فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که دشمن تلاش می‌کند خشم مردم را از آمریکا و اسرائیل منحرف و متوجه مسئولان جمهوری اسلامی کند و افزود ایجاد شکاف میان مردم و مقام‌های حکومتی، بخشی از «جنگ شناختی» است.

فارس با اشاره به انتقادها از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نوشت این دو، با وجود اختلاف‌نظرهای سیاسی، «در صف نخست دفاع از منافع ملی» قرار دارند و نباید جای «رزمنده و دشمن» را اشتباه گرفت.

این خبرگزاری همچنین با اشاره به علی لاریجانی، نوشت تجربه برخورد با او نشان داد که «فضای هیجانی» می‌تواند به قضاوت‌های نادرست منجر شود و نقد مسئولان نباید به تضعیف «جبهه خودی» بینجامد.