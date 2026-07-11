با ۱۸ مسابقه؛ پیکفورد رکورددار بازی با پیراهن انگلیس در جام جهانی شد
جردن پیکفورد، دروازهبان تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار برابر نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، هجدهمین بازی خود در ادوار جام جهانی را انجام داد.
جردن پیکفورد، دروازهبان تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار برابر نروژ در جام جهانی ۲۰۲۶، هجدهمین بازی خود در ادوار جام جهانی را انجام داد.
او با پشت سر گذاشتن رکورد پیتر شیلتون، به تنهایی به بازیکنی تبدیل شد که بیشترین تعداد بازی را با پیراهن سهشیرها در تاریخ این رقابتها انجام داده است.
تیم ملی انگلیس در حالی از دقایقی دیگر در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نروژ میرود که شاگردان توماس توخل امیدوارند آمار نهچندان موفق خود در این مرحله را بهبود ببخشند و چهارمین صعودشان به نیمهنهایی را جشن بگیرند.
انگلیس تاکنون ۱۰ بار در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی مردان به میدان رفته که حاصل آن تنها سه پیروزی و هفت شکست بوده است.
سه صعود شیرها در این مرحله مقابل آرژانتین در جام جهانی ۱۹۶۶، کامرون در سال ۱۹۹۰ و سوئد در سال ۲۰۱۸ رقم خورده است.
در مقابل، انگلیسیها برابر اروگوئه (۱۹۵۴)، برزیل (۱۹۶۲ و ۲۰۰۲)، آلمان غربی (۱۹۷۰)، آرژانتین (۱۹۸۶)، پرتغال در ضربات پنالتی (۲۰۰۶) و فرانسه (۲۰۲۲) از رسیدن به نیمهنهایی بازماندهاند.حالا شاگردان توخل در دیدار با نروژ این فرصت را دارند تا ضمن ثبت چهارمین پیروزی خود در تاریخ یکچهارم نهایی جام جهانی، رکورد این مرحله را نیز بهبود ببخشند.
حالا شاگردان توخل در دیدار با نروژ این فرصت را دارند تا ضمن ثبت چهارمین پیروزی خود در تاریخ یکچهارم نهایی جام جهانی، رکورد این مرحله را نیز بهبود ببخشند.
با اعلام باشگاه پرسپولیس، امید عالیشاه، کاپیتان فصول گذشته سرخپوشان، به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد و به دوران حضورش در پرسپولیس پایان داد.
عالیشاه پس از پیوستن به پرسپولیس در لیگ سیزدهم، تنها در یک مقطع ۱۸ ماهه این باشگاه را برای پشت سر گذاشتن دوران سربازی به مقصد تراکتور ترک کرده بود.
او در این مدت شش بار در لیگ برتر، دو بار در جام حذفی و پنج بار در سوپرجام فوتبال ایران با پرسپولیس به قهرمانی رسید.
همچنین میلاد سرلک، هافبک فصول اخیر پرسپولیس، نیز از جمع سرخپوشان جدا شد و به فولاد خوزستان پیوست.
آاس در یادداشتی به تمجید از لیونل مسی، فوقستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین پرداخت و با تاکتیکگریز خواندن او نوشت: «وقتی بازی گره میخورد، ایدهها دیگر جریان ندارند و پاها از حرکت میایستند، این مسی است که همهچیز را از هم باز میکند. مسی جستوجو نمیکند؛ مسی پیدا میکند.»
آنخل کاپا سالها پیش در کتاب ارزشمند خود با عنوان صمیمیت فوتبال با حسرت نوشته بود: «بازیکنان دیگر فکر نمیکنند، بازی را نمیشناسند. تعداد بسیار کمی از بازیکنان سطح اول واقعا بلدند فوتبال بازی کنند.»
او تقصیر را متوجه «تاکتیکزدگی» میدانست؛ چیزی که به گفته او «مغز را از بازیکنان گرفته است». این مربی آرژانتینی تاکید میکرد که «باید دانست هر اقدامی چرا و برای چه کاری انجام میشود»، اصلی که نه فقط در فوتبال، بلکه در تمام جنبههای زندگی کاربرد دارد.
در میان همه این تاملات، لیونل مسی استثناست؛ فوتبالیستی که جایی راهحل پیدا میکند که بیشتر افراد فقط مشکل میبینند. اگر به شکلی عجیب همیشه در همان نقطهای ظاهر میشود که حریف بیشترین آسیب را میبیند، یا اگر توپ مدام به جایی میرسد که او حضور دارد، این اتفاق هرگز تصادفی نیست.
شانس هیچ نقشی در این ماجرا ندارد. آنچه به نظر خوششانسی میآید، در واقع توانایی او در درک جریان مسابقه، خواندن بازی و تشخیص ضعفهای حریف است. او برای هر تلهای که تیم مقابل طراحی میکند، پاسخی در اختیار دارد.
مسی بهخوبی میداند چه زمانی، چگونه و چرا باید از سختگیریهای تاکتیکی عبور کند. لیونل اسکالونی نیز در تیم ملی آرژانتین بهترین زیستبوم ممکن را برای او ساخته تا بتواند تمام تواناییهایش را بروز دهد. مسی فکر میکند و بازی میکند.
لیندا نوسکووا، تنیسور اهل جمهوری چک، در فینال مسابقات تنیس ویمبلدون، با برتری دو بر یک برابر هموطن خود، کارولینا موخووا، قهرمان سومین گرنداسلم فصل شد. این تنیسور ۲۱ ساله ستهای این مسابقه را ۲-۶، ۷-۵ و ۳-۶ به سود خود به پایان برد.
نوسکووا که در ست دوم فاصلهای تا پیروزی نداشت، پنج امتیاز قهرمانی را از دست داد و برتری ۲-۵ را در نهایت با شکست ۷-۵ عوض کرد تا همه در انتظار بازگشت موخووا به استقبال ست سوم بروند.
در ست سوم اما نوسکووا از همان ابتدا بهتر بود و با بریک کردن سرویس حریف، دست بالا را در اختیار گرفت و در نهایت ست سرنوشتساز مسابقه را ۳-۶ برد.
با قهرمانی در ویمبلدون ۲۰۲۶، لیندا نوسکووا نخستین عنوان گرنداسلم دوران حرفهای خود را به دست آورد و بزرگترین افتخار دوران ورزشیاش را رقم زد. این تنیسور ۲۱ ساله پیش از این هرگز حتی به فینال یک گرنداسلم هم نرسیده بود. موفقیتی که پس از یک فصل درخشان روی چمن و قهرمانی در مسابقات برلین به دست آمد.
نوسکووا در ۲۱ سالگی به جوانترین قهرمان بخش زنان ویمبلدون از سال ۲۰۲۲ تبدیل شد. او همچنین روند درخشش تنیس زنان جمهوری چک در ویمبلدون را ادامه داد و پس از مارکتا وندروسووا در سال ۲۰۲۳ و باربورا کریچیکووا در سال ۲۰۲۴، سومین زن اهل جمهوری چک شد که در چهار سال اخیر عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کرده است.
با این قهرمانی، ویمبلدون برای نهمین دوره متوالی شاهد معرفی یک قهرمان جدید در بخش زنان بود؛ اتفاقی کمسابقه در تاریخ این مسابقات.
از آنجا که فینال ۲۰۲۶ نخستین فینال تمامچکی تاریخ گرنداسلمها در بخش زنان بود، نوسکووا با شکست هموطنش به نخستین بازیکن اهل جمهوری چک تبدیل شد که در فینال یک گرنداسلم برابر یک هموطن به پیروزی رسیده و جام را فتح کرده است.
این قهرمانی همچنین او را به بالاترین رتبه دوران حرفهایاش در ردهبندی جهانی رساند و جایگاهش را در جمع ۱۰ تنیسور برتر جهان تثبیت کرد.
آرژانتین و سوئیس از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد یکشنبه به وقت تهران در ورزشگاه اروهد شهر کانزاسسیتی برای کسب آخرین سهمیه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند. برنده این دیدار در مرحله نیمهنهایی با برنده مسابقه انگلیس و نروژ روبهرو خواهد شد.
این مسابقه یادآور تقابل خاطرهانگیز دو تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل است؛ جایی که آرژانتین پس از تساوی بدون گل در وقتهای قانونی، با گل دقیقه ۱۱۸ آنخل دیماریا روی پاس لیونل مسی به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. حالا، ۱۲ سال بعد، دو تیم بار دیگر در مرحله حذفی جام جهانی برابر هم قرار گرفتهاند؛ با این تفاوت که آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد میدان میشود و سوئیس به دنبال خلق یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ فوتبال این کشور است.
آرژانتین برای رسیدن به این مرحله، ابتدا در مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست داد؛ دیداری که مانند مسابقه قبلی برابر کیپورد، با فراز و نشیبهای فراوان همراه بود و شاگردان لیونل اسکالونی برای صعود کار آسانی نداشتند.
در مقابل، سوئیس پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر الجزایر در دور نخست حذفی، در مرحله بعد پس از ۱۲۰ دقیقه تساوی بدون گل، کلمبیا را در ضربات پنالتی شکست داد تا برای نخستین بار در ۷۲ سال گذشته به جمع هشت تیم برتر جام جهانی برسد.
نگاهها در این مسابقه بیش از هر چیز به لیونل مسی دوخته شده است. کاپیتان ۳۹ ساله آرژانتین همچنان رهبر فنی تیمش محسوب میشود و با هشت گل، یکی از بهترین گلزنان این دوره از رقابتهاست. در کنار او، بازیکنانی مانند انزو فرناندز، کریستیان رومرو، لائوتارو مارتینس و خولیان آلوارس از مهرههای کلیدی اسکالونی هستند.
در سوی مقابل، گرانیت ژاکا، کاپیتان سوئیس به همراه مانوئل آکانجی و روبن وارگاس ستونهای اصلی تیم مورات یاکین به شمار میروند، اما غیبت یوهان مانزامبی، هافبک و بهترین گلزن سوئیس در این جام، به دلیل مصدومیت زانو، خبر ناخوشایندی برای این تیم پیش از دیدار با مدافع عنوان قهرمانی است.
بازیکنان و کادر فنی سوئیس در آستانه این دیدار بارها از کیفیت مسی تمجید کردهاند، اما تاکید دارند که تنها برای متوقف کردن او به میدان نمیروند و هدفشان صعود به نیمهنهایی است. مورات یاکین نیز اعلام کرده تیمش برای کاهش تاثیر مسی باید مالکیت توپ را در اختیار بگیرد و با حفظ تمرکز، از فرصت تاریخی پیش روی خود استفاده کند.
در سوی مقابل، آرژانتین امیدوار است با عبور از این مانع، یک گام دیگر به دفاع از عنوان قهرمانی خود و ثبت دو قهرمانی متوالی نزدیک شود.