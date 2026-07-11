عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، از برنامهای برای اصلاح آییننامه داخلی مجلس، بهمنظور فراهم شدن «امکان قانونگذاری در جلسات مجازی» خبر داد.او گفت که بر اساس تصمیم هیات رییسه، انتخابات کمیسیونهای تخصصی نیز بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.این در حالی است که برخی نمایندگان تهدید کرده بودند اگر صحن علنی مجددا آغاز به کار نکند، مقابل ساختمان مجلس تحصن خواهند کرد.جلسات مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند سال گذشته، تشکیل نشده است.
سیل و رانش زمین ناشی از چند روز بارانهای سیلآسای موسمی، دستکم ۴۴ نفر را در جنوب شرقی بنگلادش کشته و بیش از یک میلیون نفر را گرفتار کرده است.
وزارت مدیریت بحران بنگلادش شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که سیل در هفت منطقه چاتوگرام، کاکسبازار، بندربان، رانگاماتی، خاگراچاری، مولویبازار و حبیگنج، زندگی روزمره را مختل کرده، هزاران خانواده را در انزوا قرار داده و ۲۶۷ هزار و ۹۱۸ خانوار را گرفتار ساخته است.
بسیاری از ساکنان، به دلیل زیر آب رفتن خانههایشان، چند روز است که قادر به آشپزی نبودهاند و برخی دیگر نیز پس از آنکه لایههای ضخیم گلولای آشپزخانهها و فضاهای زندگیشان را پوشاند، با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند.
هزاران خانواده به مواد غذایی خشک، برنج تختشده، برنج پفکرده یا بیسکویتهایی که نیازی به پختوپز ندارند و کمکهای اضطراری متکی هستند. با این حال، جادههای شستهشده و پلهای آسیبدیده، دسترسی امدادگران به برخی از مناطقی را که بیشترین آسیب را دیدهاند، دشوار کرده است.
نیروهای ارتش و نیروی دریایی با قایق، غذا، آب آشامیدنی، دارو و دیگر اقلام ضروری را به جوامع دورافتاده میرسانند.
اقبال حسین، وزیر مدیریت بحران و امدادرسانی، هنگام بازدید از مناطق آسیبدیده در چاتوگرام گفت: «دولت هر کاری که ممکن است برای حمایت از قربانیان سیل انجام میدهد. کمکهای امدادی، آب آشامیدنی سالم و تجهیزات پزشکی در حال توزیع است و از افرادی که خانههایشان زیر آب رفته میخواهیم به نزدیکترین پناهگاه منتقل شوند.»
بارانهای شدید همچنین اوایل این هفته باعث رانش زمین در اردوگاههای پناهجویان روهینگیا در کاکسبازار شد که در نتیجه آن ۱۶ پناهجو، از جمله زنان و کودکان، جان باختند. بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیا در این اردوگاهها زندگی میکنند؛ جایی که سرپناههای موقت ساختهشده روی دامنههای شیبدار و جنگلزداییشده، بهویژه در فصل بارانهای موسمی، بسیار آسیبپذیر هستند.
بنگلادش یکی از کشورهای جهان است که بیش از همه در معرض بلایای طبیعی قرار دارد و بارانهای فصلی موسمی بهطور منظم موجب سیل، فرسایش رودخانهای و رانش زمین میشوند. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی بارشهای شدید را مکررتر و شدیدتر میکند و ابعاد و شدت چنین فجایعی را افزایش میدهد.
در حالی که طوفان «باوی» پس از درهم کوبیدن زنجیره جزایر جنوبی ساکیشیما در ژاپن با بارانهای شدید و بادهای سهمگین و عبور از نزدیکی شمال تایوان، به سوی شهر بزرگ ونژو در شرق چین پیش میرود، چین شنبه ۲۰ تیر بیش از ۱.۸ میلیون نفر را از این منطقه تخلیه کرد.
با وجود اینکه طوفان باوی در مسیر شمالغربی خود بر فراز آبهای خنکتر همچنان در حال کاهش سرعت و تضعیف است، بهدلیل حجم عظیم رطوبتی که در نوارهای بارانزای خود دارد، همچنان خطری جدی محسوب میشود؛ گستره این نوارها از یک سر تا سر دیگر تقریبا به اندازه مساحت فرانسه است.
بر اساس اعلام مرکز ملی هواشناسی، باوی تا ساعت ۰۸:۰۸ به وقت گرینویچ، دارای حداکثر سرعت پایدار باد ۱۴۴ کیلومتر در ساعت، معادل طوفان رده یک در مقیاس باد طوفان سافیر-سیمپسون، بود و در حدود ۲۰۰ کیلومتری (۱۲۴ مایلی) جنوب شرقی ونلینگ در استان شرقی ژجیانگ قرار داشت.
پیشبینی میشود باوی اوایل روز یکشنبه در حوالی ونژو، شهری با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت، به خشکی برسد.
رسانههای دولتی اعلام کردند بیش از ۱.۷ میلیون نفر در سراسر استان ژجیانگ، که ونژو در آن قرار دارد، و بیش از ۱۰۰ هزار نفر در استان همجوار فوجیان تخلیه شدهاند.
در حالی که ژاپن و تایوان تاکنون هیچ مورد مرگی بر اثر این طوفان گزارش نکردهاند، در فیلیپین ۱۷ نفر در اثر بارانهای شدید ناشی از تشدید بادهای موسمی جنوبغربی، که تأثیر باوی آن را وخیمتر کرده بود، جان باختند.
اداره آتشنشانی تایوان اعلام کرد ۸۷ نفر زخمی شدهاند که بیشتر این موارد شامل سقوط از موتورسیکلت یا دوچرخه و همچنین زمین خوردن افراد یا برخورد اشیا با آنها بوده است.
تایوان از بدترین پیامدهای باوی در امان ماند
در تایوان، دولت بیش از ۱۴ هزار نفر را عمدتا از مناطق کوهستانی تخلیه کرد، در حالی که این جزیره در آستانه نزدیک شدن باوی از سمت شمال، عملا تعطیل شد.
اگرچه باوی در تایوان به خشکی نرسید، دولت با توجه به پیشبینی بارش نزدیک به یک متر در برخی مناطق، برای جلوگیری از تلفات جانی اقدامات احتیاطی انجام داد.
بیشتر افراد تخلیهشده در مناطق شمالی و شرقی بودند و ۹۲۰ پرواز بینالمللی لغو شد؛ اقدامی که عملا فرودگاه بینالمللی اصلی تایوان در تائویوان، در خارج از پایتخت، تایپه، را تعطیل کرد. همچنین همه ۲۸۲ پرواز داخلی لغو شدند.
تقریبا همه شهرها و شهرستانهای سراسر تایوان روز شنبه را تعطیل اعلام کردند و هر اداره و مدرسهای را که ممکن بود در تعطیلات آخر هفته باز باشد، تعطیل کردند؛ هرچند در تایپه برخی رستورانها و فروشگاههای شبانهروزی همچنان باز ماندند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش رسانههای خارجی درباره نقش قطر در تصمیمگیری درباره تنگه هرمز را رد کرد.
این خبرگزاری نوشت که تصمیمگیری درباره ترتیبات آینده این آبراه تنها از سوی جمهوری اسلامی و عمان انجام میشود.
به گفته این منبع، حضور قطر در گفتوگوها صرفا در چارچوب نقش میانجیگری و تبادلنظر با کشورهای منطقه است.
پیشتر کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک دیپلمات نوشت که مقامهای قطری در گفتوگوهای جمهوری اسلامی و عمان در مسقط درباره تنگه هرمز مشارکت دارند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی لبنان گزارش داد هیاتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج اسرائیل از یکی از «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان گفتوگو کند.
بر اساس توافقی که در ۲۶ ژوئن حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که امسال در جریان عملیات نظامی خود علیه حزبالله تصرف کرده بود، خارج خواهد شد. حزبالله پس از پیوستن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد این درگیری شده بود.
به عنوان بخشی از این توافق، ارتش لبنان که سالها از اختیارات محدودی برخوردار بوده، کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به «مناطق آزمایشی» را در دست خواهد گرفت.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، گفت: «هیات نظامی آمریکا وارد شده و نشستهایی را با فرماندهی ارتش لبنان آغاز کرده است تا سازوکار اجرای نخستین منطقه آزمایشی که اسرائیلیها از آن خارج خواهند شد و ارتش لبنان در آن مستقر میشود، بررسی شود.»
او افزود: «این هدف اصلی سفر هیات نظامی آمریکا به لبنان است؛ یعنی تبدیل توافق اصولی به مرحله اجرا و عملیاتی کردن آن.»
ساعاتی پس از هشدار ترامپ درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای در پیامی منتسب به او، بار دیگر بر تقاص خون پدرش، علی خامنهای تاکید کرد. ترامپ هشدار داد، در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن