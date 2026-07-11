ائتلافی از گروه‌های محافظه‌کار، کارشناسان سیاست خارجی و مدافعان آزادی دیجیتال از کنگره آمریکا خواست با گنجاندن دو طرح قانونی در لایحه بودجه دفاعی سال ۲۰۲۷، دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و ابزارهای دور زدن سانسور اینترنتی را تقویت کند.

به گزارش هیل، این ائتلاف در نامه‌ای به رهبران سنای آمریکا و روسای جمهوری‌خواه و دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنا، از قانون‌گذاران خواسته است دو طرح «قانون حقوق بشر، آزادی اینترنت و پاسخگویی ایران» و «قانون بررسی امکان‌سنجی تجهیزات نوظهور برای رسانه‌های دیجیتال آزاد (FREEDOM)» را در «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) سال ۲۰۲۷ بگنجانند؛ لایحه‌ای که به دلیل تصویب سالانه، مهم‌ترین مسیر برای تبدیل این طرح‌ها به قانون به شمار می‌رود.

امضاکنندگان این نامه استدلال کرده‌اند که کمک به ایرانیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج، موثرترین راه برای تقویت مخالفت با جمهوری اسلامی و مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران است.

در این نامه آمده است: «قطع اینترنت به یکی از قدرتمندترین ابزارهای سرکوب حکومت تبدیل شده است؛ ابزاری که خشونت، بازداشت‌های گسترده و نقض جدی حقوق بشر را تسهیل می‌کند و همزمان مانع ارتباط ایرانیان با یکدیگر و با جهان خارج می‌شود.»

این نامه به ابتکار «ائتلاف امور عمومی ایرانیان آمریکایی» (PAAIA) و «FDD Action»، بازوی حمایتی اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، تهیه شده است. الیوت آبرامز، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ، کری فیلیپتی، مدیر اجرایی ائتلاف وندنبرگ، و شماری از سازمان‌های فعال در حوزه آزادی اینترنت نیز آن را امضا کرده‌اند.

امضاکنندگان در پایان تاکید کرده‌اند که تصویب این اقدامات «پیامی روشن از حمایت آمریکا از مردم ایران» خواهد بود و تعهد واشینگتن به دفاع از دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و حمایت از افرادی که برای آزادی و حکمرانی دموکراتیک تلاش می‌کنند را نشان خواهد داد.

