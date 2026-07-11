پنج‌شنبه ۱۹ تیر همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، میانجی‌ها برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر خود رایزنی کردند. در همین حال، درگیری‌ها پس از حمله‌های اخیر دو طرف فروکش کرد، اما اختلاف‌ها بر سر امنیت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواضع متقابل تهران و واشینگتن همچنان ادامه یافت.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام شده آتش‌بس تمام شده اما مذاکرات ادامه دارد.

مقام‌های ارشد آمریکا گفتند واشینگتن انتظار دارد تهران به‌زودی اعلام کند که تنگه هرمز باز است و به کشتی‌های تجاری حمله نخواهد شد. یک مقام آمریکایی نیز گفت تا زمانی که عبور امن از این آبراه، که رفت‌وآمد کشتی‌ها در آن بار دیگر به‌شدت کاهش یافته است، تضمین نشود، مذاکرات هسته‌ای آغاز نخواهد شد.

در ادامه موضع‌گیری‌های دو طرف، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را به نقض توافق میان دو طرف متهم کرد. مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی نیز گفت: «تهران به آمریکا اعتماد ندارد و در صورت لزوم، آماده اجرای دفاع همه‌جانبه است.»

در مقابل، ترامپ تهدیدهای شدیدی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد.

همزمان، تصاویر ماهواره‌ای به‌دست‌آمده توسط سی‌ان‌ان نشان داد جمهوری اسلامی ممکن است در حال تلاش برای بازسازی تاسیسات هسته‌ای باشد که در حمله‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند.

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