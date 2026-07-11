سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در گفتوگوهای خصوصی با مشاوران دونالد ترامپ اذعان کردهاند که حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی به آمریکا اعلام کرده است حملات اخیر به کشتیها از سوی یک جناح «خودسر» از تندروها انجام شده که قصد داشته روند مذاکرات را تضعیف کند و تهران همچنان خواهان ادامه گفتوگوها است.
سیبیاس نیوز افزود کاخ سفید خواستار آن است که جمهوری اسلامی این اشتباه را به صورت علنی نیز بپذیرد. یک مقام ارشد آمریکایی به این شبکه گفت مقامهای جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره بازگشتهاند و گفتهاند: «ما خراب کردیم، اشتباه کردیم، بیایید به گفتوگو ادامه دهیم.»
مقامهای آمریکایی همچنین هشدار دادند در صورت ادامه اقدامهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده با استفاده از اهرمهای نظامی و اقتصادی به آن پاسخ خواهد داد.
ائتلافی از گروههای محافظهکار، کارشناسان سیاست خارجی و مدافعان آزادی دیجیتال از کنگره آمریکا خواست با گنجاندن دو طرح قانونی در لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۷، دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی را تقویت کند.
به گزارش هیل، این ائتلاف در نامهای به رهبران سنای آمریکا و روسای جمهوریخواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا، از قانونگذاران خواسته است دو طرح «قانون حقوق بشر، آزادی اینترنت و پاسخگویی ایران» و «قانون بررسی امکانسنجی تجهیزات نوظهور برای رسانههای دیجیتال آزاد (FREEDOM)» را در «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) سال ۲۰۲۷ بگنجانند؛ لایحهای که به دلیل تصویب سالانه، مهمترین مسیر برای تبدیل این طرحها به قانون به شمار میرود.
امضاکنندگان این نامه استدلال کردهاند که کمک به ایرانیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج، موثرترین راه برای تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران است.
در این نامه آمده است: «قطع اینترنت به یکی از قدرتمندترین ابزارهای سرکوب حکومت تبدیل شده است؛ ابزاری که خشونت، بازداشتهای گسترده و نقض جدی حقوق بشر را تسهیل میکند و همزمان مانع ارتباط ایرانیان با یکدیگر و با جهان خارج میشود.»
این نامه به ابتکار «ائتلاف امور عمومی ایرانیان آمریکایی» (PAAIA) و «FDD Action»، بازوی حمایتی اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسیها»، تهیه شده است. الیوت آبرامز، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ، کری فیلیپتی، مدیر اجرایی ائتلاف وندنبرگ، و شماری از سازمانهای فعال در حوزه آزادی اینترنت نیز آن را امضا کردهاند.
امضاکنندگان در پایان تاکید کردهاند که تصویب این اقدامات «پیامی روشن از حمایت آمریکا از مردم ایران» خواهد بود و تعهد واشینگتن به دفاع از دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و حمایت از افرادی که برای آزادی و حکمرانی دموکراتیک تلاش میکنند را نشان خواهد داد.
سیانان با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد نشانههایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای دیده میشود.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفت: «این موضوع نشان میدهد جمهوری اسلامی فقط به دنبال خریدن زمان برای بقای خود است و هیچ مسئله دیگری برای حکومت اهمیت ندارد.»
او افزود: «از یک سو عباس عراقچی با نمایندگان آمریکا گفتوگو میکند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات سخن میگوید، اما از سوی دیگر، سپاه پاسداران به اصطلاح آتشبهاختیار عمل میکند. در واقع، جمهوری اسلامی همان بازی “پلیس خوب، پلیس بد” را دنبال میکند تا امتیازات بیشتری بگیرد.»
لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، درباره تقابل با فرانسه در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گفت: «منصفانه است که فکر کنیم میتوانیم فرانسه را شکست دهیم. یادتان باشد ما تنها تیمی هستیم که توانسته دو بار آنها را شکست دهد. یک تیم بزرگ مقابل تیم بزرگ دیگری قرار خواهد گرفت.»
او گفت: «مطمئنم که فرانسه هم به اندازه ما نگران است.»
دلافوئنته پس از پایان بازی برابر بلژیک گفت: «این همان شخصیت تیم است. افتخار میکنم که هدایت تیمی را بر عهده دارم که تا این اندازه متعهد است و همیشه برای بهتر شدن اشتیاق دارد. اسپانیا تیمی است که قلب دارد. همین ویژگی نیروی پیشران ماست.»
سرمربی لاروخا درباره میکل مرینو، ستاره تعویضی اسپانیا و زننده گل برتری تیمش، گفت: «او بازیکنی است که همه کار را به بهترین شکل انجام میدهد. او همچنین در زندگی نگرشی مبتنی بر تعهد و همبستگی دارد. او یک بازیکن فوقالعاده است.»
دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند. مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند که در صورت خودداری تهران از این اقدام، با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
مقامهای ارشد دولت آمریکا روز جمعه اعلام کردند واشینگتن ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را به انتشار یک بیانیه رسمی از سوی تهران درباره تنگه هرمز مشروط کرده است. به گفته این مقامها، حکومت ایران باید تا روز شنبه بهطور علنی اعلام کند که همه مسیرهای تنگه هرمز برای عبور کشتیها باز است، هیچگونه عوارضی از کشتیها دریافت نخواهد شد و حملات به کشتیهای تجاری متوقف میشود.
به گفته مقامهای آمریکایی که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، این پیام هم بهطور مستقیم و هم از طریق میانجیهای منطقهای به جمهوری اسلامی منتقل شده است. واشینگتن انتظار دارد تهران این موضع را در جریان دیدار روز شنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، در مسقط اعلام کند.
بنابر گزارش رویترز یکی از مقامهای آمریکایی گفت: «آنچه از ایران میخواهیم این است که بهطور علنی اعلام کند دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد و همه مسیرهای تنگه هرمز باز هستند.» او هشدار داد که اگر چنین بیانیهای صادر نشود، «نتیجه خوبی» در انتظار جمهوری اسلامی نخواهد بود. مقام دیگری نیز گفت: «اگر این موضع ایران نباشد، فردا روز خوبی برای آنها نخواهد بود.»
به گزارش پولیتیکو و اکسیوس، واشینگتن علاوه بر توقف حملات، انتظار دارد تهران در بیانیه خود «بهطور صریح یا دستکم ضمنی» بپذیرد که در حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده است. یکی از مقامهای آمریکایی تاکید کرد مقامهای ایرانی در گفتوگوهای خصوصی این موضوع را پذیرفته و به آمریکا گفتهاند: «اشتباه کردیم؛ بیایید گفتوگوها را ادامه دهیم.»
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع داده است که حملات اخیر به کشتیرانی از سوی «بخشی سرکش» در ساختار حکومت ایران انجام شده است. به گفته آنها، نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جریانهای تندرو و عملگرا» در داخل جمهوری اسلامی دیده میشود و همین اختلافها بر روند اجرای توافقها اثر گذاشته است.
به گفته این مقامها، سه حمله به کشتیهای تجاری در هفته جاری موجب شد دونالد ترامپ دستور دو مرحله حمله نظامی به اهدافی در ایران را صادر کند و سپس اعلام کند آتشبس [تفاهمنامه] امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد. با این حال، ترامپ روز جمعه تاکید کرد که مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت، هرچند آتشبس «پایان یافته است». او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی از ما خواسته است گفتوگوها ادامه یابد. ما پذیرفتهایم، اما به آنها بهصراحت گفتهایم که آتشبس پایان یافته است.»
اکسیوس گزارش داد دولت ترامپ معتقد است جمهوری اسلامی با حملات مکرر به کشتیهای تجاری، تفاهمنامهای را که حدود سه هفته پیش میان دو طرف امضا شده بود نقض کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، این موضوع تردیدهای جدی درباره آمادگی و توانایی تهران برای اجرای یک توافق هستهای پیچیدهتر ایجاد کرده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، با وجود بحران هرمز، مذاکرات هستهای در سه هفته گذشته، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، پیشرفتهایی داشته است و آمریکا همچنان با مقامهایی در ایران در تماس است که میگویند خواهان دستیابی به توافق هستند. به نوشته اکسیوس، با این حال، یکی از مقامها تاکید کرد که ترامپ برای ادامه مسیر دیپلماسی «فضا و زمان داده است، اما نه خیلی زیاد» و همزمان برنامهریزی برای گزینههای جایگزین نیز در جریان است.
مقامهای آمریکایی همچنین بار دیگر تاکید کردند هرگونه توافق نهایی با جمهوری اسلامی منوط به تحویل آنچه «گرد و غبار هستهای» نامیدند، خواهد بود. یکی از آنها گفت: «اگر این گرد و غبار را به ما ندهند، توافقی در کار نخواهد بود. در صورت مخالفت ایران، همچنان گزینههای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی روی میز است.»
در همین حال، یکی از مقامهای دولت آمریکا گفت تهران تصمیمگیری درباره برخی موضوعات مهم مذاکرات را تا پس از مراسم تشییع علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که روز پنجشنبه برگزار شد، به تعویق انداخته بود و اکنون واشینگتن منتظر مشخص شدن موضع نهایی ایران پس از مذاکرات روز شنبه در عمان است.
لامین یامال، فوقستاره تیم ملی اسپانیا، پس از پیروزی برابر بلژیک در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره گل نزدن خود در این مسابقات گفت که او در یورو هم تنها یک گل زد ولی اسپانیا قهرمان اروپا شد: «اگر قهرمان جام جهانی شویم، دیگر هیچکس گلهای من را به یاد نخواهد آورد.»
یامال درباره شرایطش گفت: «امروز خوشحالم. احساس میکنم روزبهروز بهتر و بهتر میشوم. ما میخواهیم ببریم. این ماموریت ماست.»
وینگر اسپانیا درباره رقابت با فرانسه گفت: «ترسی نداریم. ما قبلا دوبار آنها را بردهایم. دو حالت بیشتر وجود ندارد. یا فرانسه برای سومین بار پیاپی به فینال جام جهانی میرسد، یا باید آنها را سه بار پیاپی شکست داد.»
یامال در حالی در پایان بازی برترین بازیکن زمین شد که تیم ملی اسپانیا اکنون در ۲۶ مسابقهای که این بازیکن ۱۸ ساله از ابتدا در ترکیب حضور داشته، شکست نخورده است؛ آماری که شامل ۲۰ پیروزی و ۶ تساوی میشود.
دیدار امروز ششمین بازی یامال در جام جهانی بود؛ بیشترین تعداد بازی برای هر بازیکن ۱۸ ساله یا جوانتر در تاریخ این رقابتها.