این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنش‌ها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

بر اساس متن تصمیم غیرالزام‌آور شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی که جمعه ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است» را به‌شدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ‌یک از اقدامات تهران برای اعمال کنترل بر این آبراه بین‌المللی را به رسمیت نشناسند.

شورای حکام این سازمان همچنین از دولت‌های عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و نیز ادعاهای تهران مبنی بر اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را نپذیرند. در این تصمیم تاکید شده است که این ادعاها ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری دیگر کشورهاست.

این شورا همچنین از اعضای خود خواست هیچ تصمیمی را که جمهوری اسلامی با هدف «بستن، مسدود کردن، مختل کردن یا هرگونه مداخله در کشتیرانی بین‌المللی و حق عبور ترانزیتی» اتخاذ می‌کند، به رسمیت نشناسند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمهوری اسلامی در ماه ژوئن نهادی با عنوان «سازمان آبراه خلیج فارس» ایجاد کرد. این نهاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود هیچ شناوری بدون دریافت «مجوز معتبر عبور» از این سازمان اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت؛ اقدامی که با مخالفت شماری از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی روبه‌رو شد.

سازمان بین‌المللی دریانوردی، مستقر در لندن، نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی و امنیت کشتیرانی و پیشگیری از آلودگی دریایی است و ۱۷۶ کشور در آن عضویت دارند. موضوع حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای ۴۰ عضوی این سازمان بررسی شد و نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده و جمهوری اسلامی دیدگاه‌های متفاوتی درباره آینده تنگه هرمز مطرح کردند.

تصمیم این شورا در شرایطی صادر شده است که حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، که آمریکا مسئولیت آن را متوجه جمهوری اسلامی می‌داند، به تبادل حملات نظامی میان دو کشور انجامیده و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. این تحولات همچنین شکننده بودن آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن را که برای پایان دادن به بیش از چهار ماه درگیری برقرار شده بود، برجسته کرده است.

جمهوری اسلامی که عضو شورای حکام سازمان بین‌المللی دریانوردی نیست، در نشست این هفته اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را «گزینشی، دارای انگیزه سیاسی و فاقد مبنای حقوقی» خواند و آن‌ها را رد کرد.

هیات نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و در نتیجه خود را ملزم به رژیم حقوقی ناشی از این معاهده نمی‌داند.

نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای به سازمان بین‌المللی دریانوردی تاکید کرد اقداماتی که تهران در تنگه هرمز انجام داده، با هدف حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی ایران و تضمین امنیت کشتیرانی بوده است و «به معنای بستن تنگه هرمز نیست.»

