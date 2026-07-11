غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر کشتهشده مجتبی خامنهای، به خبرگزاری فارس گفت: «مردم، رهبر شهید را همانند پدر خود میدانستند، از این رو طبیعی است که امروز مطالبه خونخواهی او را داشته باشند.»حدادعادل ادامه داد: «هر خانوادهای هنگامی که پدر خود را بر اثر ظلم از دست میدهد، خونخواه او میشود.»او افزود: «امروز خانواده بزرگ امت اسلام و مردم ایران خونخواه رهبر انقلاب هستند.»
ساعاتی پس از هشدار ترامپ درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای در پیامی منتسب به او، بار دیگر بر تقاص خون پدرش، علی خامنهای تاکید کرد. ترامپ هشدار داد، در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
حمله هجدهم تیر آمریکا به پل راهآهن آقتکهخان در استان گلستان واکنشهای زیادی را در پی داشته است. این پل بخشی از یک مسیر مهم ترانزیتی به شمار میرود. اما چرا این پل هدف قرار گرفت و این حمله چه پیامی برای جمهوری اسلامی داشت؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» این موضوع را بررسی میکند
جمعی از ایرانیان، شنبه ۲۰ تیر، در اعتراض به هرگونه معامله یا توافق با جمهوری اسلامی، مقابل سفارت آمریکا در برلین تجمع کردند.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال ۱۴۰۴ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود.
زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی، شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود.
حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی همبندی مرادی در اوین، نوشت: «وریشه پس از سه سال حبس و تحمل پنج ماه انفرادی، بعد از ابلاغ حکم مرگ و نقض حکم اعدام بهدلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مجددا از سوی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد بهدلیل به رسمیت نشناختن دادگاه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.»
بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیتها مواجه بوده است. او ماهها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بود و مدتها نیز حق ملاقات با خانوادهاش را نداشت.
مقامهای امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیاش به امکانات پزشکی مخالفت کردهاند.
سیانان گزارش داد که اسرائیل منطقه جنوبی صور در لبنان را هدف حمله قرار داده است.
ارتش اسرائیل به سیانان اعلام کرد که در حال بررسی گزارشها در این زمینه است.
سیانان نوشت که این حملات با وجود آتشبسی انجام میشود که اسرائیل و حزبالله در چارچوب توافق آتشبس ایران بر سر آن به توافق رسیدهاند.
همچنین انتظار میرود اسرائیل طی چند روز آینده از دو منطقه در جنوب لبنان عقبنشینی کند؛ اقدامی که بخشی از توافقی با میانجیگری آمریکا است و اواخر ماه گذشته میلادی امضا شد.
در همین حال، گزارشهایی از حملات بیشتر پهپادی در جنوب لبنان طی این هفته منتشر شده است.