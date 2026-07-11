خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، گزارش داد تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.

این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که واشینگتن از مواضع خود عقب‌نشینی نکند، وارد هیچ مذاکره‌ای نخواهد شد.

به گفته این منبع، شاخص این عقب‌نشینی اجرای تفاهم‌های مورد توافق است؛ از جمله تشکیل کارگروه ویژه لبنان با هدف پایان دادن به جنگ و عقب‌نشینی، حل‌وفصل موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت روند صادرات و جریان نفت به وضعیت عادی.