«مقاومت اسلامی عراق»، شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، با انتشار بیانیهای تاکید کرد به مسیر «مبارزه با استکبار جهانی» ادامه خواهد داد و سلاح این گروه «هرگز ابزار چانهزنی، معامله یا مصالحه نبوده و نخواهد بود.»
به گزارش شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان، این گروه اعلام کرد نیروهای «محور حق» در چارچوب آنچه «جبهه مقاومت» خواند، همچون «یک پیکر واحد» عمل میکنند و بر ادامه مسیر خود تاکید دارند.
مقاومت اسلامی عراق همچنین اعلام کرد برای مقابله با «تهدیدهای دشمن»، توسعه توانمندیهای نظامی و امنیتی و افزایش سطح آمادگیهای خود را ادامه خواهد داد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به دور تازه تحریمهای آمریکا، واشینگتن را به نقض تعهدات خود متهم کرد و گفت ادامه مسیر تنها با «پایبندی متقابل» دو طرف ممکن است.
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «ایران تاکنون به تعهدات خود پایبند بوده»، اما وزیر خزانهداری آمریکا با اعمال تحریمهای جدید، بند ۹ تفاهمنامه میان دو طرف را نقض کرده است.
او افزود این اقدام در ادامه «دیگر نقضها و اشتباهات آمریکا» قرار دارد و تاکید کرد: «واقعیت این است که تنها راه، پایبندی متقابل دو طرف به تعهدات است.»
قیمت جهانی نفت جمعه، همزمان با انتشار نشانههایی از ادامه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی، کاهش یافت؛ هرچند تشدید تنشهای اخیر و حملات به کشتیها همچنان بر بازار انرژی و تردد نفتکشها در تنگه هرمز سایه انداخته است.
بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با ۰.۹ درصد کاهش، در حدود ۷۱ دلار در هر بشکه بسته شد، اما در مجموع هفته حدود چهار درصد رشد را ثبت کرد. نفت برنت نیز با کاهش قیمت، معاملات را در محدوده ۷۶ دلار در هر بشکه به پایان رساند.
به گفته یک مقام آمریکایی، تهران و واشینگتن پس از دو روز حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران، همچنان به گفتوگوهای فنی ادامه میدهند؛ مذاکراتی که ادامه آن پس از تبادل حملات اخیر در هالهای از ابهام قرار گرفته بود. همزمان، خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود هیاتی از قطر وارد ایران شده است.
بازار نفت پس از انتشار پیام دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال، برای دقایقی بخشی از افت خود را جبران کرد، اما سپس بار دیگر روند نزولی گرفت. ترامپ در این پیام نوشت که «آتشبس، بدون هیچ ابهامی، پایان یافته است»، اما همزمان تاکید کرد مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد یافت.
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) نیز در گزارشی هشدار داد ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند تلاشها برای بازسازی ذخایر کاهشیافته نفت جهان در ادامه سال جاری را با خطر روبهرو کند.
با وجود افزایش تنشها، برخی نشانهها از تداوم عرضه انرژی در منطقه حکایت دارد. امارات متحده عربی ماه گذشته میلادی تولید نفت خام خود را به بالاترین سطح تاریخ رساند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، نشاندهنده واکنش فعالتر ابوظبی نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر پیامدهای جنگ است.
اسکات شلتون، کارشناس بازار انرژی در گروه TP ICAP، به وبسایت بیزنس تایمز گفت رفتار بازار نشان میدهد معاملهگران انتظار ندارند درگیریها طولانی شود. با این حال، او افزود جریان انتقال نفت از تنگه هرمز نسبت به هفته گذشته بهطور قابل توجهی کاهش یافته است، هرچند نشانههایی نیز از افزایش فعالیت پالایشگاههای چین مشاهده میشود.
شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) با تصویب تصمیمی، از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی جهت کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
بر اساس متن تصمیم غیرالزامآور شورای سازمان بینالمللی دریانوردی که جمعه ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» را بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچیک از اقدامات تهران برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی را به رسمیت نشناسند.
شورای حکام این سازمان همچنین از دولتهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و نیز ادعاهای تهران مبنی بر اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را نپذیرند. در این تصمیم تاکید شده است که این ادعاها ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری دیگر کشورهاست.
این شورا همچنین از اعضای خود خواست هیچ تصمیمی را که جمهوری اسلامی با هدف «بستن، مسدود کردن، مختل کردن یا هرگونه مداخله در کشتیرانی بینالمللی و حق عبور ترانزیتی» اتخاذ میکند، به رسمیت نشناسند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمهوری اسلامی در ماه ژوئن نهادی با عنوان «سازمان آبراه خلیج فارس» ایجاد کرد. این نهاد در اطلاعیهای اعلام کرده بود هیچ شناوری بدون دریافت «مجوز معتبر عبور» از این سازمان اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت؛ اقدامی که با مخالفت شماری از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی روبهرو شد.
سازمان بینالمللی دریانوردی، مستقر در لندن، نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در حوزه ایمنی و امنیت کشتیرانی و پیشگیری از آلودگی دریایی است و ۱۷۶ کشور در آن عضویت دارند. موضوع حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در نشست این هفته شورای ۴۰ عضوی این سازمان بررسی شد و نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایالات متحده و جمهوری اسلامی دیدگاههای متفاوتی درباره آینده تنگه هرمز مطرح کردند.
تصمیم این شورا در شرایطی صادر شده است که حملات اخیر به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، که آمریکا مسئولیت آن را متوجه جمهوری اسلامی میداند، به تبادل حملات نظامی میان دو کشور انجامیده و نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. این تحولات همچنین شکننده بودن آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن را که برای پایان دادن به بیش از چهار ماه درگیری برقرار شده بود، برجسته کرده است.
جمهوری اسلامی که عضو شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی نیست، در نشست این هفته اتهامهای مطرحشده علیه خود را «گزینشی، دارای انگیزه سیاسی و فاقد مبنای حقوقی» خواند و آنها را رد کرد.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و در نتیجه خود را ملزم به رژیم حقوقی ناشی از این معاهده نمیداند.
نمایندگی جمهوری اسلامی در بیانیهای به سازمان بینالمللی دریانوردی تاکید کرد اقداماتی که تهران در تنگه هرمز انجام داده، با هدف حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی ایران و تضمین امنیت کشتیرانی بوده است و «به معنای بستن تنگه هرمز نیست.»
شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) با تصویب تصمیمی، از کشورهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی جهت کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
بر اساس متن تصمیم غیرالزامآور شورای سازمان بینالمللی دریانوردی که جمعه ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» را بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچیک از اقدامات تهران برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی را به رسمیت نشناسند.
شورای حکام این سازمان همچنین از دولتهای عضو خواست ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و نیز ادعاهای تهران مبنی بر اعمال صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به کشورهای دیگر در داخل و اطراف این تنگه را نپذیرند. در این تصمیم تاکید شده است که این ادعاها ناقض حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری دیگر کشورهاست.
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سیبیاس نیوز به نقل از مقامهای ارشد آمریکایی گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در گفتوگوهای خصوصی با مشاوران دونالد ترامپ اذعان کردهاند که حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اشتباه بوده است.
به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی به آمریکا اعلام کرده است حملات اخیر به کشتیها از سوی یک جناح «خودسر» از تندروها انجام شده که قصد داشته روند مذاکرات را تضعیف کند و تهران همچنان خواهان ادامه گفتوگوها است.
سیبیاس نیوز افزود کاخ سفید خواستار آن است که جمهوری اسلامی این اشتباه را به صورت علنی نیز بپذیرد. یک مقام ارشد آمریکایی به این شبکه گفت مقامهای جمهوری اسلامی دوباره به میز مذاکره بازگشتهاند و گفتهاند: «ما خراب کردیم، اشتباه کردیم، بیایید به گفتوگو ادامه دهیم.»
مقامهای آمریکایی همچنین هشدار دادند در صورت ادامه اقدامهای خصمانه جمهوری اسلامی، ایالات متحده با استفاده از اهرمهای نظامی و اقتصادی به آن پاسخ خواهد داد.