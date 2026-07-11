قیمت جهانی نفت جمعه، همزمان با انتشار نشانه‌هایی از ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، کاهش یافت؛ هرچند تشدید تنش‌های اخیر و حملات به کشتی‌ها همچنان بر بازار انرژی و تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز سایه انداخته است.

بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۰.۹ درصد کاهش، در حدود ۷۱ دلار در هر بشکه بسته شد، اما در مجموع هفته حدود چهار درصد رشد را ثبت کرد. نفت برنت نیز با کاهش قیمت، معاملات را در محدوده ۷۶ دلار در هر بشکه به پایان رساند.

به گفته یک مقام آمریکایی، تهران و واشینگتن پس از دو روز حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران، همچنان به گفت‌وگوهای فنی ادامه می‌دهند؛ مذاکراتی که ادامه آن پس از تبادل حملات اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته بود. همزمان، خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود هیاتی از قطر وارد ایران شده است.

بازار نفت پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال، برای دقایقی بخشی از افت خود را جبران کرد، اما سپس بار دیگر روند نزولی گرفت. ترامپ در این پیام نوشت که «آتش‌بس، بدون هیچ ابهامی، پایان یافته است»، اما همزمان تاکید کرد مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد یافت.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز در گزارشی هشدار داد ازسرگیری درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند تلاش‌ها برای بازسازی ذخایر کاهش‌یافته نفت جهان در ادامه سال جاری را با خطر روبه‌رو کند.

با وجود افزایش تنش‌ها، برخی نشانه‌ها از تداوم عرضه انرژی در منطقه حکایت دارد. امارات متحده عربی ماه گذشته میلادی تولید نفت خام خود را به بالاترین سطح تاریخ رساند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نشان‌دهنده واکنش فعال‌تر ابوظبی نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر پیامدهای جنگ است.

اسکات شلتون، کارشناس بازار انرژی در گروه TP ICAP، به وب‌سایت بیزنس تایمز گفت رفتار بازار نشان می‌دهد معامله‌گران انتظار ندارند درگیری‌ها طولانی شود. با این حال، او افزود جریان انتقال نفت از تنگه هرمز نسبت به هفته گذشته به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است، هرچند نشانه‌هایی نیز از افزایش فعالیت پالایشگاه‌های چین مشاهده می‌شود.

