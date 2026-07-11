آنخل کاپا سال‌ها پیش در کتاب ارزشمند خود با عنوان صمیمیت فوتبال با حسرت نوشته بود: «بازیکنان دیگر فکر نمی‌کنند، بازی را نمی‌شناسند. تعداد بسیار کمی از بازیکنان سطح اول واقعا بلدند فوتبال بازی کنند.»

او تقصیر را متوجه «تاکتیک‌زدگی» می‌دانست؛ چیزی که به گفته او «مغز را از بازیکنان گرفته است». این مربی آرژانتینی تاکید می‌کرد که «باید دانست هر اقدامی چرا و برای چه کاری انجام می‌شود»، اصلی که نه فقط در فوتبال، بلکه در تمام جنبه‌های زندگی کاربرد دارد.

در میان همه این تاملات، لیونل مسی استثناست؛ فوتبالیستی که جایی راه‌حل پیدا می‌کند که بیشتر افراد فقط مشکل می‌بینند. اگر به شکلی عجیب همیشه در همان نقطه‌ای ظاهر می‌شود که حریف بیشترین آسیب را می‌بیند، یا اگر توپ مدام به جایی می‌رسد که او حضور دارد، این اتفاق هرگز تصادفی نیست.

شانس هیچ نقشی در این ماجرا ندارد. آنچه به نظر خوش‌شانسی می‌آید، در واقع توانایی او در درک جریان مسابقه، خواندن بازی و تشخیص ضعف‌های حریف است. او برای هر تله‌ای که تیم مقابل طراحی می‌کند، پاسخی در اختیار دارد.

مسی به‌خوبی می‌داند چه زمانی، چگونه و چرا باید از سخت‌گیری‌های تاکتیکی عبور کند. لیونل اسکالونی نیز در تیم ملی آرژانتین بهترین زیست‌بوم ممکن را برای او ساخته تا بتواند تمام توانایی‌هایش را بروز دهد. مسی فکر می‌کند و بازی می‌کند.