلامی و آمریکا بهبود پیدا کند.
او افزود به نظر میرسد آنچه در ایران با عنوان «تیم عملگرا» یا «تیم مذاکرهکننده» از آن یاد میشود، بیش از آنکه به دنبال دستیابی به یک تفاهم واقعی باشد، در پی خریدن زمان و ایجاد فضای تنفس برای عبور از بحران است.
یک تحلیلگر سیاسی اماراتی با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی، استدلال کرد که مشکل اصلی امنیت خاورمیانه، توان موشکی تهاجمی ایران است، نه تلاش کشورهای خلیج فارس برای تقویت بازدارندگی دفاعی خود.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
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