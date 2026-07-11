فدراسیون فوتبال کلمبیا با اشاره به کشته شدن آندرس اسکوبار پس از جام جهانی ۱۹۹۴، اعلام کرد هیچ ورزشکاری نباید به دلیل نمایندگی از کشورش هدف ارعاب یا تهدید قرار گیرد و فوتبال باید عرصه اتحاد، احترام و امید باشد.

کامپاس در حالی که بازی در شش دقیقه پایانی وقت اضافه با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت، اما نتوانست ضربه خود را در چارچوب بزند و توپ را از بالای دروازه به بیرون فرستاد.

مسابقه کلمبیا و سوئیس در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی سپس به ضربات پنالتی کشیده شد و با وجود اینکه کامپاس پنالتی خود را به گل تبدیل کرد، کلمبیا با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت.

به نوشته اتلتیک؛ فدراسیون فوتبال کلمبیا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تهدید علیه جان و امنیت خامینتون کامپاس و خانواده‌اش را قاطعانه محکوم می‌کند.»

تهدیدهای اخیر علیه کامپاس، ۳۲ سال پس از مرگ تراژیک آندرس اسکوبار، مدافع پیشین تیم ملی کلمبیا، رخ داده است. کلمبیا در جام جهانی ۱۹۹۴ که در آمریکا برگزار شد، پس از قرار گرفتن در قعر گروه خود حذف شد.

در آن زمان چندین بازیکن تهدید به مرگ شدند و اسکوبار ۲۷ ساله که در دیدار مقابل آمریکا در ۲۲ ژوئن گل به خودی زده بود، پس از بازگشت به کلمبیا در دوم ژوییه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

در بیانیه فدراسیون آمده است: «هیچ ورزشکار یا عضوی از همراهان او نباید صرفا به دلیل نمایندگی از کشورش در یک رقابت ورزشی، هدف ارعاب قرار گیرد.»

این بیانیه می‌افزاید: «کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کلمبیا همبستگی و حمایت کامل خود را از خامینتون کامپاس، خانواده او، همه بازیکنان تیم ملی کلمبیا و کل اعضای کاروان اعلام می‌کند. همچنین از دادستانی کل می‌خواهد هرچه سریع‌تر تحقیقات لازم را برای شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان این اقدامات انجام دهد.»

فدراسیون همچنین تاکید کرد: «بازیکنانی که پیراهن تیم‌های ملی ما را بر تن می‌کنند، با انضباط، تعهد، حرفه‌ای‌گری و عشق عمیق به کشورشان این افتخار را می‌پذیرند. آن‌ها هر بار که وارد زمین می‌شوند، با این باور بازی می‌کنند که تمام توان خود را برای نمایندگی شایسته از کشور و کسب بهترین نتیجه ممکن به کار بگیرند.»

کلمبیا در مرحله گروهی، با دو امتیاز بیشتر از پرتغال، صدرنشین گروه K شد و سپس با گل جان آریاس در ۱۵ دقیقه نخست، غنا را در مرحله یک‌شانزدهم نهایی شکست داد.

این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ در وقت قانونی هیچ شکستی متحمل نشد و باخت در ضربات پنالتی مقابل سوئیس، که مانع صعودش به یک‌چهارم نهایی و رویارویی با آرژانتین شد، نخستین شکست آن در این جام بود.

در ادامه بیانیه آمده است: «فوتبال باید عرصه‌ای برای اتحاد، احترام و امید باشد، نه صحنه‌ای برای نفرت، ارعاب یا خشونت. از همین رو، فدراسیون از همه مردم کلمبیا می‌خواهد اختلاف‌های ناشی از رقابت‌های ورزشی هرگز به تهدید یا حمله علیه کسانی که زندگی خود را وقف نمایندگی از کشور کرده‌اند، منجر نشود.»

فدراسیون فوتبال کلمبیا نوشته است: «حفاظت از ورزشکاران، به معنای حفاظت از ارزش‌های ورزش و غروری است که میلیون‌ها کلمبیایی را در حمایت از تیم ملی این کشور متحد می‌کند.»

کامپاس در سه مسابقه از پنج دیدار کلمبیا در جام جهانی به میدان رفت و یک گل نیز مقابل ازبکستان به ثمر رساند.