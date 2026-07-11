خبرگزاری فارس: تهران تا عقبنشینی آمریکا از مواضع خود وارد مذاکره نخواهد شد
خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارش داد تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.
این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که واشینگتن از مواضع خود عقبنشینی نکند، وارد هیچ مذاکرهای نخواهد شد.
به گفته این منبع، شاخص این عقبنشینی اجرای تفاهمهای مورد توافق است؛ از جمله تشکیل کارگروه ویژه لبنان با هدف پایان دادن به جنگ و عقبنشینی، حلوفصل موضوع عبور و مرور از تنگه هرمز بر اساس ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی و بازگشت روند صادرات و جریان نفت به وضعیت عادی.
فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در یادداشتی نوشت که دشمن تلاش میکند خشم مردم را از آمریکا و اسرائیل منحرف و متوجه مسئولان جمهوری اسلامی کند و افزود ایجاد شکاف میان مردم و مقامهای حکومتی، بخشی از «جنگ شناختی» است.
فارس با اشاره به انتقادها از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نوشت این دو، با وجود اختلافنظرهای سیاسی، «در صف نخست دفاع از منافع ملی» قرار دارند و نباید جای «رزمنده و دشمن» را اشتباه گرفت.
این خبرگزاری همچنین با اشاره به علی لاریجانی، نوشت تجربه برخورد با او نشان داد که «فضای هیجانی» میتواند به قضاوتهای نادرست منجر شود و نقد مسئولان نباید به تضعیف «جبهه خودی» بینجامد.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم در استان اصفهان، خانواده او همچنان از محل نگهداری و وضعیت سلامتیاش بیاطلاع هستند و پیگیریهایشان به نتیجه نرسیده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سوم اردیبهشت با یورش به منزل آقایاری او را بازداشت و تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربینهای مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط کردند.
بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی» بازداشت شده و بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته خانواده او، مراجعات به دادگستری و نهادهای قضایی تاکنون بینتیجه بوده و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت سمیه آقایاری، شهروند ۴۴ ساله اهل سمیرم اصفهان، همچنان اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او در دست نیست و پیگیریهای خانوادهاش بینتیجه مانده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای اطلاعات سپاه روز ۳ اردیبهشتماه با یورش به منزل این شهروند، او را بازداشت کردند. بنا بر این گزارش، ماموران در جریان تفتیش منزل، تلفن همراه، کیس کامپیوتر، دوربینهای مداربسته، دستگاه ماهواره و مقداری پول نقد را ضبط و با خود بردهاند.
بنا بر این گزارش، بازداشت خانم آقایاری به دلیل «انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی» انجام شده است. او خانهدار بوده و در کنار همسرش در یک سوپرمارکت فعالیت میکرده و مادر یک دختر ۱۵ ساله است.
بر اساس این گزارش، سمیه آقایاری بیش از دو ماه است در سلول انفرادی و تحت بازجویی قرار دارد و خانوادهاش از محل نگهداری و وضعیت سلامتی او اطلاعی ندارند. پیگیریهای خانواده از دادگستری و نهادهای قضایی نیز تاکنون نتیجهای نداشته و تنها به آنان گفته شده است که او «تحت بازجویی» قرار دارد.
حمید رسایی، نماینده مجلس، در کانال تلگرام خود از عملکرد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، انتقاد کرد و نوشت که او در چهار ماه و نیم گذشته با تعطیل کردن مجلس اجازه نداده است عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حتی برای نیم ساعت به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
رسایی با اشاره به جلسهای در کنگره آمریکا میان ست مولتن، نماینده دموکرات ایالت ماساچوست، و دریادار براد کوپر، فرمانده سنتکام، نوشت مجلس آمریکا در حال نظارت بر عملکرد مقامهای نظامی است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در حساسترین تحولات، از جمله جنگ، آتشبس و امضای تفاهمنامه، جلسه نظارتی برگزار نکرده است.
او در پایان نوشت که امیدوار است قالیباف «پاسخ قانعکنندهای» برای مردم داشته باشد.
روزنامه گاردین گزارش داد که اروپا در حال بررسی پیشنهادهایی برای ایجاد ساز و کاری بهمنظور دریافت هزینه خدمات ناوبری در تنگه هرمز است.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.