خبرگزاری ایسنا گزارش داد با وجود اعلام مسئولان و دستگاههای مرتبط درباره رفع یا کاهش اختلالات شبکه بانکی، برخی مشتریان همچنان از مشکلات در دریافت خدمات بانکی، از جمله انتقال وجه، ثبت چک و پرداخت اقساط تسهیلات، خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، در برخی موارد انتقال وجه بین حسابهای بانکی با تاخیر چندروزه انجام شده و شماری از مشتریان نیز از اختلال در ثبت چکهای بانکی و برداشت اقساط تسهیلات، با وجود موجودی کافی در حساب، گلایه کردهاند.
بانک مرکزی اعلام کرد این اختلالات تاثیری بر سوابق و امتیازات مشتریان نخواهد داشت و پیامدهای ناشی از آن پس از بررسی برطرف میشود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که شهروندان در هفتههای گذشته نیز از اختلال در خدمات دستکم هشت بانک، از جمله پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت، خبر داده بودند. شرکت خدمات انفورماتیک نیز با تایید حملات سایبری اعلام کرده بود بهمنظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، ارائه بخشی از خدمات مبتنی بر کارت را بهطور موقت متوقف کرده است.