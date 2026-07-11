فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت این دولت برای «عزت کشور و ملت ایران»، نه‌تنها آماده تحمل فحاشی و سنگ، بلکه آماده است «گلوله» هم بخورد.

در جریان مراسم دفن علی خامنه‌ای، گروهی در تهران به سوی عباس عراقچی سنگ پرتاب کرده بودند. مسعود پزشکیان نیز هدف فحاشی گروهی از حامیان حکومت قرار گرفت.

مهاجرانی با اشاره به برخوردهای صورت‌گرفته در روزهای اخیر گفت: «در فضای عمومی شاهد برخوردهایی بودیم؛ البته باید اذعان کنم که تعداد این افراد بسیار اندک بود. در مقایسه با قدردانی و تشکری که مردم از تلاش‌های دولت داشتند، این رفتارها انصافا بسیار کم‌شمار بودند، اما صدایشان بلند بود.»

مهاجرانی افزود: «وقتی کار می‌کنیم، باید آسیب ببینیم، باید پاسخگو باشیم و بسیاری از اوقات، باید تحمل کنیم.»