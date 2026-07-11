یک مقام آمریکایی به شبکه ایبیسی نیوز گفت موضوع ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات با جمهوری اسلامی است و دریافت اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی، شرط دستیابی به هرگونه توافق خواهد بود.
این مقام گفت: «یا جمهوری اسلامی غبار هستهای را به ما تحویل میدهد، یا ما گزینههای نظامی بسیار کمهزینهای در اختیار داریم تا اطمینان حاصل کنیم این مواد برای همیشه زیر زمین مدفون بمانند.»
او همچنین تاکید کرد مواد هستهای بخش کلیدی هرگونه توافق هستند و افزود اگر جمهوری اسلامی از تحویل این مواد خودداری کند، آمریکا همچنان از اهرمهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار است.
این مقام آمریکایی گفت: «آمریکا در نهایت دست برتر را دارد. ما غبار هستهای را میخواهیم.» او در پایان هشدار داد: «اگر غبار هستهای را دریافت نکنیم، توافقی با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت.»
فدراسیون فوتبال کلمبیا اعلام کرد خامینتون کامپاس، عضو تیم ملی کلمبیا و خانوادهاش پس از حذف این تیم برابر سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به مرگ شدهاند. این فدراسیون از دادستانی خواست عاملان این تهدیدها هرچه سریعتر شناسایی، تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند.
فدراسیون فوتبال کلمبیا با اشاره به کشته شدن آندرس اسکوبار پس از جام جهانی ۱۹۹۴، اعلام کرد هیچ ورزشکاری نباید به دلیل نمایندگی از کشورش هدف ارعاب یا تهدید قرار گیرد و فوتبال باید عرصه اتحاد، احترام و امید باشد.
کامپاس در حالی که بازی در شش دقیقه پایانی وقت اضافه با تساوی بدون گل دنبال میشد، در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما نتوانست ضربه خود را در چارچوب بزند و توپ را از بالای دروازه به بیرون فرستاد.
مسابقه کلمبیا و سوئیس در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی سپس به ضربات پنالتی کشیده شد و با وجود اینکه کامپاس پنالتی خود را به گل تبدیل کرد، کلمبیا با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از جام جهانی کنار رفت.
به نوشته اتلتیک؛ فدراسیون فوتبال کلمبیا روز جمعه در بیانیهای اعلام کرد که «تهدید علیه جان و امنیت خامینتون کامپاس و خانوادهاش را قاطعانه محکوم میکند.»
تهدیدهای اخیر علیه کامپاس، ۳۲ سال پس از مرگ تراژیک آندرس اسکوبار، مدافع پیشین تیم ملی کلمبیا، رخ داده است. کلمبیا در جام جهانی ۱۹۹۴ که در آمریکا برگزار شد، پس از قرار گرفتن در قعر گروه خود حذف شد.
در آن زمان چندین بازیکن تهدید به مرگ شدند و اسکوبار ۲۷ ساله که در دیدار مقابل آمریکا در ۲۲ ژوئن گل به خودی زده بود، پس از بازگشت به کلمبیا در دوم ژوییه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
در بیانیه فدراسیون آمده است: «هیچ ورزشکار یا عضوی از همراهان او نباید صرفا به دلیل نمایندگی از کشورش در یک رقابت ورزشی، هدف ارعاب قرار گیرد.»
این بیانیه میافزاید: «کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کلمبیا همبستگی و حمایت کامل خود را از خامینتون کامپاس، خانواده او، همه بازیکنان تیم ملی کلمبیا و کل اعضای کاروان اعلام میکند. همچنین از دادستانی کل میخواهد هرچه سریعتر تحقیقات لازم را برای شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان این اقدامات انجام دهد.»
فدراسیون همچنین تاکید کرد: «بازیکنانی که پیراهن تیمهای ملی ما را بر تن میکنند، با انضباط، تعهد، حرفهایگری و عشق عمیق به کشورشان این افتخار را میپذیرند. آنها هر بار که وارد زمین میشوند، با این باور بازی میکنند که تمام توان خود را برای نمایندگی شایسته از کشور و کسب بهترین نتیجه ممکن به کار بگیرند.»
کلمبیا در مرحله گروهی، با دو امتیاز بیشتر از پرتغال، صدرنشین گروه K شد و سپس با گل جان آریاس در ۱۵ دقیقه نخست، غنا را در مرحله یکشانزدهم نهایی شکست داد.
این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ در وقت قانونی هیچ شکستی متحمل نشد و باخت در ضربات پنالتی مقابل سوئیس، که مانع صعودش به یکچهارم نهایی و رویارویی با آرژانتین شد، نخستین شکست آن در این جام بود.
در ادامه بیانیه آمده است: «فوتبال باید عرصهای برای اتحاد، احترام و امید باشد، نه صحنهای برای نفرت، ارعاب یا خشونت. از همین رو، فدراسیون از همه مردم کلمبیا میخواهد اختلافهای ناشی از رقابتهای ورزشی هرگز به تهدید یا حمله علیه کسانی که زندگی خود را وقف نمایندگی از کشور کردهاند، منجر نشود.»
فدراسیون فوتبال کلمبیا نوشته است: «حفاظت از ورزشکاران، به معنای حفاظت از ارزشهای ورزش و غروری است که میلیونها کلمبیایی را در حمایت از تیم ملی این کشور متحد میکند.»
کامپاس در سه مسابقه از پنج دیدار کلمبیا در جام جهانی به میدان رفت و یک گل نیز مقابل ازبکستان به ثمر رساند.
روزنامه گاردین شنبه ۲۰ تیر گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکاری جهت دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است؛ طرحی که تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که مقامهای آمریکایی از جمهوری اسلامی خواستهاند بهطور علنی اعلام کند تنگه هرمز برای عبور کشتیها امن و باز است. همزمان، عمان نیز طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری، نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها، استوار است.
عمان با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه صرفا برای عبور از تنگه هرمز را نمیدهد. در همین حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی به عمان سفر میکند.
چین اعلام کرد صادرات هلیوم را به طور موقت و با دستور اجرای فوری ممنوع میکند. این اقدام در شرایط ازسرگیری درگیری نظامی در خاورمیانه و افزایش خطر کمبود دوباره این گاز حیاتی برای تولید تراشه، انجام شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
محمد مهدی قمی، فرماندار پاکدشت، صبح شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد صدای انفجارهایی که در شرق استان تهران شنیده شد، ناشی از عملیات کنترلشده امحای مواد منفجره بوده است.
او افزود هیچ جای نگرانی برای شهروندان در این خصوص وجود ندارد.
پیش از این، مقامهای مسئول در موارد مشابه از انجام عملیات امحای مواد منفجره اطلاعرسانی میکردند، اما درباره این عملیات اطلاعیهای منتشر نشده بود.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به گزارش تازه سیانان و تصاویر ماهوارهای گفت جمهوری اسلامی همزمان سه اولویت را دنبال میکند: توسعه تاسیسات هستهای در سایت زیرزمینی «کوه کلنگژلا»، محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به مراکز اتمی و بازسازی زیرساختهای موشکی.
به گفته او، ابهامهای موجود در تفاهم با آمریکا باعث شده است تهران از فضای دیپلماسی برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.