در پی انتشار تصویر فردی با صورت پوشاندهشده در مراسم تدفین علی خامنهای در مشهد، سایت خبری رکنا گزارش داد این فرد محمدجواد خامنهای، فرزند مصطفی خامنهای و نوه رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی است. به نوشته رکنا، او هنگام بمباران دفتر علی خامنهای در محل حضور داشته و از ناحیه صورت دچار جراحت و سوختگی شده است.
پیشتر برخی کاربران شبکههای اجتماعی گمانهزنی کرده بودند که این فرد مجتبی خامنهای است که به دلایل امنیتی و بهصورت ناشناس در این مراسم شرکت کرده است.
سیانان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنویس پیشنهادی را برای مدیریت تردد در تنگه هرمز از طریق دو مسیر که بهطور جداگانه کنترل میشوند، تهیه کرده است.
بر اساس این توافق، که هنوز نهایی نشده است، هر دو مسیر برای عبور و مرور باز خواهند ماند. کریدور جنوبی که از آبهای سرزمینی عمان عبور میکند، امکان کشتیرانی آزاد را مطابق با شرایط پیش از جنگ فراهم خواهد کرد.
بر اساس گزارش سیانان، کشتیهایی که از کریدور شمالی و از طریق آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند، برای عبور نیازمند تایید قبلی ایران خواهند بود، هرچند بر اساس این توافق هیچگونه عوارضی از آنها دریافت نخواهد شد.
این گزارش همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در روز شنبه به مسقط و دیدار با همتای عمانیاش، بدر البوسعیدی، منتشر شده است.
بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این دو مقام در این دیدار درباره «سازوکارهای تضمین عبور ایمن کشتیها» در این آبراه گفتوگو کردند.
وزارت خارجه عمان نیز اعلام کرد مذاکرات میان وزرای خارجه دو کشور «درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و تضمین ایمنی و آزادی آن، در پرتو شرایط و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر، برگزار شد.»
این وزارتخانه افزود: «دو طرف توافق کردند این مذاکرات را در سطوح فنی و سیاسی ادامه دهند تا مطابق با حقوق بینالملل به توافقهای لازم دست یابند.»
با اعلام باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه، کاپیتان فصول گذشته سرخپوشان، به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد و به دوران حضورش در پرسپولیس پایان داد.
عالیشاه پس از پیوستن به پرسپولیس در لیگ سیزدهم، تنها در یک مقطع ۱۸ ماهه این باشگاه را برای پشت سر گذاشتن دوران سربازی به مقصد تراکتور ترک کرده بود.
او در این مدت شش بار در لیگ برتر، دو بار در جام حذفی و پنج بار در سوپرجام فوتبال ایران با پرسپولیس به قهرمانی رسید.
همچنین میلاد سرلک، هافبک فصول اخیر پرسپولیس، نیز از جمع سرخپوشان جدا شد و به فولاد خوزستان پیوست.
یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش در مذاکرات برنامهریزیشده با اسرائیل در هفته آینده در رم شرکت خواهد کرد؛ این در حالی است که بیروت پیشتر مشارکت خود را مشروط به خروج اسرائیل از برخی مناطق تحت تصرفش در جنوب لبنان کرده بود.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن سخن میگفت، تایید کرد که «لبنان شرکت خواهد کرد»، اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
این اظهارات همزمان با سفر یک هیات نظامی آمریکایی به لبنان برای گفتوگو درباره اجرای یک توافق اصولی میان لبنان و اسرائیل مطرح شد.
اسرائیل هیوم گزارش داد پس از آنکه عباس عراقچی به فرستادگان دونالد ترامپ گفت نمیتواند تضمین کند حملههای سپاه پاسداران در تنگه هرمز ادامه پیدا نکند، ترامپ تصمیم به حمله به اهداف نظامی در ایران گرفت.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اگر این حملات بدون اطلاع مقامهایی مانند محمدباقر قالیباف یا عباس عراقچی انجام شده باشد، باز هم تصمیم آن از درون ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران گرفته شده و اقدامی خودسرانه نبوده است.
آاس در یادداشتی به تمجید از لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین پرداخت و با تاکتیکگریز خواندن او نوشت: «وقتی بازی گره میخورد، ایدهها دیگر جریان ندارند و پاها از حرکت میایستند، این مسی است که همهچیز را از هم باز میکند. مسی جستوجو نمیکند؛ مسی پیدا میکند.»
آنخل کاپا سالها پیش در کتاب ارزشمند خود با عنوان صمیمیت فوتبال با حسرت نوشته بود: «بازیکنان دیگر فکر نمیکنند، بازی را نمیشناسند. تعداد بسیار کمی از بازیکنان سطح اول واقعا بلدند فوتبال بازی کنند.»
او تقصیر را متوجه «تاکتیکزدگی» میدانست؛ چیزی که به گفته او «مغز را از بازیکنان گرفته است». این مربی آرژانتینی تاکید میکرد که «باید دانست هر اقدامی چرا و برای چه کاری انجام میشود»، اصلی که نه فقط در فوتبال، بلکه در تمام جنبههای زندگی کاربرد دارد.
در میان همه این تاملات، لیونل مسی استثناست؛ فوتبالیستی که جایی راهحل پیدا میکند که بیشتر افراد فقط مشکل میبینند. اگر به شکلی عجیب همیشه در همان نقطهای ظاهر میشود که حریف بیشترین آسیب را میبیند، یا اگر توپ مدام به جایی میرسد که او حضور دارد، این اتفاق هرگز تصادفی نیست.
شانس هیچ نقشی در این ماجرا ندارد. آنچه به نظر خوششانسی میآید، در واقع توانایی او در درک جریان مسابقه، خواندن بازی و تشخیص ضعفهای حریف است. او برای هر تلهای که تیم مقابل طراحی میکند، پاسخی در اختیار دارد.
مسی بهخوبی میداند چه زمانی، چگونه و چرا باید از سختگیریهای تاکتیکی عبور کند. لیونل اسکالونی نیز در تیم ملی آرژانتین بهترین زیستبوم ممکن را برای او ساخته تا بتواند تمام تواناییهایش را بروز دهد. مسی فکر میکند و بازی میکند.