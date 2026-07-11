جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، درباره تاکید مجتبی خامنهای بر انتقام و تهیه فهرستی از عاملان کشتن علی خامنهای، گفت: «کسی که از حضور بر سر جنازه پدرش هراس دارد، نباید از انتقام و خونخواهی سخن بگوید.»
او افزود: «هزینه اینگونه اظهارات را مردم ایران میپردازند و اگر قرار بر انتقام بوده، چرا جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده است. مجتبی خامنهای هیچ اشارهای به هزینههایی که جنگ بر مردم ایران تحمیل کرده یا وضعیت کنونی کشور نمیکند، بلکه میکوشد همان مسیری را که پدرش پیمود، با ادبیاتی تندتر ادامه دهد تا هسته کوچک حامیان نظام را راضی نگه دارد و نگران است حتی همان هسته محدود نیز دیگر از جمهوری اسلامی حمایت نکند.»