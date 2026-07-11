موج بازداشت شهرداران مخالف رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، به آنکارا، پایتخت، رسید.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شنبه ۲۰ تیر، نیروهای پلیس در ساعات اولیه صبح، ساختمان شهرداری چانکایا را بازرسی کردند.

دادستانی کل آنکارا اعلام کرد در چارچوب تحقیقات درباره شهرداری چانکایا، برای ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار این منطقه، حکم بازداشت صادر شده و تاکنون ۲۷ نفر بازداشت شده‌اند.

منتقدان دولت ترکیه می‌گویند این بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی که در ماه‌های گذشته در دیگر نقاط این کشور از جمله استانبول نیز انجام شده است، برآمده از انگیزه‌های سیاسی است.

انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش می‌یابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاست‌جمهوری تعیین کرده است.

اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول و مهم‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ در حالی که سمت شهردار را در اختیار داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد .

اتهام تشکیل سازمان مجرمانه و فساد در مناقصه‌ها

تحولات اخیر در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.

پیش‌تر نیز رسانه‌های ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی، پیش از انتخابات آینده می‌دانند.

در بیانیه دادستانی آنکارا گفته شده است تحقیقات منجر به صدور حکم بازداشت برای ۳۵ نفر، با هماهنگی دادستانی کل و از سوی اداره مبارزه با جرایم مالی پلیس این شهر انجام شده است.

در این بیانیه آمده است: «برای مجموع ۳۶ مظنون، از جمله حسین جان گونر، شهردار چانکایا، به اتهام تشکیل سازمان مجرمانه، عضویت در سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، پرداخت رشوه و دستکاری در مناقصه‌ها، حکم بازداشت صادر شده است.»

بر اساس این بیانیه، دستور بازرسی از محل اقامت این افراد و توقیف اموال و مدارک آنان صادر شده است.

بازداشت‌ها در آنکارا در حالی انجام شده است که این شهر ۱۶ و ۱۷ تیر میزبان سران کشورهای عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) بود.

ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود ، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروان‌های دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجره‌های هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییس‌جمهوری فرانسه.