ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «در تامین امنیت ملی خود با هیچیک از کشورهای همسایه تعارف نداریم.»رضایی اضافه کرد: «پس از جنگ، نگاه جمهوری اسلامی به تنگه هرمز تغییر کرده و این آبراه را مسیری میداند که از آن علیه منافع کشور استفاده شده است.»
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نظامی لبنان گزارش داد هیاتی نظامی از آمریکا در بیروت با فرماندهان ارتش لبنان دیدار کرده تا درباره اجرای طرح خروج اسرائیل از یکی از «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان گفتوگو کند.
بر اساس توافقی که در ۲۶ ژوئن حاصل شد، اسرائیل به تدریج از مناطقی در جنوب لبنان که امسال در جریان عملیات نظامی خود علیه حزبالله تصرف کرده بود، خارج خواهد شد. حزبالله پس از پیوستن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد این درگیری شده بود.
به عنوان بخشی از این توافق، ارتش لبنان که سالها از اختیارات محدودی برخوردار بوده، کنترل کامل دو منطقه کوچک موسوم به «مناطق آزمایشی» را در دست خواهد گرفت.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده، گفت: «هیات نظامی آمریکا وارد شده و نشستهایی را با فرماندهی ارتش لبنان آغاز کرده است تا سازوکار اجرای نخستین منطقه آزمایشی که اسرائیلیها از آن خارج خواهند شد و ارتش لبنان در آن مستقر میشود، بررسی شود.»
او افزود: «این هدف اصلی سفر هیات نظامی آمریکا به لبنان است؛ یعنی تبدیل توافق اصولی به مرحله اجرا و عملیاتی کردن آن.»
ساعاتی پس از هشدار ترامپ درباره طرح ترور او به دست جمهوری اسلامی، مجتبی خامنهای در پیامی منتسب به او، بار دیگر بر تقاص خون پدرش، علی خامنهای تاکید کرد. ترامپ هشدار داد، در صورت عملی شدن ترور او، چند هزار موشک آمریکا به تمام مناطق ایران شلیک خواهد شد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
حمله هجدهم تیر آمریکا به پل راهآهن آقتکهخان در استان گلستان واکنشهای زیادی را در پی داشته است. این پل بخشی از یک مسیر مهم ترانزیتی به شمار میرود. اما چرا این پل هدف قرار گرفت و این حمله چه پیامی برای جمهوری اسلامی داشت؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» این موضوع را بررسی میکند
جمعی از ایرانیان، شنبه ۲۰ تیر، در اعتراض به هرگونه معامله یا توافق با جمهوری اسلامی، مقابل سفارت آمریکا در برلین تجمع کردند.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در آن خودداری کرد. او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شد و حکمش در سال ۱۴۰۴ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به صلواتی ارجاع شده بود.
زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی، شنبه ۲۰ تیر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی تعیین شده بود.
حساب ایکس گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی همبندی مرادی در اوین، نوشت: «وریشه پس از سه سال حبس و تحمل پنج ماه انفرادی، بعد از ابلاغ حکم مرگ و نقض حکم اعدام بهدلیل نقص در تحقیقات پرونده از سوی دیوان عالی کشور، مجددا از سوی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او اعلام کرد بهدلیل به رسمیت نشناختن دادگاه، از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.»
بر اساس این گزارش، مرادی طی سالهای حبس بارها با انواع محدودیتها مواجه بوده است. او ماهها به دستور قاضی پرونده از تماس تلفنی محروم بود و مدتها نیز حق ملاقات با خانوادهاش را نداشت.
مقامهای امنیتی و قضایی همچنین همواره با اعزام او به بیمارستان، درمان، تحویل دارو و دسترسیاش به امکانات پزشکی مخالفت کردهاند.