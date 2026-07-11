در بخشی از این پیام آمده بود: «آرژانتین پیروز نشد. این پیروزی با تصمیم‌های فاسد داوری از دیگران گرفته شد.»

بر اساس نخستین بررسی‌های انجام‌شده درباره این ایمیل‌ها، یک انجمن اینترنتی مصری شناسایی شده که گفته می‌شود اطلاعات ورود به ایمیل سازمانی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آن افشا شده است. به همین دلیل، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که این اقدام تلافی حذف تیم ملی مصر به دست شاگردان لیونل اسکالونی بوده است.

پس از دیدار آرژانتین و مصر، چندین چهره سرشناس از جمله سرمربی تیم ملی مصر و یکی از گلزنان این تیم، پیروزی آلبی‌سلسته را زیر سوال بردند؛ موضعی که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز چنین اقداماتی شده است.

نهاد اداره‌کننده فوتبال آرژانتین اعلام کرد این ایمیل‌ها نه توسط کارکنانش تولید شده‌اند و نه با مجوز آن‌ها ارسال شده‌اند. این نهاد همچنین تاکید کرد: «برای روشن شدن ابعاد این اتفاق و اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در حال انجام بررسی‌های لازم هستیم.»

در این پیام همچنین از عملکرد تیم ملی مصر در آن مسابقه تمجید شده و ادعا شده بود این تیم به دلیل حمایت علنی از فلسطین، از سوی داوران متضرر شده است. در بررسی‌های اولیه، در همان انجمن اینترنتی که نخستین نشانه‌های حمله در آن پیدا شد، پیامی نیز مشاهده شد که در آن آمده بود: «اگر در زمین عدالت وجود ندارد، انتظار آرامش در شبکه‌های اجتماعی خود را هم نداشته باشید.»