این مسابقه یادآور تقابل خاطرهانگیز دو تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل است؛ جایی که آرژانتین پس از تساوی بدون گل در وقتهای قانونی، با گل دقیقه ۱۱۸ آنخل دیماریا روی پاس لیونل مسی به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. حالا، ۱۲ سال بعد، دو تیم بار دیگر در مرحله حذفی جام جهانی برابر هم قرار گرفتهاند؛ با این تفاوت که آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد میدان میشود و سوئیس به دنبال خلق یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ فوتبال این کشور است.
آرژانتین برای رسیدن به این مرحله، ابتدا در مرحله یکهشتم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مصر را شکست داد؛ دیداری که مانند مسابقه قبلی برابر کیپورد، با فراز و نشیبهای فراوان همراه بود و شاگردان لیونل اسکالونی برای صعود کار آسانی نداشتند.
در مقابل، سوئیس پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر الجزایر در دور نخست حذفی، در مرحله بعد پس از ۱۲۰ دقیقه تساوی بدون گل، کلمبیا را در ضربات پنالتی شکست داد تا برای نخستین بار در ۷۲ سال گذشته به جمع هشت تیم برتر جام جهانی برسد.
نگاهها در این مسابقه بیش از هر چیز به لیونل مسی دوخته شده است. کاپیتان ۳۹ ساله آرژانتین همچنان رهبر فنی تیمش محسوب میشود و با هشت گل، یکی از بهترین گلزنان این دوره از رقابتهاست. در کنار او، بازیکنانی مانند انزو فرناندز، کریستیان رومرو، لائوتارو مارتینس و خولیان آلوارس از مهرههای کلیدی اسکالونی هستند.
در سوی مقابل، گرانیت ژاکا، کاپیتان سوئیس به همراه مانوئل آکانجی و روبن وارگاس ستونهای اصلی تیم مورات یاکین به شمار میروند، اما غیبت یوهان مانزامبی، هافبک و بهترین گلزن سوئیس در این جام، به دلیل مصدومیت زانو، خبر ناخوشایندی برای این تیم پیش از دیدار با مدافع عنوان قهرمانی است.
بازیکنان و کادر فنی سوئیس در آستانه این دیدار بارها از کیفیت مسی تمجید کردهاند، اما تاکید دارند که تنها برای متوقف کردن او به میدان نمیروند و هدفشان صعود به نیمهنهایی است. مورات یاکین نیز اعلام کرده تیمش برای کاهش تاثیر مسی باید مالکیت توپ را در اختیار بگیرد و با حفظ تمرکز، از فرصت تاریخی پیش روی خود استفاده کند.
در سوی مقابل، آرژانتین امیدوار است با عبور از این مانع، یک گام دیگر به دفاع از عنوان قهرمانی خود و ثبت دو قهرمانی متوالی نزدیک شود.